رياضة

أحمد صلاح حسني يقدم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، أحمد صلاح حسني، مهاجم المنتخب الوطني السابق، لتقديم قرعة البطولة، والتي ستجرى غدا الأربعاء في قصر الحرملك، داخل مجمع المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بحضور مندوبي 8 منتخبات مشاركة هي مصر (الدولة المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كان قد قرر تقديم موعد سحب القرعة لمدة 24 ساعة، لتقام الأربعاء المقبل بدلًا من الخميس، وتم اتخاذ هذا القرار لأسباب تنظيمية بعد التشاور مع اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة للبطولة.
وكتب أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "‏سعيد باختيار اتحاد الكرة المصري لشخصي لتقديم حفل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة غدا الأربعاء والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وبالتوفيق للكابتن شوقي غريب والمنتخب الأوليمبي وإن شاء الله إلى طوكيو 2020".   سعيد
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