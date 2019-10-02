سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد وفاة أول حالة بسبب الفسيخ.. تراجع مبيعات الأسماك بالإسكندرية

السكندريين ابتعدوا عن شراء الأسماك بعد تزايد حالات التسمم واستغاثة كلية الطب ونفاذ مخزون الأمصال المضادة.. والتجار: تكبدنا خسائر فادحة بسبب "فيسبوك" والأسماك سليمة
تحرير:محمد مجلي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البوري الطازة.. البوري المصحصح.. قرب وخد بنص الثمن"، جميعها كانت عبارات رددها تجار الأسماك في الأسواق بمحافظة الإسكندرية ولكنها لم تجدى نفعا ولم تمكنهم من بيعها وظلت الأسماك متراكمة أمامهم على الطاولة الخاصة لعرض سلعهم حيث بات الخوف هو الشعور السائد للسكندريين، وفاة أول حالة من المصابين وارتفاع أعداد الحالات المصابة بالتسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد، وإعلان كلية الطب بجامعة الإسكندرية نفاذ الأمصال المضادة للسموم ما جعل الوضع كارثي قبل أن تتدخل وزارة الصحة لمد مركز السموم بمخزون إضافي.
وتوفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، وتدعى "سماسم.ع" 50 عاما وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة
اقرأ المزيد
بلايستيشن

بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".
علي-عبدالعال (3)

رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
اقرأ المزيد من الأخبار
فسيخ-فاسد

القصة الكاملة للفسيخ الفاسد في الإسكندرية

الإسكندرية بلد البحر المشهورة بوجبات الأسماك، سواء النيلية أو البحرية أو المستخرجة من البحيرات، لكن في هذه الأيام بات تناول الأسماك، خاصة صاحبة الانتشار الأكبر والأكثر مبيعا وهي "البوري والبلطي"، يمثل إشكالية كبرى بعد ظهور أسماك نافقة في محافظة البحيرة أغرقت أسواق الإسكندرية بأسعار مخفضة بصورة مبالغة وواضحة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها بعد أن كان 60 جنيها، بينما كشف استقبال مركز السموم بجامعة الإسكندرية عن وجود معاناة كبرى بعد تسمم 21 شخصا، بينهم أطفال.
هبوط أرضي - أرشيفية

إخلاء عقارين تأثرا بهبوط أرضي في الإسكندرية

قررت الهيئة الهندسية بإدارة حي وسط بالإسكندرية، إخلاء عقارين، تعرض أحدهما لميل إثر هبوط أرضي مفاجئ، ناتج عن كسر بإحدى مواسير المياه الرئيسية، كما تقرر ندب لجنة هندسية لمعاينة آثار الهبوط وسرعة معالجته. تلقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اخطارا من غرفة عمليات المحافظة، بشأن وقوع انهيار أرضي بشارع الذهبي بحي العطارين، وتأثر عقارين، واستدعى الأمر إخلائهما من السكان. وانتقل مسؤولو حي وسط، والإدارة الهندسية، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، لمعاينة آثار الهبوط الأرضي، وتبين وجود انهيار أرضي بشارع الذهبي.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

لظروفه الصحية.. محافظ الإسماعيلية يتقدم باستقالته رسميا

أكدت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه وفي انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. وذكرت مصادر، أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، تقدم باستقالته منتصف ليل اليوم الإثنين. وقالت المصادر، إن محافظ الإسماعيلية غادر من المحافظة ليلاً، وأنه من المنتظر إعلان الاستقالة اليوم الإثنين رسميًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]