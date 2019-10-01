صناع «لما بنتولد»: الرقابة لم تحذف أى مشهد من الفيلم
قبل أن يعرض فيلم لما بنتولد فى السينمات الشهر الحالي، حضر صناعه فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، ليحضروا العرض الأول للفيلم وسط جمهور كبير من السينمائيين
تحرير:محمد عبد المنعم٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
لما بنتولد
من خلال ثلاث قصص يقدم المخرج تامر عزت فى فيلم "لما بنتولد" تجربة رومانسية غنائية جديدة على السينما بالسنوات الأخيرة، عُرضت لأول مرة للجمهور من خلال مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة في قسم خارج المسابقة، وحرص "تامر" على أن يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التى تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التى تواجههم، رابطا كل هذه القصص بـ9 أغان يقدمها المطرب أمير عيد فى تجربته السينمائية الأولى، وحرص على أن تكون الأغاني معبرة عن الشخصيات التى تجسدها ويشعر بها الجمهور.
الفيلم من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، أمير عيد، وإبتهال الصريطى، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقى، وحنان سليمان، والفنان القدير سامح الصريطى، ويعد الفيلم عن آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وثانى تجارب المخرج تامر عزت بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائرى"، بالإضافة لفيلمه التسجيلى
الفيلم من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، أمير عيد، وإبتهال الصريطى، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقى، وحنان سليمان، والفنان القدير سامح الصريطى، ويعد الفيلم عن آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وثانى تجارب المخرج تامر عزت بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائرى"، بالإضافة لفيلمه التسجيلى "مكان اسمه الوطن".
وعلى هامش فعاليات مهرجان الجونة، كان لـ"التحرير" لقاء مع صناع الفيلم للتحدث عن كواليسه، وسبب وجود مشاهد جريئة بالعمل، والمصاعب التى واجهتهم.
تامر عزت: السينما النظيفة مصطلح جديد علينا
المخرج تامر عزت عبّر عن سعادته بعرض الفيلم فى مهرجان الجونة السينمائى وسط وجود عدد كبير من نجوم الفن، وحكى لنا عن تحربته فى الفيلم وأسباب تحمسه لأن ينتج فيلما غنائيا، حيث إنه يحاول أن يقدم فكرته الشخصية بأقل الإمكانيات، منوها بأنه حرص على أن يكون العمل مختلفا عن أى فيلم غنائى، لذلك اختار أمير عيد مطرب فرقة "كايروكى"، ليجسد الشخصية الغنائية فى العمل لأنه مختلف ويمكنه أنه يقدم أغانى متناسقة مع القصص الموجودة فى الفيلم.
وكشف لنا عن أن الشكل الغنائى الذى ظهر للجمهور تم تطويره خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه أراد أن يزيد من نسبة الغناء فى العمل، كما أكد أن أمير عيد هو الاختيار الأمثل للفيلم لأنه قريب من الشباب ويمر بنفس ما يمرون به، لذلك كان قادرا على التعبير، كما أكد أن الجمهور يجب أن يفصل بين شخصية "أمير" مطرب فريق كايروكى، ومطرب الفيلم، لأنهما مختلفان.
ويضم الفيلم عددا من المشاهد الجريئة التى تجمع بين الفنان عمرو عابد ودانا حمدان، وهو الأمر الذى لم يتقبله عدد من الجمهور، ولكنه أوضح أن العمل يحتمل مشاهد جرأة أكثر من ذلك ولكنه رفض أن يزيدها حتى لا يقال إنه يبيع بها العمل، كما نوه بأنه أراد ألا يصدم الجمهور ويكمل معه كواليس الحواديت التى يقدمها حتى النهاية.
وأوضح لنا أن مصطلح السينما النظيفة الذى يبحث عنه عدد من الجمهور، هو أمر جديد علينا، مشيرا إلى أن السينما قديما كانت متحررة أكثر من ذلك، وأكد أنه ينتج لنفسه أعماله كى لا يتدخل أحد فى أفكاره، كما لفت إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لم يقم بحذف أى مشهد، بل قصروا فى بعض المشاهد فقط، وتمنى فى نهاية حديثه معنا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه تجاريا.
بسنت شوقي: مشاركة الفيلم بـ«الجونة السينمائي» أمر مرعب
بينما قالت الفنانة بسنت شوقى إن مشاركة الفيلم فى مهرجان الجونة بالنسبة لها أمر مرعب، حيث إن ردود الفعل التى تتلقاها من العديد من أهل الفن الحاضرين للمهرجان بالطبع ستؤثر على مستقبلها الفنى برمته، خاصة أنها تقدم شخصية تشبهها فى الحقيقة، متابعة: "خايفة جدا.. ومبسوطة جدا"، وأشادت بتعاونها مع مخرج الفيلم تامر عزت، واصفة إياه بأحد أهم مخرجى الساحة حاليا.
وبالنسبة لارتباطها بالفنان محمد فراج الذى أعلن لأول مرة خلال المهرجان خطبتهما، قالت: "ماكنتش أعرف إنه هيعلن الخبر فى الجونة، وهو دايما بيدعمنى وهو سندى، وخاصة أنه عارف قد إيه أنا بأعانى فى المجال، فأنا لا أعتبر نفسى محظوظة فى المجال الفنى، والساحة تسيطر عليها الشللية".