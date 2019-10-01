سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المالية: الصناديق الخاصة تتحمل أعباء تشغيلها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
وزارة المالية
وزارة المالية
أكدت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
وذكرت وزارة المالية أنه ردا على ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية حول تأخر صرف مستحقات العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة بمديريتي الشؤون الصحية، والشباب والرياضة بمحافظة قنا، أنه تم تدبير 9 ملايين جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن لمحافظة قنا منها 3 ملايين جنيه لمديرية الشؤون
اقرأ المزيد
بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته فى الدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
البنك-المركزى

المركزي يبدأ العمل بمؤشر الحد المعياري لسعر الفائدة

أعلن البنك المركزى المصري اليوم عن بدء العمل رسميا بمؤشر الحد المعيارى لسعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا" CONIA-. ويمثل مؤشر «كونيا» متوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة، وبلغ سعر المؤشر الجديد 13.336% فى تعاملات أمس الإثنين. وقال المركزي إن أول مراجعة لمنهجية مؤشر متوسط العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA، ستكون بعد 3 أشهر. وأشار البنك، في منشور خاص بالشروط المرجعية المستخدمة في احتساب الحد المعياري لمعدل العائد الخالي من المخاطر – كونيا، إلى أنه سيتم مراجعة المنهجية القائمة على الأقل مرة سنويا.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
المهندسة هالة الجوهري والرحالة المصري على عبده

ايتيدا تدعم أطول رحلة عالمية لإنشاء أكبر مكتبة رقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن دعمها للرحالة والمغامر المصري على عبده لإنجاز أطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي بقضايا البيئة في المنطقة، وقالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستي والخبرات الفنية لعمليات التوثيق الرقمي للأماكن التي تشملها الرحلة والمساهمة في التجهيزات التقنية لإنشاء موسوعة مصر الحديثة، مشيرة إلى أن الرحلة تتضمن زيارات للمناطق التكنولوجية ومراكز التدريب والإبداع التابعة للهيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاقتصاد-المصري

الحكومة: مصر ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول 2030

قالت وزارة المالية، إن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، متابعة "لذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث إن اقتصادنا على المسار الصحيح" مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030. وأكدت المالية أن العديد من بنوك الاستثمار تراهن على قدرة مصر في تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنا واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أوالبطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
وزير-الماليه

المالية تعلن نجاح طرح سندات خزانة بـ5.8 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات. وطرحت وزارة المالية، أمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%. وأكدت المالية أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ذات آجال 10 سنوات يؤكد قوة الاقتصاد المصري.
وزارة-المالية

المالية: موازنة البرامج والأداء إحدى أدوات الاصلاح

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالى 2016/ 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لتلبى احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم، بما يسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]