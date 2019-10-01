ليلة الأبطال.. قمة ملتهبة بين توتنهام وبايرن ميونخ

يأمل ريال مدريد في وضع حد لأسوأ سلسلة سلبية في تاريخه ببطولته المفضلة داخل عرينه حيث يسعى الملكي لإنهاء 344 يوما دون تحقيق أي فوز في معقله بالبطولة القارية
تتصدر مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ريال مدريد الإسباني الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة لتجنب التعثر مجددًا أمام كلوب بروج بعدما استهل المسابقة بالخسارة.
وسيتنافس توتنهام وبايرن ميونخ على صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها الأخير حاليا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما يتقاسم توتنهام المركز لثاني مع أولمبياكوس اليوناني بنقطة بعد تعادلهما 2-2 في أثينا.
وسيحاول توتنهام هوتسبير وصيف البطولة طي صفحة بدايته السيئة سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي عندما يستضيف العملاق البافاري على ملعبه.
وضمت قائمة الفريق البافاري 21 لاعبًا، هم: "نوير - أولريتش - فروشتل - نيكلاس سولي - بنيامين بافارد - تياجو - خافيير مارتينيز - ليفاندوفسكي - كوتينيو - بيريسيتش
وسيحاول توتنهام هوتسبير وصيف البطولة طي صفحة بدايته السيئة سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي عندما يستضيف العملاق البافاري على ملعبه.
وضمت قائمة الفريق البافاري 21 لاعبًا، هم: "نوير - أولريتش - فروشتل - نيكلاس سولي - بنيامين بافارد - تياجو - خافيير مارتينيز - ليفاندوفسكي - كوتينيو - بيريسيتش - ميكائيل كويسانسي - بواتينج - ألفونسو ديفيز - لوكاس هيرنانديز - سيرجي جنابري - توليسو - توماس مولر - ديفيد ألابا - كومان - كيميتش - لوكاس ماي".
الملكي لتجاوز الهزيمة المريرة
ويسعى ريال مدريد لتجاوز الهزيمة المريرة على ملعب باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى والتي جعلته يتذيل الترتيب بلا نقاط، وفرصته ستلوح حينما يستقبل كلوب بروج.
ويعود في مواجهة كلوب بروج قائد الملكي سرجيو راموس بعدما حرمته عقوبة الإيقاف من المشاركة أمام باريس سان جيرمان، ليقود الميرينجي مجددا أوروبيا على "سانتياجو برنابيو" الذي خسر فيه الملكي آخر مباراتين في التشامبوينز ليج (0-3 أمام سسكا موسكو و1-4 أمام اياكس أمستردام).
ويأمل ريال مدريد خلال المباراة، في وضع حد لأسوأ سلسلة سلبية في تاريخه ببطولته المفضلة، داخل عرينه، وخسر الميرينجي آخر مباراتين على هذا الملعب، في دوري الأبطال، حيث يسعى لإنهاء 344 يوما دون تحقيق أي فوز، في معقله بالبطولة القارية، منذ 23 أكتوبر 2018، عندما هزم فيكتوريا بلزن التشيكي (2-1).
وبعدها سقط الفريق الملكي في مفاجأة مدوية، في دور مجموعات النسخة الماضية، بثلاثية نظيفة على يد سيسكا موسكو الروسي، واستمر الظهور الباهت للريال، ليسقط لأول مرة في تاريخه في مباراتين متتاليتين بالبرنابيو، في دوري الأبطال، عندما تكبد هزيمة كبيرة أمام أياكس أمستردام الهولندي، في إياب ثمن النهائي، بنتيجة (1-4)، ليودع البطولة من الباب الصغير، لتصبح المرة الأولى منذ 9 سنوات، التي لا يتأهل فيها للمربع الذهبي.
استبعاد مفاجئ
وشهدت القائمة ريال مدريد، غياب ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بداعي الإصابة، بينما استبعد "زيزو" بيل، وخاميس رودريجيز، وأودريوزولا، ورودريجو، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز بقرار فني، فيما وعاد للقائمة الثنائي مارسيلو وإيسكو، بعدما تعافيا من إصابتهما مؤخرًا، ومتوقع مشاركتهما في المباراة.
وضمت القائمة كلا من: "كورتوا، أريولا، وألتوبي، وكارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ومارسيلو، وكروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو، وهازارد، بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس جونيور".
وفي إطار نفس المجموعة الأولى يحل المتصدر باريس سان جيرمان ضيفا على جالطة سراي التركي بدون نجمه البرازيلي نيمار مجددا للإيقاف.
وفي المجموعة الرابعة يتواجه أتلتيكو مدريد مع المفاجأة لوكوموتيف موسكو الذي هزم باير ليفركوزن على أرضه 2-1 في الجولة الأولى ليتصدر المجموعة، بينما يتقاسم الفريق المدريدي ويوفنتوس المركز الثاني بنقطة بعد تعادلهما 2-2.
ويستقبل مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" دينامو زغرب متصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف امام السيتزينز الوصيف، علما بأن الفريق الكرواتي كان قد فاز في الجولة الأولى على أتلانتا الإيطالي برباعية بيضاء، بينما تغلب مان سيتي بثلاثية نظيفة على شاختار دونيتسك الأوكراني.
وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في دوري الأبطال:
- ريال مدريد × كلوب بروج الساعة 6.55
- أتلانتا × شاختار دونيتسك الساعة 6.55
- سرفينا زفيزدا × أوليمبياكوس الساعة 9
- يوفنتوس × باير ليفركوزن الساعة 9
- مانشستر سيتي × دينامو زغرب الساعة 9
- توتنهام هوتسبير × بايرن ميونيخ الساعة 9
- لوكوموتيف موسكو × أتلتيكو مدريد الساعة 9
- جالطة سراي × باريس سان جيرمان الساعة 9