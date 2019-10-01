السعيد: تخصيص 60 مليار جنيه لدعم خطط تنمية المحافظات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تنمية المحافظات لها أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة (2018-2022) مشيرة إلى أن البرنامج خصص مبلغ 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بمختلف محاورها بكل المحافظات المصرية. وأضافت "السعيد"، أن برنامج الحكومة أولى اهتماما خاصا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة.

وتابعت وزيرة التخطيط بأنه حتى يتسنى لجميع المحافظات تعظيم الاستفادة من حجم الاستثمارات المدرجة للتنمية المحلية فإن الوزارة تقوم حاليا بتنظيم ورش عمل للعاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم المحافظات حول مفاهيم التخطيط الإقليمي، وكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية لسد فجوات التنمية. جاء