بعد وفاة أول حالة بسبب الفسيخ.. تراجع مبيعات الأسماك بالإسكندرية

السكندريين ابتعدوا عن شراء الأسماك بعد تزايد حالات التسمم واستغاثة كلية الطب ونفاذ مخزون الأمصال المضادة.. والتجار: تكبدنا خسائر فادحة بسبب "فيسبوك" والأسماك سليمة

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

البوري الطازة.. البوري المصحصح.. قرب وخد بنص الثمن"، جميعها كانت عبارات رددها تجار الأسماك في الأسواق بمحافظة الإسكندرية ولكنها لم تجدى نفعا ولم تمكنهم من بيعها وظلت الأسماك متراكمة أمامهم على الطاولة الخاصة لعرض سلعهم حيث بات الخوف هو الشعور السائد للسكندريين، وفاة أول حالة من المصابين وارتفاع أعداد الحالات المصابة بالتسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد، وإعلان كلية الطب بجامعة الإسكندرية نفاذ الأمصال المضادة للسموم ما جعل الوضع كارثي قبل أن تتدخل وزارة الصحة لمد مركز السموم بمخزون إضافي.

وتوفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، وتدعى "سماسم.ع" 50 عاما وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة

وتوفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، وتدعى "سماسم.ع" 50 عاما وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة بسبب التسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام.

وفي السياق ذاته، في سوق المنشية الكائن بوسط مدينة الإسكندرية والذي يعد أحد أقدم الأسواق بعروس البحر الأبيض المتوسط، وقف محمد السماك، أحد أشهر بائعي الأسماك في السوق، ينادي " السمك الطازة.. السمك المصحصح" لجذب زبائن للإقبال على شراء الأسماك لكن دون جدوى.

وقال صاحب المحل، إن "الحال توقف وأصبح لا يسر عدو ولا حبيب وجميع الزبائن عزفوا عن الشراء، موضحا أن المواطنين خائفين من الإقبال على الشراء علما بأن شراء أسماك البوري أثر على شراء أسماك البلطي وهو الأعلى مبيعا بين أصناف السمك وأن تتراجع بسبب انتشار حالات تسمم لكن معظمها من خارج الإسكندرية".

وأوضح عادل صبري، تاجر أسماك بالأنفوشي، الخسائر تلاحقنا ومنذ أكثر من أسبوع تقريبا والركود يضرب أسواق السمك، تكبدنا خسائر كبيرة، موضحا أن نسبة البيع كانت تتراوح بين 40 إلى 60 طاولة سمك وبلغت خلال الأيام الأخيرة من 12 إلى 15 طاولة على الأكثر، قائلًا: "مصادر الأسماك اللي بنجيب منها آمنة».

وأضاف محمود حافظ، تاجر أسماك بسيدي بشر، أن الأسماك الضارة تنحصر فى البوري خاصة الأسماك المملحة لكن الركود أصاب جميع الأسماك الأكثر مبيعا وهي "البوري والبلطي والسردين"، مؤكدًا أن أسماك البحر المعروضة ليست بلدية وأن معظم المنتشر في السوق يعد أسماك محفوظة ولا يقبل على شرائها سوى فئة محدودة، بينما هناك أسماك طازجة لكن أسعارها مرتفعة للغاية ولا يقبل عليها سوى أصحاب الدخول المرتفعة.

وأوضح أحمد عبدالله، محام، أنه فور إعلان وجود أسماك نافقة قررت المقاطعة لفترة كبيرة لحين نفاذها واختفائها من الأسواق، مشيرا إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي امتلأت بصور لأسماك نافقة وتبين فيما بعد أنها سامة.

أما مستورة محمد، ربة منزل، قالت إنها علمت بوجود الفسيخ السام والأسماك الفاسدة من خلال وسائل الإعلام بعد تسمم عدد من المواطنين جراء تناول أسماك فاسدة لذلك قررت التوقف فورا عن شراء الأسماك.

وأعرب هدى عبدالباسط، مُعلمة، عن تخوفها من البيان الذي أصدرته جامعة الإسكندرية بأن الوضع كارثي وأنه تم نفاذ الأمصال المضادة للسموم، مؤكدة أنها قررت الابتعاد عن شراء أسماك البحيرات والنيل والترع لفترة.

وقال أشرف الحصري، شيخ الصيادين، عضو شعبة الأسماك، إن "فيسبوك" تسبب فى أزمة بسبب نشر صور أسماك نافقة، لافتا أن تعدد حالات التسمم أصابت المواطنين بالخوف والهلع وتراجعت نسبة المبيعات، لكن هذا لا يعنى أن الأسماك ضارة وسامة.

وطالب المواطنين بالاطمئنان وعدم الخوف من الإقبال على شراء الأسماك، موضحا أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة كبيرة حتى لا يتكبد التجار خسائر مبالغ فيها لا يقدرون عليها، مؤكدًا على وجود رقابة صارمة من مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين للتأكد من سلامة وجودة الأسماك فى الأسواق.

وكشف المحاسب محمد سعدالله، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات مستمرة على الأسواق للتأكد من سلامة الأسماك وضبط أي أسماك فاسدة، لافتاً إلى طرح أسماك بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية ولا يوجد ما يدعو للقلق خاصة وأن التحذيرات من تناول الفسيخ الذي بطبعه قابل للتسمم.