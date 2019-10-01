يفضلونها دون غيرها.. سيارات لا يستغنى عنها أصحابها

تمتلك هذه المجموعة من السيارات قدرات كبيرة على دفع ملاكها للاحتفاظ بها لسنوات طويلة في الأسواق العالمية، حتى بعد نزول العديد من الإصدارات المتطورة منها

تحرير:محمود نبيل ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

بورش 911

لا شك أن السيارات المستعملة هي أحد أهم الخيارات التي يفضلها الجمهور على مستوى الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تفاوت الأوضاع الاقتصادية للبلدان التي تُعرض بها تلك السيارات في الأسواق المختلفة. ومن بين الآلاف من موديلات السيارات، تظل مجموعة محددة هي التي تلقى إعجاب الجمهور بالشكل الذي يجعلهم يتمسكون بتلك الموديلات للنهاية دون التفريط بها حتى بعد مرور سنوات طويلة على امتلاكهم إياها في الأسواق العالمية المختلفة لسنوات طويلة دون التفريط بها.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "موتور 1" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات التي يحتفظ بها أصحابها لأطول فترة ممكنة. تويوتا أفالون تعد سيارة أفالون نسخة أفضل من لكزس ES، وهي تعرض بأسعار معقولة قياسًا بهذه السيارة، حيث تمتلك محرك V6 ومجموعة نقل حركة فعالة، وهي تعرض