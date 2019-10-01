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ترامب الطرف الأضعف في مواجهة العزل مع الكونجرس

بات من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك استراتيجية واضحة، في التعامل مع محاولات العزل التي يتزعمها الديمقراطيون في مجلس النواب
تحرير:محمود نبيل ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
ترامب
ترامب
كشفت الأيام القليلة الماضية عن رهان جديد للديمقراطيين في التعامل مع أهدافهم الرئيسية، والتي تكمن في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، خاصة بعد أن طالب عدد من الأعضاء باستقالته من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل بيتو أورورك، طالب بشكل مُعلن باستقالة ترامب، يوم السبت الماضي، وأكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب من أجل البلاد هو الاستقالة، وذلك بدلًا من إجبار البلاد على الخضوع لعملية عزل مثيرة للجدل.
وقال أورورك: "على الرئيس أن يقرر الاستقالة من أجل البلاد ومصلحته الذاتية، وذلك قبل أن يكون عليه الامتثال مُجبرًا لعملية العزل التي يُخطط لها الديمقراطيون بشكل رئيسي طوال الفترة الماضية". من أجل توحيد الأمة.. مرشح رئاسي يدعو ترامب للاستقالة وأضاف أورورك: "إن أفضل مسار ممكن، خاصةً إذا كنت مهتما بدولة
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اردوغان-وترامب (1)

خبير أمريكي: أردوغان جعل «الإخوان» حصان رهانه الوحيد بالمنطقة

أكد رئيس قسم الدراسات التركية بمعهد واشنطن للدراسات الشرقية البروفيسور سونير كابتجي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ركز جميع السلطات في يده بعد إقدامه على تعديل الدستور قبل عامين، مشيرا إلى إنه خسر أيضا كافة حلفائه الإقليميين باستثناء قطر بعدما جعل الإخوان المسلمين حصان رهانه الوحيد في المنطقة العربية. وقال كابتجي - في ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية اليوم /الإثنين/ - إن أردوغان قد اختار نموذجا غير تقليدي في حكم تركيا أراد من خلاله أن يجعلها قوة عظمى لا تعتمد على الدعم الغربي ولكنه اتبع سياسات خارجية غير متجانسة في سبيل الوصول إلى هذا الحلم.
ترامب (1)

ترامب يُرحب بمارك ميلي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترشيح الجنرال مارك ميلي لشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية، اليوم الإثنين، أن ترامب وصف رئيس الأركان الجديد بـ"الصديق"، مؤكدًا أنه لم يراوده أدنى شك عند ترشيحه لشغل هذا المنصب الهام.
دونالد ترامب

عضو بالكونجرس: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتين وآخرين

قال الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، إن الكونجرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترامب السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من زعماء العالم الآخرين، مشيرا إلى مخاوف من احتمال أن يكون ترامب عرض الأمن القومي للخطر، مضيفًا: «أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوض أمننا أيضا خلال محادثاته مع زعماء آخرين، وخصوصا بوتين، بطريقة اعتقد هو أنها قد تفيد بصورة شخصية حملته».
دونالد ترامب

من أجل توحيد الأمة.. مرشح رئاسي يدعو ترامب للاستقالة

دعا بيتو أورورك المرشح الرئاسي الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستقالة من منصبه بسبب الجدل المثار حول الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الأوكراني، وطلبه من نظيره الأوكراني خلال المكالمة مساعدته في جمع معلومات من شأنها أن تسيئ إلى منافسه الانتخابي، مؤكدا أن هذه ستكون الفرصة الأمثل من أجل توحيد الأمة الأمريكية، إذ قال أورورك في تصريح له اليوم، إن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها بصورة كبيرة ويزداد هذا الانقسام يوما بعد يوم بسبب الرئيس، وأفضل ما يجمع شتات الأمة هو «استقالة دونالد ترامب».
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ترامب (1)

ترامب يُرحب بمارك ميلي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترشيح الجنرال مارك ميلي لشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية، اليوم الإثنين، أن ترامب وصف رئيس الأركان الجديد بـ"الصديق"، مؤكدًا أنه لم يراوده أدنى شك عند ترشيحه لشغل هذا المنصب الهام.
صحف

صحف عربية: مطالب بتسريع عزل ترامب وأمريكا تكبل ظريف

لا تزال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على تفاصيل وفاة الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الديمقراطيون يطالبون بومبيو بوثائق لتسريع عزل ترامب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن تداعيات فضيحة المكالمة الأوكرانية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن، تواصل أمس مع تصعيد الديمقراطيين تحركاتهم لبدء إجراءات العزل.
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كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
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تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
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