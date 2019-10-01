ترامب الطرف الأضعف في مواجهة العزل مع الكونجرس
بات من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك استراتيجية واضحة، في التعامل مع محاولات العزل التي يتزعمها الديمقراطيون في مجلس النواب
تحرير:محمود نبيل
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
ترامب
كشفت الأيام القليلة الماضية عن رهان جديد للديمقراطيين في التعامل مع أهدافهم الرئيسية، والتي تكمن في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، خاصة بعد أن طالب عدد من الأعضاء باستقالته من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.
المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل بيتو أورورك، طالب بشكل مُعلن باستقالة ترامب، يوم السبت الماضي، وأكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب من أجل البلاد هو الاستقالة، وذلك بدلًا من إجبار البلاد على الخضوع لعملية عزل مثيرة للجدل.
وقال أورورك: "على الرئيس أن يقرر الاستقالة من أجل البلاد ومصلحته الذاتية، وذلك قبل أن يكون عليه الامتثال مُجبرًا لعملية العزل التي يُخطط لها الديمقراطيون بشكل رئيسي طوال الفترة الماضية".
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وأضاف أورورك: "إن أفضل مسار ممكن، خاصةً إذا كنت مهتما بدولة
وقال أورورك: "على الرئيس أن يقرر الاستقالة من أجل البلاد ومصلحته الذاتية، وذلك قبل أن يكون عليه الامتثال مُجبرًا لعملية العزل التي يُخطط لها الديمقراطيون بشكل رئيسي طوال الفترة الماضية".
من أجل توحيد الأمة.. مرشح رئاسي يدعو ترامب للاستقالة
وأضاف أورورك: "إن أفضل مسار ممكن، خاصةً إذا كنت مهتما بدولة لم تكن أبدًا أكثر انقسامًا مما هي عليه الآن، هو أن يستقيل هذا الرئيس، وأن يسمح لهذا البلد بالتعافي والتأكد من أننا نعود إلى مسارنا التاريخي"، مشيرًا إلى أن الأجندة الطموحة للولايات المتحدة لا يمكن أن تتم أثناء بقائه في السلطة.
ومن جانبها، علقت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، على مطالب أورورك للرئيس بالتنحي، حيث أكدت أن الأمر له جذور قوية في التاريخ السياسي الأمريكي.
الأزمة الكبرى التي واجهها ترامب بدأت بمجموعة من التقارير الإعلامية التي أكدت أن الرئيس الأمريكي يستعد لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية.
وكان السؤال المطروح الأسبوع هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، قد أساؤوا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
ويعتقد العديد من خبراء الأمن القومي، أن هدف ترامب من وراء هذه الهجمات هو المساعدة في تخفيف وطأة أي شيء قد يأتي في النهاية من نتائج مولر، خاصة في الوقت الذي شهد فيه العديد من التقارير التي تناولت صلات مختلفة للرئيس وأبنائه وبعض أعضاء حملته الانتخابية في 2016.
وازدادت الأمور تعقيدًا بالنسبة للرئيس الأمريكي في أعقاب دخول رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي على خط المواجهة، حيث أكدت أن الرئيس دونالد ترامب، سيحاسب لأنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب إعلانها فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب، على خلفية مزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.
وقالت بيلوسي: "رئيس الولايات المتحدة انتهك مسؤولياته الدستورية، فقد طلب من حكومة أجنبية مساعدته في حملته السياسية على حساب أمننا القومي، علاوة على تقويض نزاهة انتخاباتنا"، مضيفة أن "هذا لا يمكن قبوله، سيحاسب. فليس هناك من هو فوق القانون".
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ومن جانبه، رأى المحلل السياسي ستيفين كولينسون، أن الرئيس الأمريكي يترنح، وبات في انتظار الضربة التالية للسقوط، مشيرًا إلى أن هذا الانطباع جاء بعد أن لجأ ترامب لمستشاريه والتعليقات العامة لإيجاد ما يمكن اعتباره طريقة مثلى للدفاع عن موقفه.
وأشار كولينسون إلى أن كفاح الرئيس غير المعتاد للسيطرة على السرد العام، يؤكد أن الرئيس يسعى لفعل أي شيء يُفسد مخطط تصويت الكونجرس على عملية عزله، مؤكدًا أن ذلك منح الأوساط السياسية في الولايات المتحدة إشارات واضحة إلى أنه لا يوجد دليل على الاستراتيجية السياسية والقانونية المنظمة والمنضبطة لترامب في التعامل مع الأزمة، على غرار تلك التي ساعدت الرئيس الأسبق بيل كلينتون على سبيل المثال في الخروج من أزمة عزله.