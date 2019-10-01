رياضة

مصر المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة
قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عدم إذاعة مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك، نهائيا سواء «تليفزيونيا أو فضائيا أو في الإذاعة»، في المباراة المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس على استاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري الممتاز، وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للنادي، أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية للدوري من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.
وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر؛ وذلك لاتخاذ كل الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد. الطريف أن نادي أسوان رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله على أية مستحقات من الشركة الراعية، ويبدو أن الدوري
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صالح جمعة في الأهلي.. الموهوب الذي فقد زمنه

لا شك أن السفر عبر الزمن هو حلم مثير داعب خيال الكثيرين، بل كان موضوعًا رئيسيًا بُنيت عليه العديد من روايات الخيال العلمي التي تحولت إلى أفلام سينمائية أيضًا، لكن تبقى أشهرها على الإطلاق رواية «آلة الزمن» التي قام بتأليفها هيربرت ويلز. وربما تكون الموهبة التي يتمتع بها صالح جمعة نجم النادي الأهلي تحتاج إلى ركوب هذه الآلة من أجل العودة بالزمن للخلف، ليس لسنوات بعيدة جدًا، إنما هو يحتاج إلى النزول منها فى فترة السبعينيات والثمانينيات للوجود مع نجوم الزمن الجميل الذين كانوا يلعبون الكرة من أجل المتعة فقط بعيدا عن قيود الخطط الدفاعية
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ضياء السيد: خطأ الجبلاية مع صلاح مقصود.. ووجود بركات حماية (حوار)

«بدايته التدريبية كانت فى النادى الأهلى مع كل قطاعات الناشئين، وانتقل بعد ذلك لنادى إنبى، ومن ثم وصل لتدريب المنتخب الوطنى للشباب، وكان محظوظا كونه درب الجيل الذهبى من اللاعبين خلال عام 2011، مثل "أحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد الننى ومحمد إبراهيم»، هو ضياء السيد الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية بعد ظهور اسمه ضمن المرشحين للوجود داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد إقالة جهاز المكسيكى خافيير أجيرى عقب السقوط أمام السنغال فى كأس الأمم الإفريقية 2019، والخروج من الحزين من دور الـ16.
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مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال

يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فى التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين. وصرح رونالدو في حوار مع موقع «SportBible»: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية، وفي آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟».
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بيراميدز-والداخلية (3)

بداية متوازنة.. مشوار بيراميدز بالدوري للموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي حل في المركز الثالث في النسخة الماضية، عدة مواجهات نتوازنة في البداية وصعبة في منتصف الدور الأول، حيث سيبدأ الفريق الأزرق، مشواره في الموسم الجديد من خلال مواجهة إنبي، في الأسبوع الأول ثم مواجهة طنطا، في الجولة الثانية، بعدها يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش، على أن ينطلق الموسم الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.
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المباريات الكاملة للدور الأول في الدوري الممتاز

نظم الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة شركة بريزنتيشن سبورتس راعية الجبلاية والكرة المصرية قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020)، اليوم الخميس، وبدأت فعاليات المؤتمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بأحد فنادق الزمالك، وحضره منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وجمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة وأعضاء الجبلاية، وقدم مراسم القرعة نجوم الكرة المصرية أحمد حسن وعبد الستار صبري ومحمد زيدان، في حضور مندوبي اندية الدوري الممتاز ووسائل الإعلام المختلفة.
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مواجهات صعبة في البداية.. مشوار الأهلي بالدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ المارد الأحمر مشواره في حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة سموحة بالأسبوع الأول ثم مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية، بعدها سيخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه بالأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة من خلال مواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم الجديد

أجريت اليوم الخميس، قرعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020)، وبحسب القرعة، فسوف يكون لقاء القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الزمالك بالدور الأول، في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، بينما ستقام مواجهة الفريقين بالدور الثاني، في الأسبوع 21، وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.
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