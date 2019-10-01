جهاز المنتخب يحضر مواجهة الأهلي والإنتاج في الدوري

تحرير:أحمد بركات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

حسام البدري

?قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري الممتاز، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز الفني للفراعنة بقيادة سام البدري يبدأ في متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم قبل معسكر المنتخب في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.

وكان مصدر بمنتخب مصر، أوضح في تصريحات خاصة أن حسام البدري، استقر على قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل، وجاءت قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة كالتالي:الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة.الزمالك: محمد عواد،



وكان مصدر بمنتخب مصر، أوضح في تصريحات خاصة أن حسام البدري، استقر على قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل، وجاءت قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة كالتالي:



الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة.



الزمالك: محمد عواد، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد.



بيراميدز: أحمد الشناوي، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي.



الإسماعيلي: باهر المحمدي، عبد الرحمن مجدي.



وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب إفريقيا، والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر مؤخرًا.

