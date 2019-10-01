ليلة الأبطال.. قمة ملتهبة بين توتنهام وبايرن ميونخ

يأمل ريال مدريد في وضع حد لأسوأ سلسلة سلبية في تاريخه ببطولته المفضلة داخل عرينه حيث يسعى الملكي لإنهاء 344 يوما دون تحقيق أي فوز في معقله بالبطولة القارية

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

توتنهام هوتسبير

تتصدر مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ريال مدريد الإسباني الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة لتجنب التعثر مجددًا أمام كلوب بروج بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وسيتنافس توتنهام وبايرن ميونخ على صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها الأخير حاليا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما يتقاسم توتنهام المركز لثاني مع أولمبياكوس اليوناني بنقطة بعد تعادلهما 2-2 في أثينا.

وسيحاول توتنهام هوتسبير وصيف البطولة طي صفحة بدايته السيئة سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي عندما يستضيف العملاق البافاري على ملعبه. وضمت قائمة الفريق البافاري 21 لاعبًا، هم: "نوير - أولريتش - فروشتل - نيكلاس سولي - بنيامين بافارد - تياجو - خافيير مارتينيز - ليفاندوفسكي - كوتينيو - بيريسيتش