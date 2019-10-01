بكين تحتفل ومظاهرات بهونج كونج في ذكرى تأسيس الصين

شهد العرض العسكري ظهور أسلحة جديدة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة؛ وطائرات دون طيار أسرع من الصوت، ودبابات وطائرات
في الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، تندلع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وسط مخاوف من أن تخيم أخبار المظاهرات على الأجواء الاحتفالية في بكين، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، عرضا عسكريا كبيرا وموكبا ضخما شارك فيه 100 ألف من الجنود، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي، وظهورها السريع كقوة عالمية، ويعد "اليوم الوطني" يومًا مهما في التقويم السياسي للصين، ولم تترك السلطات في بكين أي شيء للصدفة، فعلى مدار أسابيع، فرضت حملة أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.
إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ترى أنه بقدر ما تريد الصين أن تصور نفسها بأنها دولة قوية ومزدهرة ومتحدة، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، تهدد هذه الاحتفالات.
واستغل شي خطابه، اليوم ليقول إن الصين "ستحافظ على الرخاء والاستقرار الدائمين" لهونج كونج، لكنه لم يشر إلى الاحتجاجات التي
إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ترى أنه بقدر ما تريد الصين أن تصور نفسها بأنها دولة قوية ومزدهرة ومتحدة، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، تهدد هذه الاحتفالات.
واستغل شي خطابه، اليوم ليقول إن الصين "ستحافظ على الرخاء والاستقرار الدائمين" لهونج كونج، لكنه لم يشر إلى الاحتجاجات التي تهز المدينة.
ما اليوم الوطني للصين؟
تأسست جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر 1949، بعد أن هزم الحزب الشيوعي، بقيادة ماو تسي تونج، الحزب الوطني في حرب أهلية.
في ذلك اليوم، أقيم حفل في ميدان "تيان آن من" للاحتفال بتشكيل الحكومة الشعبية المركزية، وقد تضمن عرضا عسكريا لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالإضافة إلى خطاب لماو تسي تونج، الذي أصبح الزعيم الجديد للبلاد، من بوابة السلام السماوي.
لم يختلف احتفال اليوم، عن أمثاله من الاحتفالات على مدار العقود السبعة الماضية، والتي كررت ما حدث في اليوم الوطني الأول، حيث حضر شي عرضا عسكريا بعد إلقاء خطاب، وبالنسبة لكثير من الصينيين، إنه يوم احتفال وطني يعقبه عطلة تستمر أسبوعا.
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ما حدث في بكين؟
شهد العرض العسكري ظهور أسلحة جديدة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة؛ وطائرات دون طيار أسرع من الصوت، بالإضافة إلى دبابات وطائرات.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحزب يأمل في أن تلقي الضجة والألعاب النارية في بكين بظلالها على الغضب والمظاهرات المتوقعة في شوارع هونج كونج.
حملة أمنية
قبل العطلة، اتخذت السلطات الصينية إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في بكين، لضمان عدم تعطل الاحتفالات.
حيث تم إغلاق المنطقة المحيطة بميدان "تيان آن من"، وتم إخبار السكان الذين يعيشون في الشوارع القريبة بالبقاء في منازلهم، وخضعت قطارات الركاب لفحوصات أمنية وتم حظر جميع الأجسام الطائرة غير المصرح بها.
الحملة وصلت أيضا إلى الفضاء الإلكتروني، حيث تم إبطاء الوصول إلى الإنترنت في المدينة، وقال موقع "ويبو" للمدونات الصغيرة، إنه حذف المحتوى الذي "يشوه" أو "يهين" التاريخ الصيني.
الاحتجاجات في هونج كونج
يعد اليوم الوطني للصين عطلة في هونج كونج، ومن المتوقع أن ينظم العمال والطلبة الذين لديهم إجازة احتجاجات مناهضة للحكومة.
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وكانت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، أمرا أساسيا خلال العيد الوطني للبلاد منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيطرة الصينية عام 1997، لكن هذا العام مختلف.
حيث تقول "نيويورك تايمز" إن الاحتجاجات أجبرت حكومة المدينة على إلغاء عرض الألعاب النارية، الذي يعقد سنويا في مثل هذا اليوم عند ميناء فيكتوريا، كما أغلقت الحكومة منطقة العامة لمشاهدة حفل رفع العلم صباح يوم الثلاثاء.
وشهدت المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، مظاهرات عنيفة لأشهر، ففي يوليو الماضي، تظاهر نحو مليوني شخص ضد مشروع قانون مقترح، يسمح بتسليم المتهمين في هونج كونج إلى البر الرئيسي لمحاكمتهم.
واضطرت المديرة التنفيذية للمدينة، كاري لام، لسحب مشروع القانون الشهر الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات، لكن مطالب المحتجين توسعت لتشمل الاقتراع العام والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة.
ويأمل منظمو الاحتجاجات في أن تسهم المشاركة الكبيرة في مظاهرات اليوم، في جذب انتباه العالم بعيدا عن بكين، إلى هونج كونج، ودعوا السكان إلى ارتداء ملابس سوداء والمشاركة في مسيرة عبر وسط المدينة.