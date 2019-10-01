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عبد العال: مواجهة المشكلات تحتاج تكاتف الجميع حول الوطن

رئيس مجلس النواب: نحن محاطون بمنطقة مضطربة غير مستقرة، ويوجد حولنا منازعات في جميع الخطوط والاتجاهات.. ولا أخفيكم سرا أن استقرار أمننا ووطننا مستهدف
تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
رئيس مجلس النواب علي عبد العال - صورة أرشيفية
رئيس مجلس النواب علي عبد العال - صورة أرشيفية
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لم يدخر جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلف لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطي، مجددا تعهده للنواب وشعب مصر وقيادته أن تكون قاعة مجلس النواب منبرا حرا للجميع، أغلبية وأقلية ومستقلين، وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر، مضيفا أنه لن يصادر رأي ولن تحجب رؤية، طالما كانت مصر المناط، ومصلحة شعبها الهدف والغاية، بإيمان كامل بأن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرا شخصيا يهدر الجهد والوقت، لكنها تحاور موضوعي، وحين ذلك لن يقال إن الأغلبية نجحت، أو الأقلية نجحت، وإنما سيقال إن مجلس النواب نجح.
وأضاف عبد العال، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول: "نبدأ اليوم أعمال الدور الخامس والأخير للفصل التشريعي الأول برصيد ضخم من انجازات أدوار الانعقاد السابقة، بذلتم فيها كثيرا من الجهد والعطاء المتميز، المستند إلى الفكر المستنير، وجعلتم من حب مصر ومصالح
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احمد-خليل-نائب-حزب-النور

نائب عن حزب النور يهاجم الحكومة: لا تقوم بدورها

وجه أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا ضد الحكومة، متهما الوزراء بعدم القيام بدورهم، قائلا: "أين الوزراء والمحافظين والمسئولين يرحمكم الله؟ حل مشاكل مصر في إن الوزراء يقوموا الصبح يشوفوا شغلهم، ومن الضروري أن يقوم كل مسئول بدوره من أجل مصلحة الوطن"، متسائلا: "أين دور وزير الزراعة من مشكلات كل عام في تسعير المحاصيل الزراعية؟ أين وزير التموين؟ لا يوجد نائب إلا ولديه كم كبير من المشكلات بسبب الحذف من البطاقات التموينية".
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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مصر تدعو للتحرك ضد الحكومات وداعمي الإرهاب في سوريا

دعت مصر، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات، التي تستمر في دعم التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا، وتوفر لها الغطاء السياسي في سوريا، جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا. وصرح إدريس، اليوم الثلاثاء، بأن بيان وفد مصر خلال الجلسة تضمن تقديم التهنئة إلى شعب سوريا الشقيق على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

وقفة رمزية لأعضاء البرلمان لدعم الرئيس والجيش

دعا بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعضاء البرلمان إلى الوقوف بعضا من الوقت رمزيا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وإعلان ذلك أمام العالم كله بأن البرلمان يقف خلف جيشه وقياداته السياسية. من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرا إلى أنها رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.
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تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
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«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
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برلماني يطالب بجلسة عاجلة بشأن وفاة «طفل البلاعة»

طالب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بعقد جلسة عاجلة بلجنة الإدارة المحلية، بشأن أزمة وفاة الطفل ياسين في بالوعة صرف صحي، وبحث أسباب تقاعس الحكومة عن تنفيذ توصيات البرلمان، وما يستجد من مناقشة في إطار الحد من ظاهرة وفيات البلاعات، قائلا: "لا يخفي عليكم واقعة وفاة الطفل ياسين عماد المتداولة إعلاميا منذ فترة، وهو ضحية الإهمال والاستهتار، فقدناه بسبب غرقه في بالوعة صرف صحي بعمق تجاوز 8 أمتار أمام نادي الطالبية بحي العمرانية".
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عقبة المحليات تتحدى انتخابات النواب والشيوخ في 2020

عدد من القوانين المهمة من المقرر أن ينتهي منها مجلس النواب خلال دور انعقاده الخامس والأخير، خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور، ومنها مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ والإدارة المحلية وتقسيم الدوائر، وهو ما يعني أن مصر ستكون على موعد مع عدد من الاستحقاقات الانتخابية خلال 2020، متمثلة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى انتخابات المحليات، والأخيرة تحديدا تشهد اهتماما خاصا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سبق وحَث في أكثر من مناسبة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.
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