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نائب عن حزب النور يهاجم الحكومة: لا تقوم بدورها

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور
أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور
وجه أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا ضد الحكومة، متهما الوزراء بعدم القيام بدورهم، قائلا: "أين الوزراء والمحافظين والمسئولين يرحمكم الله؟ حل مشاكل مصر في إن الوزراء يقوموا الصبح يشوفوا شغلهم، ومن الضروري أن يقوم كل مسئول بدوره من أجل مصلحة الوطن"، متسائلا: "أين دور وزير الزراعة من مشكلات كل عام في تسعير المحاصيل الزراعية؟ أين وزير التموين؟ لا يوجد نائب إلا ولديه كم كبير من المشكلات بسبب الحذف من البطاقات التموينية".
وقال خير الله، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضحى بشعبيته من أجل مصالح الوطن، متابعا: "القرارات الاقتصادية صعبة على المواطنين، ولو كان غيره ما لجأ لهذه القرارات ولعب على مشاعر المواطنين".فيما، ذكر المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية
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اختيار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب

أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها. وشغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال، قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي وقدم الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، قائلا: "أنا سعيد لأن المستشار فوزي تلميذي، ولأني من اكتشفته في لجنة وضع الدستور ووجدته ملما بأمانة بمبادئ القانون المدني والأمريكي".
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عبد العال يتوسط للسماح لنائب محبوس لحضور جنازة زوجته

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، أنه سيتواصل مع النائب العام، للسماح للنائب المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، صلاح عيسى، بحضور جنازة زوجته التي توفت اليوم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بناءً على طلب نواب الإسكندرية، وفد من البرلمان يتوجه لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة النائب المذكور، موضحا أنه القاضي جدد حبس النائب على ذمة القضية ولا يمكن التدخل في عمل القضاء.
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نواب: كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن مواجهة التحديات

أعلن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والجيش المصري، مطالبين الحكومة بالقيام بدورها ومساندة البرلمان للنهوض بالبلاد. وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة عليها مسئولية مشتركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر، جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
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إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

وقفة رمزية لأعضاء البرلمان لدعم الرئيس والجيش

دعا بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعضاء البرلمان إلى الوقوف بعضا من الوقت رمزيا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وإعلان ذلك أمام العالم كله بأن البرلمان يقف خلف جيشه وقياداته السياسية. من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرا إلى أنها رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.
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عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.
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نائبة: الحكومة ملزمة بالحفاظ على حقوق البسطاء

أكدت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت استبعاد الكثير من مستحقي الدعم، إلا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على متابعة الاحتياجات الأساسية للمواطنين جعله يطمئن المستحقين بأن حقهم سوف يرجع، موضحة أن تدوينة الرئيس الخاصة بتأكيد متابعته الشخصية لحق المواطن البسيط في الدعم، عكست حرص الرئيس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددة أن الحكومة ملزمه تمام باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق البسطاء.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نائب: التظاهرات المؤيدة للسيسي صفعة قوية للإخوان

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه في الوقت الذي خرجت فيها دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة والجيش والشرطة، ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل للإصلاح الاقتصادى في مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جني ثمار المشروعات القومية، مضيفا أن التظاهرات والاحتفالات المؤيدة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة، صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأيضا على وجوه الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهابيين على أراضيها.
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