مصر المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

الزمالك والمقاصة

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عدم إذاعة مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك، نهائيا سواء «تليفزيونيا أو فضائيا أو في الإذاعة»، في المباراة المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس على استاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري الممتاز، وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للنادي، أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية للدوري من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر؛ وذلك لاتخاذ كل الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد. الطريف أن نادي أسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله على أية مستحقات من الشركة الراعية، ويبدو أن الدوري

وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر؛ وذلك لاتخاذ كل الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.



الطريف أن نادي أسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله على أية مستحقات من الشركة الراعية، ويبدو أن الدوري الجديد سيجد صعوبة في إذاعة مبارياته هذا الموسم بسبب الشركة الراعية التي لم تلتزم بتسديد المستحقات المالية لأغلب الأندية منذ الموسم الماضي، حسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الفيومي.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قد تعادل مع أسوان في الجولة الأولى من الدوري بنتيجة (2-2)، بينما فاز الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد.