صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

في اليوم العالمي للقهوة.. «السادة» صحية

يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا: جودة القهوة التي تقوم بشرائها، وتأثيرها على صحتك، لأن كلا منهما من العوامل التي تحدد ما إذا كانت القهوة صالحة لك أم لا
تحرير:إسراء سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
اليوم العالمي للقهوة
اليوم العالمي للقهوة
ينتشر حول العالم عشاق القهوة، بجميع أنواعها، فرائحتها ومذاقها الرائع سحر لا يمكن مقاومته، يتحدثون دائمًا بأنها تمنحهم الحياة والأمل والاسترخاء في بداية كل يوم، كما ستجد البعض يتحدث بنهم عن تناول كوب من القهوة أمام البحر في ليالي الشتاء الباردة. توجد أنواع كثيرة للقهوة، بما في ذلك القهوة التركي والموكا والأميركانو، وفي اليوم العالمي للقهوة، تعلم كيف يمكن أن تتناول قهوة صحية، دون أن تترك آثارا سلبية على صحتك، كتجنب إضافة المحليات الصناعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
في كل عام، يحتفل العالم في اليوم الأول من أكتوبر بيوم القهوة العالمي، لذا كان الحرص من خبراء التغذية قائمًا على تناول كوب صحي من القهوة، دون أن تترك أي آثار جانبية على صحتك، بداية من تجنب وضع بعض المكونات الضارة، فتستطيع تحضير كوب رائع من القهوة، لا يساعدك في الاستيقاظ والانتباه في الصباح فقط، ولكن
اقرأ المزيد
أضرار-اللحوم-الحمراء

دراسة: اللحوم الحمراء ليست ضارة كما كنا نعتقد

ينصح دائمًا بتناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، لأنها تسبب العديد من الأمراض، من بينها أمراض القلب، وزيادة معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وتغير رائحة الفم، وعند الحديث عن أي نظام غذائي أو عادات صحية يجب الالتزام بها، سنجد أن أول شيء هو تناول كميات قليلة من اللحوم، وبخاصة اللحوم المصنعة، ويمكن استبدال الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية بها، ولكن آخر الدراسات أوضحت أن من النصائح السيئة التركيز على استهلاك كميات قليلة من اللحوم، وذلك وفقًا لـ."nytimes".
نظام-نباتي

النظام النباتي يخفف التهاب المفاصل الروماتيدي

النظام النباتي أصبح شائعا في الآونة الأخيرة، فهو مبني على تناول الخضروات بشكل كبير، وتشير دراسة حديثة إلى أن اتباع هذا النظام قد يساعد في تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي ، والذي يمكن أن يكون شديدا بالنسبة لـ 1.5 مليون شخص. ركزت الأبحاث على فوائد المأكولات البحرية لالتهاب المفاصل الروماتيدي، وأنواع الأطعمة التي يمكن أن تخفف أعراضه، كما ناقشت أبحاث أخرى كيف يمكن للحم البقر والحليب والبيكنج صودا والشاي الأخضر والكركم أن تؤثر على التهاب المفاصل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
عسل-النحل

لعلاج التهاب اللوزتين والأسنان.. استخدم صمغ العسل

بالرغم أن النحل معروف بقرصته الشديدة، لكنه المسؤول عن وجود العسل الأبيض الذي لا يخلو أي منزل منه، وذلك لأن فيه شفاء، كما أنه من الاطعمة التي تحمل العديد من العناصر الغذائية غير المتوقعة. وصمغ العسل عبارة عن مادة صلبة أو شديدة اللزوجة لملء الشقوق ودعم خلاياها، كما يتم جمع تلك المادة من الأشجار الصنوبرية، ويخلط مع اللعاب والشمع وحبوب اللقاح لإنشاء مادة لزجة تعمل مثل المونة بين العسل، ولهذا السبب، يُعرف أيضًا باسم "غراء النحل"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]