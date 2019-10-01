«الاتحاد Vs الجونة».. مواجهة الجريحين في الدوري

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

الاتحاد السكندري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي خالد رمضان ومحمد فاروق، بينما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يتذيل نادي الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يياتي في المركز

ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى.



في المقابل، يتذيل نادي الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يياتي في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى.



لذلك يدخل كلا الفريقين المباراة لتحقيق الفوز الأول لهما في الدوري هذا الموسم، كما يبحث كلا المدربين طلعت يوسف ونيبوشا ميلوسيفيتش، عن الفوز الأول لهما في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

