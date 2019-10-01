عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

رئيس مجلس النواب علي عبد العال

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.

وأشار عبد العال إلى أن دور الانعقاد الخامس سيشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، ولهذا فإن المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل، بمشاركة لا مغالبة بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع وتثري التجربة المصرية.من