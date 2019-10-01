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مصر تدعو للتحرك ضد الحكومات وداعمي الإرهاب في سوريا

حذر بيان مصر من امتداد خطر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حاليا إلى خارج سوريا ما يستدعي اضطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب بمسئولياتهما
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
الجماعات الإرهابية في سوريا - صورة أرشيفية
الجماعات الإرهابية في سوريا - صورة أرشيفية
دعت مصر، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات، التي تستمر في دعم التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا، وتوفر لها الغطاء السياسي في سوريا، جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا. وصرح إدريس، اليوم الثلاثاء، بأن بيان وفد مصر خلال الجلسة تضمن تقديم التهنئة إلى شعب سوريا الشقيق على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف أن مصر أعربت عن الأمل في أن يمثل ذلك نقطة فارقة في وقف معاناة الشعب السوري، والتوصل لتسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم للأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها.وثمن البيان جهود مبعوث السكرتير العام بالتعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة المصغرة التي تشارك فيها مصر، للتوصل لهذا الاتفاق المهم،
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

وقفة رمزية لأعضاء البرلمان لدعم الرئيس والجيش

دعا بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعضاء البرلمان إلى الوقوف بعضا من الوقت رمزيا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وإعلان ذلك أمام العالم كله بأن البرلمان يقف خلف جيشه وقياداته السياسية. من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرا إلى أنها رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.
جماعات-ارهابية

إحالة قانوني المرور والكيانات الإرهابية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، عددا من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
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عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.
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كاتب: خطاب أردوغان فضح حقده على مصر والسعودية

وصف الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"الأسوأ" حتى الآن، قائلا: "إنه فضح نفسه في خطابه بتدخله في شؤون الدول وحقده على الدول العربية، خاصة مصر والسعودية، إن أردوغان ما زال يتاجر بقضية اللاجئين السوريين ويبتز الدول الغربية بهذه القضية، بالإضافة إلى أنه يستخدم اللاجئين في لعبة إقامة منطقة آمنة في سوريا تحت عنوان حماية اللاجئين لكن الغرض الحقيقي له من إقامة هذه المنطقة يتمثل في احتلال جزء كبير من الأراضي السورية".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
سوريا

السعودية: ندعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان?، اليوم السبت، ترحيب المملكة بإنشاء اللجنة الدستورية، ودعمها للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية. وقال السبهان في تصريحات صحفية، أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا?، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
السفير-علاء-يوسف

للمرة الثانية.. مصر تنجح في اعتماد قرار أممي حول الإرهاب وحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي، في جنيف للمرة الثانية، بتوافق الآراء قرارا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها.
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