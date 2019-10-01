مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

كريستيانو رونالدو

يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فى التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين. وصرح رونالدو في حوار مع موقع «SportBible»: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية، وفي آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟».

صحيفة «ميرور» البريطانية فسرت تصريح رونالدو صاحب الـ34 عامًا على أنه يفكر بالاعتزال قريبًا، خاصة مع اعترافه برغبته في التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال الذي برع فيه. رونالدو يمتلك إمبراطورية أعمال بعيدا عن ملعب الكرة، إذ إنه يمتلك خط إنتاج ملابس داخلية وملابس جينز وأحذية وخط إنتاج عطور