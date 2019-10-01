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بكين تحتفل ومظاهرات بهونج كونج في ذكرى تأسيس الصين

شهد العرض العسكري ظهور أسلحة جديدة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة؛ وطائرات دون طيار أسرع من الصوت، ودبابات وطائرات
تحرير:أحمد سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
اليوم الوطني للصين
اليوم الوطني للصين
في الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، تندلع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وسط مخاوف من أن تخيم أخبار المظاهرات على الأجواء الاحتفالية في بكين، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، عرضا عسكريا كبيرا وموكبا ضخما شارك فيه 100 ألف من الجنود، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي، وظهورها السريع كقوة عالمية، ويعد "اليوم الوطني" يومًا مهما في التقويم السياسي للصين، ولم تترك السلطات في بكين أي شيء للصدفة، فعلى مدار أسابيع، فرضت حملة أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.
إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ترى أنه بقدر ما تريد الصين أن تصور نفسها بأنها دولة قوية ومزدهرة ومتحدة، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، تهدد هذه الاحتفالات. واستغل شي خطابه، اليوم ليقول إن الصين "ستحافظ على الرخاء والاستقرار الدائمين" لهونج كونج، لكنه لم يشر إلى الاحتجاجات التي
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وزير الخارجية الهندي

من واشنطن.. الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية

دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن حق بلاده في شراء نظام دفاع جوي روسي، في خطوة تهدد واشنطن بالرد عليها بفرض عقوبات على نيودلهي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الوزير الهندي للصحفيين قبيل لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "«قد قلنا دائما إن ما نشتريه، مصدر معداتنا العسكرية، هو قرار سيادي». وأضاف: «لا نريد أن تملي علينا دولة، أيا تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيا تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أمريكا».
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

اضطرت طائرة ركاب أسترالية إلى العودة إلى مطار الإقلاع بعد حدوث انفجار لأحد إطاراتها في الجو وذلك أثناء رحلة داخلية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية - كانت في طريقها من برسبن إلى شرق أستراليا عندما انفجر الإطار وأدى إلى حدوث تلفيات في أحد الأجنحة، مما دفع قائدها إلى الطيران في الجو لمدة ساعة ونصف للتخلص من الوقود، ثم الهبوط في مطار برسبن.
بريطانيا-والاتحاد-الأوروبي

بريطانيا: نحن في حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن كارتر قوله إن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم". واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، خاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.
حريق في مصنع

19 قتيلا جراء حريق في مصنع شرق الصين

لقي 19 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في مصنع للسلع الاستهلاكية في شرق الصين، بينما تم إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى. وذكرت السلطات المحلية، اليوم الإثنين، أن الحريق اندلع أمس الأحد في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق في أسبابه، وفقا لما أفادته وكالة "شينخوا" الصينية. وتشهد الصين كثيرًا حوادث صناعية، حيث وقع آخر انفجار بمصنع كيميائي بمقاطعة جيانغسو شرق البلاد في مارس الماضي وأسفر عن 78 قتيلا على الأقل، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى.
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ترامب

الاقتصاد يدفع ترامب لسقوط جديد على مستوى الشعبية

وسط انتقادات لما يوصف بعنصرية التغريدات والحروب التجارية وخرائط الأعاصير، انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا منذ منتصف يوليو، متأثرًا بالعديد من الأمور السياسية والاقتصادية التي هزت أداء بلاده في السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الماضية كان لبعض الملفات مثل الحرب التجارية والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين وروسيا، دور مؤثر في هز معدلات الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي، والذي تأثر بشكل مباشر بتلك الملفات التي كان لها تأثير كبير على أداء ترامب بشكل عام.
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التفوق التقني كلمة السر.. الصين تحسم الحرب التجارية

لم يستطع المحللون والخبراء المتابعون للحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، إخفاء قلقهم البالغ بشأن ما قد تذهب إليه الأمور في المستقبل القريب، خاصة في ظل سباق التطوير التكنولوجي القائم منذ عقود طويلة بين واشنطن وبكين. وبدا من الواضح أن الخوف الأكبر قد تملك الخبراء الأمريكيين، والذين ينظرون إلى النتائج المتوقعة من الدخول في هذا الصراع، وذلك من خلال مجموعة من الحسابات والتقديرات الخاصة بمدى سرعة التطور الصيني في المستقبل القريب ومدى انعكاس ذلك على التفوق الأمريكي في هذه المجالات.
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«لا تتدخلوا في أزمتنا».. هونج كونج تُحذر أمريكا

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تشهدها البلاد، كما طالبت المحتجين بوقف العنف والجلوس للحوار. وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحدياً كبيراً لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتجمعت حشود غفيرة، أول أمس الأحد، أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونج كونج لمطالبة الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.
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هل يملك متظاهرو هونج كونج تأييدا شعبيا في الصين؟

بدا من الواضح أن أزمة إقليم هونج كونج لم تكن فقط ملفا مفتوحا للسياسة الخارجية الصينية، بل بات ظاهرًا أن لها جذورا وظهيرا شعبيا على الجبهة الأخرى، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة في بكين، ما لم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي في الفترة المقبلة. العديد من وسائل الإعلام الدولية ألقت الضوء على هذا التأييد الخفي في الصين لهونج كونج، مستندين إلى عدد من الوقائع التي أشارت بشكل رئيسي إلى أن بعض فئات الشعب الصيني قد تكون لهم آراء مغايرة لتلك التي تؤمن بها الحكومة في بكين.
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