نائب عن حزب النور يهاجم الحكومة: لا تقوم بدورها

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور

وجه أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا ضد الحكومة، متهما الوزراء بعدم القيام بدورهم، قائلا: "أين الوزراء والمحافظين والمسئولين يرحمكم الله؟ حل مشاكل مصر في إن الوزراء يقوموا الصبح يشوفوا شغلهم، ومن الضروري أن يقوم كل مسئول بدوره من أجل مصلحة الوطن"، متسائلا: "أين دور وزير الزراعة من مشكلات كل عام في تسعير المحاصيل الزراعية؟ أين وزير التموين؟ لا يوجد نائب إلا ولديه كم كبير من المشكلات بسبب الحذف من البطاقات التموينية".

وقال خير الله، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضحى بشعبيته من أجل مصالح الوطن، متابعا: "القرارات الاقتصادية صعبة على المواطنين، ولو كان غيره ما لجأ لهذه القرارات ولعب على مشاعر المواطنين".فيما، ذكر المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية