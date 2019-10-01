مصر تفوز على أستراليا في كأس العالم للطائرة

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

منتخب مصر للكرة الطائرة

نجح المنتخب المصري للكرة الطائرة، في تحقيق الفوز على نظيره منتخب أستراليا، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مستهل مشوار الفراعنة بكأس العالم للطائرة، المقامة حاليا في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول لصالح مصر (25-22)، ثم عادلت أستراليا النتيجة بالفوز بالشوط الثاني (25-21)، قبل أن يفوز الفراعنة بالشوطين الثالث والرابع (25-23)، و(25-18)، ويستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة أمام إيران غدا الأربعاء الساعة 4 صباحًا.

ويشارك في مونديال الطائرة 11 منتخبًا بجوار مصر، وهم اليابان مستضيف البطولة، وبولندا المتوجة ببطولة العالم التي أقيمت باليابان 2018، وتونس وإيران وأستراليا وإيطاليا والبرازيل وروسيا والأرجنتين وأمريكا وكندا. ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في

ويشارك في مونديال الطائرة 11 منتخبًا بجوار مصر، وهم اليابان مستضيف البطولة، وبولندا المتوجة ببطولة العالم التي أقيمت باليابان 2018، وتونس وإيران وأستراليا وإيطاليا والبرازيل وروسيا والأرجنتين وأمريكا وكندا.



ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.



وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.



ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي 6 أفراد هم الهولندي جيدو مديرًا فنيا، وأحمد عاشور مدربا، والدكتور أحمد سعودى طبيبا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي، ورجب قطب محللا، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية.

