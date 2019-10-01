المالية: الصناديق الخاصة تتحمل أعباء تشغيلها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

وزارة المالية

أكدت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.

وذكرت وزارة المالية أنه ردا على ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية حول تأخر صرف مستحقات العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة بمديريتي الشؤون الصحية، والشباب والرياضة بمحافظة قنا، أنه تم تدبير 9 ملايين جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن لمحافظة قنا منها 3 ملايين جنيه لمديرية الشؤون