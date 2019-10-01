رياضة

ليلة الأبطال.. قمة ملتهبة بين توتنهام وبايرن ميونخ

يأمل ريال مدريد في وضع حد لأسوأ سلسلة سلبية في تاريخه ببطولته المفضلة داخل عرينه حيث يسعى الملكي لإنهاء 344 يوما دون تحقيق أي فوز في معقله بالبطولة القارية
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
تتصدر مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ريال مدريد الإسباني الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة لتجنب التعثر مجددًا أمام كلوب بروج بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وسيتنافس توتنهام وبايرن ميونخ على صدارة المجموعة الثانية التي يحتلها الأخير حاليا بعد فوزه على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما يتقاسم توتنهام المركز لثاني مع أولمبياكوس اليوناني بنقطة بعد تعادلهما 2-2 في أثينا.
وسيحاول توتنهام هوتسبير وصيف البطولة طي صفحة بدايته السيئة سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي عندما يستضيف العملاق البافاري على ملعبه. وضمت قائمة الفريق البافاري 21 لاعبًا، هم: "نوير - أولريتش - فروشتل - نيكلاس سولي - بنيامين بافارد - تياجو - خافيير مارتينيز - ليفاندوفسكي - كوتينيو - بيريسيتش
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طلعت-يوسف (3)

أرقام من مواجهات طلعت يوسف أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يتذيل الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، الجدول، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى.
الجونة

تفوق كاسح لزعيم الثغر أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي خالد رمضان ومحمد فاروق، بينما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
حسام-البدرى

جهاز المنتخب يحضر مواجهة الأهلي والإنتاج في الدوري

?قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري الممتاز، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز الفني للفراعنة بقيادة سام البدري يبدأ في متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم قبل معسكر المنتخب في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
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بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي يخالف تصريحات مدربه نيكو كوفاتش

أبدى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، رضاه عن فوز فريقه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا. واستطاع البايرن تحقيق الانتصار في الجولة الافتتاحية للبطولة للموسم الـ16 على التوالي، ليواصل تعزيز رقمه القياسي. وأبرز موقع "سبورت 1" تصريحات كوفاتش، إذ قال: "أنا راضٍ عن مستوانا في المباراة، لأننا خلقنا فرصًا عديدة، وبدون الفرص لن يمكنك تسجيل الأهداف، وربما كنت أتمنى تسجيل هدف آخر، لكن على أي حال فالنتيجة مرضية، وأهنئ فريقي على الأداء الرائع".
هاري -كين (2)

هارى كين يحطم رقمًا جديدًا فى دورى الأبطال

سجل الدولى الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، هدفًا في شباك مضيفه أولمبياكوس، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكشفت شبكة "أوبتا" فى إحدى إحصاءاتها، أن هاري كين وصل لهدفه رقم 15 في دوري أبطال أوروبا خلال 20 مباراة مع السبيرز، وبذلك أصبح كين ثالث أسرع لاعب يصل إلى 15 هدفًا في تاريخ البطولة الأوروبية. ويتفوق الثنائي رود فان نيستلروي وروبرتو سولدادو، على كين، حيث وصلا إلى الهدف 15 في دوري الأبطال، بعدد مباريات أقل من 19.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
ريال مدريد 1

مفاجأت فى تشكيل ريال مدريد أمام سان جيرمان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، والتقى الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
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