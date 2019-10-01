وقفة رمزية لأعضاء البرلمان لدعم الرئيس والجيش

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

دعا بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعضاء البرلمان إلى الوقوف بعضا من الوقت رمزيا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وإعلان ذلك أمام العالم كله بأن البرلمان يقف خلف جيشه وقياداته السياسية. من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرا إلى أنها رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.

وقال عبد العال: "نهدف لحملة وطنية لدعم القيادة السياسية ونقول للرئيس: نحن معك ووراءك داعمين وأرواحنا على أكفنا دفاعا عن الوطن الغالي"، مضيفا أن الرئيس رفع الكثير من المظالم، لافتا إلى مبادرته بالأمس القريب بدارسة ما يتعلق بمشاكل التموين فور عودته من الخارج.وذكر أن آمال الشعب والأمة دائما ما تعيش معه،