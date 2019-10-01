عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب
تحرير:أحمد جاد
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
رئيس مجلس النواب علي عبد العال
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.
وأشار عبد العال إلى أن دور الانعقاد الخامس سيشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، ولهذا فإن المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل، بمشاركة لا مغالبة بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع وتثري التجربة المصرية.من
وأشار عبد العال إلى أن دور الانعقاد الخامس سيشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، ولهذا فإن المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل، بمشاركة لا مغالبة بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع وتثري التجربة المصرية.
من جانبه، دعا الدكتور السيد الشريف وكيل مجلس النواب، الحكومة إلى مزيد من التعاون مع البرلمان، من أجل تحسين أوضاع المواطنين، مشيرا إلى أن هيئة مكتب البرلمان سيكون لهم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية لبحث سبل التعاون على أكمل وجه مع الحكومة. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الأولى للبرلمان في دور الانعقاد الخامس.
وقال الشريف: "نأمل أن تشهد الأيام المقبلة تعاون مثمر وبشكل أفضل من أجل الصالح العام"، موجها التحية للرئيس، والقوات المسلحة، وشهداء مصر الأبرار. ووصف البرلمان الحالي بأنه مجلس تاريخي بحق، إذ أنه على مدى أدوار الانعقاد الماضية قدم دوره على أكمل وجه.
فيما وجه سليمان وهدان الوكيل الثاني للبرلمان، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية على دورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد، قائلا: "شعب مصر يجدد الثقة في الرئيس لاستكمال دوره في بناء مصر الحديثة ومواجهة المخططات الإجرامية، التي تحاك ضد مصر للنيل من أمنها واستقرارها".
وأشار وهدان إلى أن الشعب المصري أثبت للعالم أنه سندا للدولة رغم كل المؤامرات التي كانت تستهدف هدم الوطن، قائلا: "لا بد أن يكون دور الانعقاد الخامس انتصارا للشعب وتحقيق مطالبه في الفترة المقبلة".