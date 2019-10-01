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مصر تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300 إيرباص

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
طائرة إيرباص - صورة أرشيفية
طائرة إيرباص - صورة أرشيفية
أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بيان له، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن وصول الطائرة الثانية الجديدة حروف تسجيل Su-GEY من طراز إيرباص A220-300، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة اليوم الثلاثاء، من مصنع ميربل بكندا برحلة رقم MS3330، وذلك في إطار خطة شركة مصر للطيران الاستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، إذ تعد تلك الطائرة الثانية من إجمالي 12 طائرة من نفس الطراز تعاقدت عليهم الشركة لتصل تباعا حتى يونيو عام 2020.
وقال عادل، إن هذه الطائرة سوف تعمل على الخطوط الإقليمية والداخلية خلال الفترة المقبلة، بجانب الطرازات الأخرى المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران، نالت الطائرة الأولى من هذا الطراز استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها.ومن جانبه، ذكر الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن طائرة
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احمد-خليل-نائب-حزب-النور

نائب عن حزب النور يهاجم الحكومة: لا تقوم بدورها

وجه أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا ضد الحكومة، متهما الوزراء بعدم القيام بدورهم، قائلا: "أين الوزراء والمحافظين والمسئولين يرحمكم الله؟ حل مشاكل مصر في إن الوزراء يقوموا الصبح يشوفوا شغلهم، ومن الضروري أن يقوم كل مسئول بدوره من أجل مصلحة الوطن"، متسائلا: "أين دور وزير الزراعة من مشكلات كل عام في تسعير المحاصيل الزراعية؟ أين وزير التموين؟ لا يوجد نائب إلا ولديه كم كبير من المشكلات بسبب الحذف من البطاقات التموينية".
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
الجماعات-الإرهابية-في-سوريا

مصر تدعو للتحرك ضد الحكومات وداعمي الإرهاب في سوريا

دعت مصر، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات، التي تستمر في دعم التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا، وتوفر لها الغطاء السياسي في سوريا، جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا. وصرح إدريس، اليوم الثلاثاء، بأن بيان وفد مصر خلال الجلسة تضمن تقديم التهنئة إلى شعب سوريا الشقيق على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

وقفة رمزية لأعضاء البرلمان لدعم الرئيس والجيش

دعا بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعضاء البرلمان إلى الوقوف بعضا من الوقت رمزيا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وإعلان ذلك أمام العالم كله بأن البرلمان يقف خلف جيشه وقياداته السياسية. من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرا إلى أنها رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.
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مصر-للطيران (2)

الثلاثاء.. مصر تتسلم ثاني طائرة من طراز A300-220

تتسلم شركة مصر للطيران، بعد غد الثلاثاء، ثاني طائرة من طراز A300-220، ضمن الصفقة الموقعة مع شركة "إيرباص" لشراء 12 طائرة من هذا الطراز. وأوضح بيان لـ"مصر للطيران"، اليوم الأحد، أن الوفد المكلف باستلام الطائرة أنهى خلال الأسبوع الجاري، إجراءات المراجعة على الطائرة وأجهزتها، للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، كما قامت الطائرة برحلة تجربة العميل في مطار ميرابيل بكندا، أمس السبت، وتصل إلى القاهرة بعد غدٍ. وتأتي هذه الصفقة في إطار التحديث المستمر لأسطول "مصر للطيران" الذي بدأت الشركة في تسلمه يوم 8 سبتمبر الجاري، ويستمر التسليم حتى شهر مايو المقبل.
سيد خليفة نقيب المهن الزراعية بالقاهرة

مصر تخصص مقر دائم لاتحاد الزراعيين الأفارقة بالقاهرة

أعلن الدكتور السيد خليفة نقيب المهن الزراعية، عن عقد حلقة نقاشية الإثنين المقبل لتأسيس اتحاد الزراعيين الأفارقة وذلك بحضور ممثلي سفارات الدول الإفريقية لدي جمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكبار المهتمين بالقطاع الزراعي بمصر. وقال خليفة إن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تكامل زراعي بين الدول الإفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وكذلك تنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلي لكافة دول القارة.
مجلس-النواب (1)

نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
مجلس-النواب

استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال في طلب بالبرلمان

شن النائب طارق متولى، نائب السويس، هجوما حادا على اتحاد الأثقال، بسبب استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، حيث تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل عما حدث من استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، وتورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم منذ فترة، مما تسبب فى حرمان مصر كلها من ممارسة النشاط الدولى لمدة عامين، قائلًا: "أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للإهمال والتقصير".
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