أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 666 جنيهًا. عيار 24: 761 جنيهًا. عيار 18: 571 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5328 جنيها. سعر الأوقية: 1462 دولارًا. وانخفضت أسعار الذهب عالميا قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بحسب وكالة رويترز. وارتفع رصيد الذهب في