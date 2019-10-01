في اليوم العالمي للقهوة.. «السادة» صحية

يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا: جودة القهوة التي تقوم بشرائها، وتأثيرها على صحتك، لأن كلا منهما من العوامل التي تحدد ما إذا كانت القهوة صالحة لك أم لا

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

اليوم العالمي للقهوة

ينتشر حول العالم عشاق القهوة، بجميع أنواعها، فرائحتها ومذاقها الرائع سحر لا يمكن مقاومته، يتحدثون دائمًا بأنها تمنحهم الحياة والأمل والاسترخاء في بداية كل يوم، كما ستجد البعض يتحدث بنهم عن تناول كوب من القهوة أمام البحر في ليالي الشتاء الباردة. توجد أنواع كثيرة للقهوة، بما في ذلك القهوة التركي والموكا والأميركانو، وفي اليوم العالمي للقهوة، تعلم كيف يمكن أن تتناول قهوة صحية، دون أن تترك آثارا سلبية على صحتك، كتجنب إضافة المحليات الصناعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".

في كل عام، يحتفل العالم في اليوم الأول من أكتوبر بيوم القهوة العالمي، لذا كان الحرص من خبراء التغذية قائمًا على تناول كوب صحي من القهوة، دون أن تترك أي آثار جانبية على صحتك، بداية من تجنب وضع بعض المكونات الضارة، فتستطيع تحضير كوب رائع من القهوة، لا يساعدك في الاستيقاظ والانتباه في الصباح فقط، ولكن