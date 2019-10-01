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أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 666 جنيهًا. عيار 24: 761 جنيهًا. عيار 18: 571 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5328 جنيها. سعر الأوقية: 1462 دولارًا. وانخفضت أسعار الذهب عالميا قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بحسب وكالة رويترز. وارتفع رصيد الذهب في
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بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته فى الدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
البنك-المركزى

المركزي يبدأ العمل بمؤشر الحد المعياري لسعر الفائدة

أعلن البنك المركزى المصري اليوم عن بدء العمل رسميا بمؤشر الحد المعيارى لسعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا" CONIA-. ويمثل مؤشر «كونيا» متوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة، وبلغ سعر المؤشر الجديد 13.336% فى تعاملات أمس الإثنين. وقال المركزي إن أول مراجعة لمنهجية مؤشر متوسط العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA، ستكون بعد 3 أشهر. وأشار البنك، في منشور خاص بالشروط المرجعية المستخدمة في احتساب الحد المعياري لمعدل العائد الخالي من المخاطر – كونيا، إلى أنه سيتم مراجعة المنهجية القائمة على الأقل مرة سنويا.
وزارة-المالية

المالية: الصناديق الخاصة تتحمل أعباء تشغيلها

أكدت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
المهندسة هالة الجوهري والرحالة المصري على عبده

ايتيدا تدعم أطول رحلة عالمية لإنشاء أكبر مكتبة رقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن دعمها للرحالة والمغامر المصري على عبده لإنجاز أطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي بقضايا البيئة في المنطقة، وقالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستي والخبرات الفنية لعمليات التوثيق الرقمي للأماكن التي تشملها الرحلة والمساهمة في التجهيزات التقنية لإنشاء موسوعة مصر الحديثة، مشيرة إلى أن الرحلة تتضمن زيارات للمناطق التكنولوجية ومراكز التدريب والإبداع التابعة للهيئة.
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الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 8 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، ليفقد سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1509 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بواقع جنيهين، خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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