مقتل أم وطفلتها.. وإلقاء نجلها من الشرفة بأبو النمرس

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

جثث أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، بذل جهود البحث والتحري لكشف غموض مذبحة أسرية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، إذ عثر الأهالي على ربة منزل وطفلتها مقتولتين، وتبين إلقاء نجل السيدة الثاني من شرفة المنزل، فيما أثارت الجريمة فزع الأهالي من بشاعتها، وعدم علمهم بهوية الفاعل ودوافعه، وبإخطار نيابة مركز الجيزة أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحادث، مع تكليف خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمانين لتحديد توقيت الوفاة، ووضع تصور لكيفية ارتكاب الجريمة.

تبين من الفحص الأولي، وبلاغ من الأهالي بتفاجئهم بسقوط طفل من شرفة منزله، غارقًا فى دمائه بينما مازال على قيد الحياة، وعلى الفور تم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى تحت جهزة الرعاية والعلاج الطبي أملًا فى إنقاذه، وبصعود الأهالي إلى شقة أهله لاستطلاع الأمر وجدوا والدة الطفل وشقيقته مقتولتان، وتبين أن المجنى

تبين من الفحص الأولي، وبلاغ من الأهالي بتفاجئهم بسقوط طفل من شرفة منزله، غارقًا فى دمائه بينما مازال على قيد الحياة، وعلى الفور تم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى تحت جهزة الرعاية والعلاج الطبي أملًا فى إنقاذه، وبصعود الأهالي إلى شقة أهله لاستطلاع الأمر وجدوا والدة الطفل وشقيقته مقتولتان، وتبين أن المجنى عليها، تدعى "شيماء على" 27 سنة، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وسجه بالكتف وطعنة بالكتف الأيمن، بينما ابنتها مصابة بجرح قطعي غائر بالرقبة والجهة وجرح قطعى خلف الأذن اليسرى.



فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المنزل الذى شهد الجريمة، فيما جاري البحث والتدقيق فى معارف المجني عليهم، والتفتيش عن ثمة عداوات لهم مع آخرين من عدمه، ورصد المترددين على المكان وآخر المتعاملين مع المجني عليها، وآخر من تواصلت معهم قبل اكتشاف مقتلها وطفليها.



