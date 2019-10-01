يفضلونها دون غيرها.. سيارات لا يستغنى عنها أصحابها

تمتلك هذه المجموعة من السيارات قدرات كبيرة على دفع ملاكها للاحتفاظ بها لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، حتى بعد نزول العديد من الإصدارات المتطورة منها
لا شك أن السيارات المستعملة هي أحد أهم الخيارات التي يفضلها الجمهور على مستوى الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تفاوت الأوضاع الاقتصادية للبلدان التي تُعرض بها تلك السيارات في الأسواق المختلفة.
ومن بين الآلاف من موديلات السيارات، تظل مجموعة محددة هي التي تلقى إعجاب الجمهور بالشكل الذي يجعلهم يتمسكون بتلك الموديلات للنهاية دون التفريط بها حتى بعد مرور سنوات طويلة على امتلاكهم إياها في الأسواق العالمية المختلفة لسنوات طويلة دون التفريط بها.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "موتور 1" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات التي يحتفظ بها أصحابها لأطول فترة ممكنة.
تويوتا أفالون
تعد سيارة أفالون نسخة أفضل من لكزس ES، وهي تعرض بأسعار معقولة قياسًا بهذه السيارة، حيث تمتلك محرك V6 ومجموعة نقل حركة فعالة، وهي تعرض
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "موتور 1" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات التي يحتفظ بها أصحابها لأطول فترة ممكنة.
تويوتا أفالون
تعد سيارة أفالون نسخة أفضل من لكزس ES، وهي تعرض بأسعار معقولة قياسًا بهذه السيارة، حيث تمتلك محرك V6 ومجموعة نقل حركة فعالة، وهي تعرض في الأسواق بنسخ XLE وXSE وTouring وLimited، وهو ما يجعلها من السيارات المطلوبة بقوة في الأسواق العالمية، ويحتفظ ملاك السيارة بها لمدة قد تصل إلى 9.7 عام دون بيعها، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرًا لنجاحها.
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بورش 911
استطاعت سيارة بورش 911 أن تمزق الشوارع لفترات طويلة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يفسر قدرات المودلات التاريخية من السيارة الرياضية الألمانية الشهيرة على استقطاب الجماهير في الأسواق العالمية، ولذلك فإنها أيضًا من بين أهم السيارات التي يحتفظ بها ملاكها لسنوات طويلة قد تصل إلى 9.9 عام، دون التفكير في بيعها، وخاصة أنها أيضًا تحتفظ بقدراتها الفنية لفترات طويلة.
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أودي TT
على الرغم من أنه تم إصدارها منذ 20 عامًا، إلا أن ذلك لا يمنع أن تكون واحدة من أروع السيارات على مستوى العالم من حيث التصميم الخارجي، ولا شك أنها استطاعت الجمع بين القدرات الفنية القوية والشكل الرائع، الأمر الذي دفع معظم مستخدميها للإبقاء عليها في ملكيتهم لأكثر من عشر سنوات، وهو معدل رائع، وخاصة أنها من بين السيارات الرياضية التي تصدر بنسخ مختلفة من حيث القدرات الفنية والشكلية.
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شيفروليه كورفيت
تعد من بين السيارات التي كانت منذ زمن طويل ذات شعبية كبيرة في الأسواق العالمية المختلفة، وذلك بفضل التاريخ الطويل الذي تتمتع به السيارة على مدى عقود زمنية، وهو الأمر الذي يفسر احتفاظ العشرات من ملاكها على مستوى الأسواق العالمية بها لفترات طويلة قد تصل إلى 10.5 عام، وهو أيضًا معدل رائع نظرًا لكونها بالفعل تمتلك موديلات وإصدارات مختلفة من حيث القدرات الفنية والشكل الخارجي.
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تويوتا لاند كروزر
لا شك أنها من السيارات التاريخية في الأسواق العالمية، حيث راهنت عليها الشركة اليابانية خلال السنوات الماضية بقوة، وكانت من بين أفضل السيارات المؤهلة لدخول الصحراء.
وراعت تويوتا العمل على تطوير قدرات الدفع الرباعي في السيارة لتصل إلى مستوى يسمح لها بالانتشار بشكل موسع في الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي تحتاج إلى تلك النوعية من الموديلات لخدمة احتياجاتها، الأمر الذي جعل ملاكها يحتفظون بها لأكثر من 11 عام، وهو ما يمكن أن يؤهلها لتكون واحدة من أشهر السيارات على الإطلاق في الأسواق العالمية، لا سيما أنها تستهدف شريحة محددة تعشق الموديلات التي تمتلك تقنيات الدفع الرباعي المتطورة.