أرقام من مواجهات طلعت يوسف أمام الجونة في الدوري

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

طلعت يوسف

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يتذيل الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، الجدول، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى.

لذلك يدخل كلا الفريقين المباراة لتحقيق الفوز الأول لهما في الدوري هذا الموسم، كما يبحث كلا المدربين طلعت يوسف ونيبوشا ميلوسيفيتش، عن الفوز الأول لهما في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم. وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد السكندري والجونة، تواجها في بطولة الدوري الممتاز، 10 مرات، فاز زعيم الثغر في 5 مواجهات،

لذلك يدخل كلا الفريقين المباراة لتحقيق الفوز الأول لهما في الدوري هذا الموسم، كما يبحث كلا المدربين طلعت يوسف ونيبوشا ميلوسيفيتش، عن الفوز الأول لهما في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.



وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد السكندري والجونة، تواجها في بطولة الدوري الممتاز، 10 مرات، فاز زعيم الثغر في 5 مواجهات، بينما فاز الجونة في لقاء وحيد، بينما فرض التعادل نفسه في 4 مواجهات، وسجل الاتحاد في شباك الجونة 11 هدفًا، بينما سجل الجونة في شباك زعيم الثغر 5 أهداف.



وواجه طلعت يوسف فريق الجونة من قبل في 11 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، فاز طلعت يوسف في 5 مواجهات، وخسر لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، وسجل طلعت يوسف في شباك الجونة 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

