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تفاصيل استرداد تابوت «نچم عنخ».. والنائب العام يحقق

الآثار: تحقيقات جارية من مكتب النائب العام في قضية تهريب تابوت الكاهن من مصر لأمريكا والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية
خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية
كشفت وزارة الآثار، عن تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" من الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وقال شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إن التابوت ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، لكن ناتج من الحفر خلسة، موضحا أن التابوت يمثل إضافة مهمة للمتاحف المصرية، ويرجع تاريخه لنهاية العصر البطلمي وهو مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، يبلغ طوله 2 متر.
وأوضح عبد الجواد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن التابوت يعود تاريخه إلى نهاية الأسرة البطليمية (من 150 إلى 50 عاما قبل الميلاد)، وكان لكاهن كبير للإله "هيرشيف" في مدينة هيراكليوبوليس (مركز أهناسيا ببني سويف حاليا)، ولم يعد التابوت يحتوى على مومياء الكاهن، مؤكدا أنه تم سرقة التابوت الذهبي من مصر في
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مجلس-النواب (3)

اختيار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب

أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها. وشغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال، قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي وقدم الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، قائلا: "أنا سعيد لأن المستشار فوزي تلميذي، ولأني من اكتشفته في لجنة وضع الدستور ووجدته ملما بأمانة بمبادئ القانون المدني والأمريكي".
مجلس-النواب (1)

عبد العال يتوسط للسماح لنائب محبوس لحضور جنازة زوجته

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، أنه سيتواصل مع النائب العام، للسماح للنائب المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، صلاح عيسى، بحضور جنازة زوجته التي توفت اليوم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بناءً على طلب نواب الإسكندرية، وفد من البرلمان يتوجه لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة النائب المذكور، موضحا أنه القاضي جدد حبس النائب على ذمة القضية ولا يمكن التدخل في عمل القضاء.
مجلس-النواب

نواب: كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن مواجهة التحديات

أعلن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والجيش المصري، مطالبين الحكومة بالقيام بدورها ومساندة البرلمان للنهوض بالبلاد. وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة عليها مسئولية مشتركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر، جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (10)

إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
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صادرات-تركيا للعراق

3.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8%. وأوضح جهاز الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841.784 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%. وتمثلت أهم الصادرات المصرية لأمريكا في (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن 55.4 مليون دولار).
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

بتعاون أمريكي عسكري.. اكتمال تطوير قاعدة جوية مصرية

انعكاسا لتعاون عسكري بين مصر والولايات المتحدة، اكتملت أعمال التطوير الهندسي والإداري لإحدى القواعد الجوية المصرية، إذ انتهت بالفعل أعمال المرحلة الثالثة من تطوير القاعدة بالتعاون مع الجانب الأمريكى.
الاونروا

الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، وإن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.
الاونروا

مصر: يجب حشد الجهود لضمان تجديد تفويض «الأونروا»

أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، على أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949، منوها بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.
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