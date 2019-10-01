رياضة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فى التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين. وصرح رونالدو في حوار مع موقع «SportBible»: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية، وفي آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟».
صحيفة «ميرور» البريطانية فسرت تصريح رونالدو صاحب الـ34 عامًا على أنه يفكر بالاعتزال قريبًا، خاصة مع اعترافه برغبته في التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال الذي برع فيه. رونالدو يمتلك إمبراطورية أعمال بعيدا عن ملعب الكرة، إذ إنه يمتلك خط إنتاج ملابس داخلية وملابس جينز وأحذية وخط إنتاج عطور
اقرأ المزيد
صالح-جمعة (2)

صالح جمعة في الأهلي.. الموهوب الذي فقد زمنه

لا شك أن السفر عبر الزمن هو حلم مثير داعب خيال الكثيرين، بل كان موضوعًا رئيسيًا بُنيت عليه العديد من روايات الخيال العلمي التي تحولت إلى أفلام سينمائية أيضًا، لكن تبقى أشهرها على الإطلاق رواية «آلة الزمن» التي قام بتأليفها هيربرت ويلز. وربما تكون الموهبة التي يتمتع بها صالح جمعة نجم النادي الأهلي تحتاج إلى ركوب هذه الآلة من أجل العودة بالزمن للخلف، ليس لسنوات بعيدة جدًا، إنما هو يحتاج إلى النزول منها فى فترة السبعينيات والثمانينيات للوجود مع نجوم الزمن الجميل الذين كانوا يلعبون الكرة من أجل المتعة فقط بعيدا عن قيود الخطط الدفاعية
ضياء السيد (3)

ضياء السيد: خطأ الجبلاية مع صلاح مقصود.. ووجود بركات حماية (حوار)

«بدايته التدريبية كانت فى النادى الأهلى مع كل قطاعات الناشئين، وانتقل بعد ذلك لنادى إنبى، ومن ثم وصل لتدريب المنتخب الوطنى للشباب، وكان محظوظا كونه درب الجيل الذهبى من اللاعبين خلال عام 2011، مثل "أحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد الننى ومحمد إبراهيم»، هو ضياء السيد الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية بعد ظهور اسمه ضمن المرشحين للوجود داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد إقالة جهاز المكسيكى خافيير أجيرى عقب السقوط أمام السنغال فى كأس الأمم الإفريقية 2019، والخروج من الحزين من دور الـ16.
الزمالك-المقاصة (15)

مصر المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عدم إذاعة مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك، نهائيا سواء «تليفزيونيا أو فضائيا أو في الإذاعة»، في المباراة المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس على استاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري الممتاز، وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للنادي، أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية للدوري من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
يوفنتوس‎

يوفنتوس يعبر سبال بثنائية ويخطف الصدارة مؤقتًا

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 45، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليرفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي سيواجه سامبدوريا، مساء اليوم، في المقابل توقف رصيد سبال عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.
اليوفنتوس (4)

يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من فيرونا بالدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم - تورينو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وظهر اليوفي بعيدا عن مستواه في بداية المباراة، متأثرا بغياب عدد من أهم نجومه على رأسهم ميراليم بيانيتش، الذي دفع به ماوريسيو ساري في الشوط الثاني، والمهاجم جونزالو هيجواين، في الوقت الذي قدم هيلاس فيرونا مستوى طيب قاده للحصول على ركلة جزاء لكن صامويل دي كارميني سددها في القائم بالدقيقة 20.
رونالدو

بعد التعادل مع أتلتيكو.. رونالدو يوجه رسالة للجماهير

بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، برسالة طمأنة لجماهير البيانكونيري عقب التعادل الأخير مع أتلتيكو مدريد الإسبانى فى المباراة التى جمعتهم أمس الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بنتيجة 2-2 . وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سنواصل العمل بقوة من أجل تحقيق أهدافنا". وعاد يوفنتوس من العاصمة المدريدية، بنقطة وحيدة وذلك بعد خطف أتلتيكو مدريد تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة، بالجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.
رونالدو - ميسي

رونالدو: ميسي جزء من تاريخ كرة القدم.. ولسنا صديقين

أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، طبيعة علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وقال صاروخ ماديرا في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك، وميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه، أما علاقتي بميسي فنحن لسنا صديقين، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]