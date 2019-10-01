بكين تحتفل ومظاهرات بهونج كونج في ذكرى تأسيس الصين

شهد العرض العسكري ظهور أسلحة جديدة، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة؛ وطائرات دون طيار أسرع من الصوت، ودبابات وطائرات

تحرير:أحمد سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

اليوم الوطني للصين

في الوقت الذي يحتفل فيه الحزب الشيوعي الصيني، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الصين، تندلع مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وسط مخاوف من أن تخيم أخبار المظاهرات على الأجواء الاحتفالية في بكين، حيث حضر الرئيس الصيني شي جين بينج، عرضا عسكريا كبيرا وموكبا ضخما شارك فيه 100 ألف من الجنود، مع احتفال الصين بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي، وظهورها السريع كقوة عالمية، ويعد "اليوم الوطني" يومًا مهما في التقويم السياسي للصين، ولم تترك السلطات في بكين أي شيء للصدفة، فعلى مدار أسابيع، فرضت حملة أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد وعبر الإنترنت.

إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ترى أنه بقدر ما تريد الصين أن تصور نفسها بأنها دولة قوية ومزدهرة ومتحدة، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، تهدد هذه الاحتفالات. واستغل شي خطابه، اليوم ليقول إن الصين "ستحافظ على الرخاء والاستقرار الدائمين" لهونج كونج، لكنه لم يشر إلى الاحتجاجات التي