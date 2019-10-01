رياضة

تفوق كاسح لزعيم الثغر أمام الجونة في الدوري

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي خالد رمضان ومحمد فاروق، بينما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يتذيل نادي الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي في المركز
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طلعت-يوسف (3)

أرقام من مواجهات طلعت يوسف أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يتذيل الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، الجدول، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى.
حسام-البدرى

جهاز المنتخب يحضر مواجهة الأهلي والإنتاج في الدوري

?قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري الممتاز، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب، صباح اليوم الثلاثاء، أن جهاز الفني للفراعنة بقيادة سام البدري يبدأ في متابعة اللاعبين والاطمئنان على حالتهم قبل معسكر المنتخب في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
الزمالك- والاتحاد‎ (3)

«الاتحاد Vs الجونة».. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي خالد رمضان ومحمد فاروق، بينما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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طلعت-يوسف (3)

أرقام من مواجهات طلعت يوسف أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يتذيل الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، الجدول، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى.
الزمالك- والاتحاد‎ (3)

«الاتحاد Vs الجونة».. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي خالد رمضان ومحمد فاروق، بينما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
المقاولون-العرب-محمد-طلعت

صدام ناري بين «مقاولون النحاس» و«سموحة حسام حسن»

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
أسوان - مجدي عبد العاطي

مفاجأة.. إف سي مصر يتفوق على أسوان في القيمة السوقية

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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