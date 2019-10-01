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6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، أن يوم الأحد المقبل، السادس من أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وكلف «سعفان»، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
يذكر أنه تمكنت مديرية القوى العاملة بالجيزة، تمكنت يوم 10 سبتمبر الماضي، من فض اعتصام 930 عاملًا بشركة سينيوريتا للأغذية، وانتظم العاملين في العمل بعد التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا. وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد وجّه محمد عيسى وكيل الوزارة ومدير القوى العاملة في الجيزة، بالانتقال إلى مقر
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