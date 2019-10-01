بسبب حريق في نخيل.. تلاميذ يتركون مدارسهم بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

حريق - صورة أرشيفية

سيطرت حالة من الخوف والفزع الشديد على تلاميذ وأهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب خروج أدخنة كثيفة ناتجة من اندلاع حريق في عدد من النخيل والأشجار الموجودة داخل الوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي الملاصقة للمدارس الثلاث من الناحية الشمالية، وتسبب الحريق في ترك التلاميذ مدارسهم، وهرول الأهالي إلى المدارس لإنقاذ أبنائهم من الحريق، وتمكن الأهالي وسيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المدارس الثلاث.

وقال عدد من أهالي القرية إن تدافعا كبيرا حدث بين التلاميذ الذين أصيبوا بالفزع في أثناء نزولهم على السلالم تاركين الفصول وأمتعتهم وحقائبهم، حينما شعروا بالاختناق جراء الدخان الكثيف، مؤكدين أن الحريق لم ينجم عنه أي أضرار بشرية أو مادية بداخل المدرسة غير أن أولياء الأمور توافدوا بأعداد كبيرة خوفا على أبنائهم