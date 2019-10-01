اليوم مصر في أول اختبار للبترول بالسعر الحر
تستعد الحكومة لبدء العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود أول الشهر الجاري، بحيث يتم تحديد الأسعار لمدة ثلاثة أشهر بزيادة أو نقصان على حسب سعر البترول العالمي
تحرير:رنا عبد الصادق
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
البنزين
تبدأ الحكومة اليوم، الثلاثاء، التطبيق الفعلي لآلية التسعير التلقائي للوقود، والتي من المقرر لها أول أكتوبر الجاري، حيث أصدرت الحكومة في يونيو الماضي، قرارا بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري، ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف.
ما آلية التسعير التلقائى؟
يقصد بآلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر،
ما آلية التسعير التلقائى؟
يقصد بآلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لهذه الآلية، من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة.
وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التى تحدث فى أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.
وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الآلية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل المنتجات البترولية والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.
أزمة أرامكو
أثارت هجمات على مواقع نفطية لشركة أرامكو السعودية بداية الأسبوع قبل الماضى، العديد من المخاوف حول حدوث قفزة فى أسعار البترول، حيث تم توجيه عدة ضربات عن طريق طائرات بدون طيار إلى المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى توقف أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للمملكة من النفط، وهو ما سيؤثر بالسلب فى تكلفة الوقود فى مصر.
وقالت شركة أرامكو السعودية، المشغل الرئيسى بالمملكة، والتى تمت مهاجمة منشأتها، إن الهجمات تسببت فى تعطل 5.7 مليون برميل من إنتاج الخام يوميا أو ما يعادل أكثر من 5% من إنتاج النفط عالميا فى اليوم، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير لتصل إلى مستوى 69 دولارا للبرميل.
ولكن أسعار البترول تراجعت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضى، لتدور مستوياتها بين 64 و65 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت.
وزارة البترول تنفى رفع أسعار الوقود
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محليا بتراجع إنتاج النفط عالميا، موضحة أن السعر الرسمى المعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محليا كما هو ولم يطرأ عليه أى زيادات جراء التراجع فى الإنتاج العالمى للبترول.
وأوضحت الوزارة أن الدولة اتخذت الإجراءات التى تمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة فى إجراءات التحوط، والتى تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالى الحالى، وأن المؤسسات المالية التى تم الاتفاق معها فى إجراءات التحوط هى المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أى زيادة في أسعار الكميات التى تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.
وتم احتساب دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارا للبرميل، فى مقابل نحو 74 دولارا فى موازنة العام المالى الماضى 2018- 2019.
وبحسب وزارة المالية، فإن كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول على السعر المقدر له فى الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلى، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعى.
وتتحدد قيمة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة وفقًا لثلاثة متحددات، وهى سعر خام برنت عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود فى مصر.
توقعات بتثبيت أسعار الوقود على معدلاتها الحالية
يرى المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أنه سيتم تثبيت أسعار الوقود كما هى دون أى تغيير، موضحا أن أزمة أرامكو لم تؤثر فى أسعار الوقود فى مصر، خاصة فى ظل تطبيق الحكومة آلية التحوط ضد أسعار النفط العالمية.
وأضاف كمال أن الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر، لا تحتمل أى زيادات جديدة خاصة بالنسبة لأسعار البنزين والسولار، لافتا إلى أنه لا يتم تحريك الأسعار فى الوقت الحالى.
وأوضح كمال أنه بعد مرور الثلاثة أشهر المقبلة، من الممكن أن يتم حدوث تغيير فى أسعار الوقود ولكنه سيكون أيضا بناءً على التغيرات العالمية.
وبدأت الحكومة تطبيق آلية التحوط ضد أسعار النفط العالمية مع بداية العام المالى الجارى 2019- 2020، ووضعت مصر هذه الآلية فى خطوة تهدف إلى المساعدة فى تفادى أى صدمات فى الميزانية، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مضيفا أن مصر مستعدة، وتستخدم آلية التحوط وقتما تحتاج إلى ذلك.
كما يرى الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم تثبيت أسعار الوقود على معدلاتها الحالية لمدة ثلاثة أشهر، موضحا أنه بعد أزمة أرامكو، فإن أسعار البترول لم تتأثر، ولكن الإنتاج تراجع قليلا.
وأضاف عرفات أن هناك عدة متغيرات تؤثر فى أسعار الوقود، وتشمل كلا من سعر صرف الدولار الأمريكى وسعر برميل النفط العالمى، إلى جانب المصروفات المباشرة وغير المباشرة، التى تتضمن مصروفات التشغيل والاستيراد والجمارك وغيرها، لافتا إلى أنه فى حالة ارتفاع سعر الصرف؛ على سبيل المثال، فإنه يؤثر فى أسعار الوقود، وفى حالة ارتفاع سعر برميل النفط يؤثر أيضا فى أسعار الوقود فى مصر، وهكذا.
وتوقع بنك استثمار «بلتون» تثبيت الحكومة أسعار البنزين والسولار ومنتجات الوقود الأخرى خلال الشهر الجاري.
وقال بلتون فى تقرير حديث له: "نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية ستتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغيّر نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالى لأسعار البترول، ما يقل عن السعر المقرر له فى الموازنة عند 68 دولارا للبرميل".
ورفعت الحكومة فى شهر يوليو الماضى، أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الأسطوانة المنزلى إلى 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والأسطوانة التجارى إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة للعام المالى الجارى 2019-2020 نحو 52.96 مليار جنيه، فى مقابل نحو 89.75 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضي 2018- 2019، بانخفاض قدره 36.112 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 40.5%.
وتستهلك مصر ما يقرب من 81.6 مليون طن من الوقود سنويا، بينما يبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 56.4 مليون طن سنويا.