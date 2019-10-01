«ثلاثاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

يوفنتوس

?يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها إقامة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ريال مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي في السابعة إلا 5 دقائق مساءً، ويلعب أتلانتا الإيطالي ضد شاختار دونتسك الأوكراني، وفي التاسعة مساءً يلعب توتنهام الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني، يواجه مانشستر سيتي نظيره دينامو زغرب الكرواتي، كما يستضيف يوفنتوس نظيره باير ليفركوزن، وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري أمام الجونة في الخامسة والنصف مساءً.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - دوري أبطال أوروباريال مدريد × كلوب بروج - الساعة 6:55 مساءأتالانتا × شاختار دونيتسك - الساعة 6:55 مساءمانشستر سيتي × دينامو زغرب - الساعة 9:00 مساءيوفنتوس × باير ليفركوزن - الساعة 9:00 مساءلوكوموتيف موسكو × أتلتيكو مدريد - الساعة 9:00 مساءجالطاسراى