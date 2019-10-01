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صناع «لما بنتولد»: الرقابة لم تحذف أى مشهد من الفيلم

قبل أن يعرض فيلم لما بنتولد فى السينمات الشهر الحالي، حضر صناعه فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، ليحضروا العرض الأول للفيلم وسط جمهور كبير من السينمائيين
تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
لما بنتولد
لما بنتولد
من خلال ثلاث قصص يقدم المخرج تامر عزت فى فيلم "لما بنتولد" تجربة رومانسية غنائية جديدة على السينما بالسنوات الأخيرة، عُرضت لأول مرة للجمهور من خلال مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة في قسم خارج المسابقة، وحرص "تامر" على أن يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التى تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التى تواجههم، رابطا كل هذه القصص بـ9 أغان يقدمها المطرب أمير عيد فى تجربته السينمائية الأولى، وحرص على أن تكون الأغاني معبرة عن الشخصيات التى تجسدها ويشعر بها الجمهور.
الفيلم من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، أمير عيد، وإبتهال الصريطى، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقى، وحنان سليمان، والفنان القدير سامح الصريطى، ويعد الفيلم عن آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وثانى تجارب المخرج تامر عزت بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائرى"، بالإضافة لفيلمه التسجيلى
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ستموت- في -العشرين (1)

بطلا «ستموت فى العشرين»: الفيلم فرصة لعودة السينما السودانية

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تمرد به مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان نحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحول حياته كلها إلى انتظار للموت والاستسلام التام لكل أحداث الحياة.
المخرج أمجد أبو العلا

مخرج «ستموت فى العشرين»: الفيلم ثورة على المعتقدات

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، وفاز في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بجائزة نجمة الجونة الذهبية. الفيلم فيه تمرد مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان لنحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحوّل حياته كلها إلى انتظارٍ للموت واستسلام تام لكل أحداث الحياة.
هند-صبرى

دموع وشكر وعرفان.. لحظات مؤثرة أثناء تكريم هند صبري بالجونة

بكت الفنانة هند صبري، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجون السينمائي، عن دورها في فيلم "حلم نورا"، وتوجهت بالشكر إلى زوجها، قائلة: "لولاه عمري ما كنت هابقى قادرة على العمل"، وشكرت واالدتها أييضا على عنايتها بأولادها حتى تستطيع أن تواصل مسيرتها في التمثيل.. وعرض "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة وشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في الجونة، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
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عمرو- عابد

عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.
لما لنتولد (2)

«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
محمد -فراج

محمد فراج يعلن خطبته من بسنت شوقي بالجونة السينمائي

قصة حب جمعت بين الفنان محمد فراج، والفنانة الشابة بسنت شوقي، خلال السنوات الماضية، تكللت اليوم خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أعلن فراج خطبته من بسنت، اللذان حرصا على الظهور معا على الريد كاربت، وخلال فعاليات حفل افتاح المهرجان، الذي سيشهد عرض فيلم "لما بنتولد" ويتشارك فيه الحبيبان.. وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
عمرو-عابد-يشارك-فيمهرجان-الجونة-السينمائي-بفيلم-لما-بنتولد (2)

عمرو عابد يشارك في «الجونة السينمائي» بـ«لما بنتولد»

يشارك الفنان عمرو عابد في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بفيلم "لما بنتولد" الذي يعرض ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان، حيث يقوم بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته، لكنه خلال رحلته يأخذ طرقا غير مشروعة لتحقيق ذلك. ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.
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