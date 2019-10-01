ترامب الطرف الأضعف في مواجهة العزل مع الكونجرس

بات من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك استراتيجية واضحة، في التعامل مع محاولات العزل التي يتزعمها الديمقراطيون في مجلس النواب

تحرير:محمود نبيل ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

ترامب

كشفت الأيام القليلة الماضية عن رهان جديد للديمقراطيين في التعامل مع أهدافهم الرئيسية، والتي تكمن في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، خاصة بعد أن طالب عدد من الأعضاء باستقالته من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل بيتو أورورك، طالب بشكل مُعلن باستقالة ترامب، يوم السبت الماضي، وأكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب من أجل البلاد هو الاستقالة، وذلك بدلًا من إجبار البلاد على الخضوع لعملية عزل مثيرة للجدل.

وقال أورورك: "على الرئيس أن يقرر الاستقالة من أجل البلاد ومصلحته الذاتية، وذلك قبل أن يكون عليه الامتثال مُجبرًا لعملية العزل التي يُخطط لها الديمقراطيون بشكل رئيسي طوال الفترة الماضية". من أجل توحيد الأمة.. مرشح رئاسي يدعو ترامب للاستقالة وأضاف أورورك: "إن أفضل مسار ممكن، خاصةً إذا كنت مهتما بدولة