تفوق كاسح لزعيم الثغر أمام الجونة في الدوري

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الاتحاد السكندري

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي خالد رمضان ومحمد فاروق، بينما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يتذيل نادي الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي في المركز

ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى.



في المقابل، يتذيل نادي الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى.



وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد السكندري والجونة، تواجها في بطولة الدوري الممتاز، 10 مرات، فاز زعيم الثغر في 5 مواجهات، بينما فاز الجونة في لقاء وحيد، بينما فرض التعادل نفسه في 4 مواجهات، وسجل الاتحاد في شباك الجونة 11 هدفًا، بينما سجل الجونة في شباك زعيم الثغر 5 أهداف.

