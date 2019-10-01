في اليوم العالمي للقهوة.. «السادة» صحية

يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا: جودة القهوة التي تقوم بشرائها، وتأثيرها على صحتك، لأن كلا منهما من العوامل التي تحدد ما إذا كانت القهوة صالحة لك أم لا
ينتشر حول العالم عشاق القهوة، بجميع أنواعها، فرائحتها ومذاقها الرائع سحر لا يمكن مقاومته، يتحدثون دائمًا بأنها تمنحهم الحياة والأمل والاسترخاء في بداية كل يوم، كما ستجد البعض يتحدث بنهم عن تناول كوب من القهوة أمام البحر في ليالي الشتاء الباردة.
توجد أنواع كثيرة للقهوة، بما في ذلك القهوة التركي والموكا والأميركانو، وفي اليوم العالمي للقهوة، تعلم كيف يمكن أن تتناول قهوة صحية، دون أن تترك آثارا سلبية على صحتك، كتجنب إضافة المحليات الصناعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
في كل عام، يحتفل العالم في اليوم الأول من أكتوبر بيوم القهوة العالمي، لذا كان الحرص من خبراء التغذية قائمًا على تناول كوب صحي من القهوة، دون أن تترك أي آثار جانبية على صحتك، بداية من تجنب وضع بعض المكونات الضارة، فتستطيع تحضير كوب رائع من القهوة، لا يساعدك في الاستيقاظ والانتباه في الصباح فقط، ولكن
في كل عام، يحتفل العالم في اليوم الأول من أكتوبر بيوم القهوة العالمي، لذا كان الحرص من خبراء التغذية قائمًا على تناول كوب صحي من القهوة، دون أن تترك أي آثار جانبية على صحتك، بداية من تجنب وضع بعض المكونات الضارة، فتستطيع تحضير كوب رائع من القهوة، لا يساعدك في الاستيقاظ والانتباه في الصباح فقط، ولكن يقدم العديد من الفوائد لك، وما يلي بعض من الطرق التي يمكن اتباعها، للاستمتاع بالقهوة، بجانب الحفاظ على صحتك:
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1-تجنب المحليات الصناعية
تتعرض المحليات الصناعية لمعالجة بالغة، كما أنها تحتوي على مكونات ليس لها فائدة على صحتك، وعلى الرغم من أنها خالية تمامًا من أي سعرات حرارية، فإنها تزيد من الرغبة في الإفراط بشرب القهوة، مما يمهد الطريق للسمنة وأمراض القلب، إضافة إلى مرض السكري من النوع الثاني، وبالتالي فإن وضع كميات كبيرة من السكر من العادات الخاطئة، نظرًا لأن المعدلات العالية من الفركتوز لها تأثير سلبي على صحتك، وفي حالات الضرورة، يمكنك إضافة محليات طبيعية، إضافة إلى ذلك يجب تجنب الكريمات الصناعية، لأنها تحتوي على الزيوت المهدرجة.
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2-اختيار العلامات التجارية العضوية
يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا، جودة القهوة التي تقوم بشرائها، وتأثيرها على صحتك، لأن كلا منهما من العوامل التي تحدد ما إذا كانت القهوة صالحة لك أم لا، تعتمد جودة القهوة على عوامل مثل أساليب المعالجة، وطريقة زراعة القهوة، وأوضحت العديد من الدراسات أن الماركات العضوية تعد الأفضل، لأنها ليست مصنعة من خلال رش المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأخرى.
3-القهوة السادة مفيدة "البلاك كوفي"
إذا كنت ترغب في قهوة صحية، تخلص من اللبن والكريمة، فالقهوة السادة لديها عدد سعرات حرارية أقل، وبالتالي فإن تناول القهوة السادة يعتبر من الطرق البسيطة، لمساعدة نفسك على تجنب التعرض للمواد الكيميائية والدهون الموجودة في المحليات والكريمة الصناعية.
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4- أضف القرفة
إضافة كمية معتدلة من القرفة للقهوة التي تتناولها، لا تحسن فقط من مذاق القهوة، ولكن أيضًا تساعد في الحفاظ على معدلات الكوليسترول وموصلات الكهرباء في الجسم، بالنسبة لمرضى السكري، والأشخاص الذين يعانون من معدلات منخفضة من الجلوكوز، وذلك لما صرحت به العديد من الدراسات، كما أن إضافة مثل هذه التوابل الغنية بمضادات الأكسدة تساعد أيضًا في التقليل من الالتهابات في الجسم.
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5-أضف زيت جوز الهند
ربما لا يكون مذاقه كما تحب، ولكن إضافة زيت جوز الهند سيجعل قهوتك صحية بشكل كبير، وذلك لأنه يحتوي على دهون صحية، تساعد في فقدان الوزن بشكل صحي، كما أنها تحسن من صحة المخ والفم، فوضحت العديد من الدراسات أنه يوجد علاقة بين تقليل معدلات الإصابة بالألزهايمر، والاستهلاك اليومي لزيت جوز الهند.
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