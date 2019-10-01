عبد العال: مواجهة المشكلات تحتاج تكاتف الجميع حول الوطن

رئيس مجلس النواب: نحن محاطون بمنطقة مضطربة غير مستقرة، ويوجد حولنا منازعات في جميع الخطوط والاتجاهات.. ولا أخفيكم سرا أن استقرار أمننا ووطننا مستهدف

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

رئيس مجلس النواب علي عبد العال - صورة أرشيفية

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لم يدخر جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلف لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطي، مجددا تعهده للنواب وشعب مصر وقيادته أن تكون قاعة مجلس النواب منبرا حرا للجميع، أغلبية وأقلية ومستقلين، وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر، مضيفا أنه لن يصادر رأي ولن تحجب رؤية، طالما كانت مصر المناط، ومصلحة شعبها الهدف والغاية، بإيمان كامل بأن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرا شخصيا يهدر الجهد والوقت، لكنها تحاور موضوعي، وحين ذلك لن يقال إن الأغلبية نجحت، أو الأقلية نجحت، وإنما سيقال إن مجلس النواب نجح.

وأضاف عبد العال، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول: "نبدأ اليوم أعمال الدور الخامس والأخير للفصل التشريعي الأول برصيد ضخم من انجازات أدوار الانعقاد السابقة، بذلتم فيها كثيرا من الجهد والعطاء المتميز، المستند إلى الفكر المستنير، وجعلتم من حب مصر ومصالح