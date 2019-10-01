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عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
رئيس مجلس النواب علي عبد العال
رئيس مجلس النواب علي عبد العال
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.
وأشار عبد العال إلى أن دور الانعقاد الخامس سيشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، ولهذا فإن المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل، بمشاركة لا مغالبة بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع وتثري التجربة المصرية.من
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سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
الجماعات-الإرهابية-في-سوريا

مصر تدعو للتحرك ضد الحكومات وداعمي الإرهاب في سوريا

دعت مصر، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات، التي تستمر في دعم التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا، وتوفر لها الغطاء السياسي في سوريا، جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا. وصرح إدريس، اليوم الثلاثاء، بأن بيان وفد مصر خلال الجلسة تضمن تقديم التهنئة إلى شعب سوريا الشقيق على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

وقفة رمزية لأعضاء البرلمان لدعم الرئيس والجيش

دعا بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعضاء البرلمان إلى الوقوف بعضا من الوقت رمزيا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وإعلان ذلك أمام العالم كله بأن البرلمان يقف خلف جيشه وقياداته السياسية. من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرا إلى أنها رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.
جماعات-ارهابية

إحالة قانوني المرور والكيانات الإرهابية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، عددا من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
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عبد العال: مواجهة المشكلات تحتاج تكاتف الجميع حول الوطن

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لم يدخر جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلف لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطي، مجددا تعهده للنواب وشعب مصر وقيادته أن تكون قاعة مجلس النواب منبرا حرا للجميع، أغلبية وأقلية ومستقلين، وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر، مضيفا أنه لن يصادر رأي ولن تحجب رؤية، طالما كانت مصر المناط، ومصلحة شعبها الهدف والغاية، بإيمان كامل بأن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرا شخصيا يهدر الجهد والوقت، لكنها تحاور موضوعي، وحين ذلك لن يقال إن الأغلبية نجحت، أو الأقلية نجحت، وإنما سيقال إن مجلس النواب نجح.
مجلس-النواب

نائبة: الحكومة ملزمة بالحفاظ على حقوق البسطاء

أكدت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت استبعاد الكثير من مستحقي الدعم، إلا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على متابعة الاحتياجات الأساسية للمواطنين جعله يطمئن المستحقين بأن حقهم سوف يرجع، موضحة أن تدوينة الرئيس الخاصة بتأكيد متابعته الشخصية لحق المواطن البسيط في الدعم، عكست حرص الرئيس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددة أن الحكومة ملزمه تمام باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق البسطاء.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نائب: التظاهرات المؤيدة للسيسي صفعة قوية للإخوان

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه في الوقت الذي خرجت فيها دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة والجيش والشرطة، ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل للإصلاح الاقتصادى في مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جني ثمار المشروعات القومية، مضيفا أن التظاهرات والاحتفالات المؤيدة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأيضا على وجوه الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهابيين على أراضيها.
الرئيس-السيسى

نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
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