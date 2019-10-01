مصر تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300 إيرباص

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

طائرة إيرباص - صورة أرشيفية

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بيان له، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن وصول الطائرة الثانية الجديدة حروف تسجيل Su-GEY من طراز إيرباص A220-300، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة اليوم الثلاثاء، من مصنع ميربل بكندا برحلة رقم MS3330، وذلك في إطار خطة شركة مصر للطيران الاستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، إذ تعد تلك الطائرة الثانية من إجمالي 12 طائرة من نفس الطراز تعاقدت عليهم الشركة لتصل تباعا حتى يونيو عام 2020.

وقال عادل، إن هذه الطائرة سوف تعمل على الخطوط الإقليمية والداخلية خلال الفترة المقبلة، بجانب الطرازات الأخرى المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران، نالت الطائرة الأولى من هذا الطراز استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها.ومن جانبه، ذكر الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن طائرة