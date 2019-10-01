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دراسة: اللحوم الحمراء ليست ضارة كما كنا نعتقد

تشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من 5000 شخص حول العالم يصابون بسرطان الأمعاء بسبب استهلاك اللحوم المصنعة كل عام، ولهذا يوصى بتناول ما لا يزيد على 70 جرامًا يوميا
تحرير:إسراء سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
أضرار اللحوم الحمراء
أضرار اللحوم الحمراء
ينصح دائمًا بتناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، لأنها تسبب العديد من الأمراض، من بينها أمراض القلب، وزيادة معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وتغير رائحة الفم، وعند الحديث عن أي نظام غذائي أو عادات صحية يجب الالتزام بها، سنجد أن أول شيء هو تناول كميات قليلة من اللحوم، وبخاصة اللحوم المصنعة، ويمكن استبدال الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية بها، ولكن آخر الدراسات أوضحت أن من النصائح السيئة التركيز على استهلاك كميات قليلة من اللحوم، وذلك وفقًا لـ."nytimes".
وفقًا لبحث جديد، فإن الأدلة المتعلقة بتناول كميات قليلة من اللحوم ضعيفة للغاية، فمنذ عدة سنوات وضح مسؤولو الصحة العامة أنه يجب تحديد الاستهلاك من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة؛ بسبب المخاوف المتعلقة بأن مثل هذه الأطعمة مرتبطة بشكل كبير بأمراض القلب والسرطان، وبعض من الأمراض الأخرى ولكن الآن تغير كل
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بن-قهوة

في اليوم العالمي للقهوة.. «السادة» صحية

ينتشر حول العالم عشاق القهوة، بجميع أنواعها، فرائحتها ومذاقها الرائع سحر لا يمكن مقاومته، يتحدثون دائمًا بأنها تمنحهم الحياة والأمل والاسترخاء في بداية كل يوم، كما ستجد البعض يتحدث بنهم عن تناول كوب من القهوة أمام البحر في ليالي الشتاء الباردة. توجد أنواع كثيرة للقهوة، بما في ذلك القهوة التركي والموكا والأميركانو، وفي اليوم العالمي للقهوة، تعلم كيف يمكن أن تتناول قهوة صحية، دون أن تترك آثارا سلبية على صحتك، كتجنب إضافة المحليات الصناعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
نظام-نباتي

النظام النباتي يخفف التهاب المفاصل الروماتيدي

النظام النباتي أصبح شائعا في الآونة الأخيرة، فهو مبني على تناول الخضروات بشكل كبير، وتشير دراسة حديثة إلى أن اتباع هذا النظام قد يساعد في تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي ، والذي يمكن أن يكون شديدا بالنسبة لـ 1.5 مليون شخص. ركزت الأبحاث على فوائد المأكولات البحرية لالتهاب المفاصل الروماتيدي، وأنواع الأطعمة التي يمكن أن تخفف أعراضه، كما ناقشت أبحاث أخرى كيف يمكن للحم البقر والحليب والبيكنج صودا والشاي الأخضر والكركم أن تؤثر على التهاب المفاصل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
عسل-النحل

لعلاج التهاب اللوزتين والأسنان.. استخدم صمغ العسل

بالرغم أن النحل معروف بقرصته الشديدة، لكنه المسؤول عن وجود العسل الأبيض الذي لا يخلو أي منزل منه، وذلك لأن فيه شفاء، كما أنه من الاطعمة التي تحمل العديد من العناصر الغذائية غير المتوقعة. وصمغ العسل عبارة عن مادة صلبة أو شديدة اللزوجة لملء الشقوق ودعم خلاياها، كما يتم جمع تلك المادة من الأشجار الصنوبرية، ويخلط مع اللعاب والشمع وحبوب اللقاح لإنشاء مادة لزجة تعمل مثل المونة بين العسل، ولهذا السبب، يُعرف أيضًا باسم "غراء النحل"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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فواكهة-للكيتو

توقف عن تناول هذه الأطعمة عند بلوغك سن الأربعين

في كل فئة عمرية، يوصى بتناول بعض من الأطعمة المهمة، من أجل بناء صحي للجسم، على سبيل المثال في المراحل الأولى من الحياة، يحتاج الطفل إلى تناول عناصر غذائية محددة؛ من أجل بناء صحي للجسم، وبعد التقدم قليلًا في العمر، يحتاج الطفل لأطعمة معينة من أجل بناء العضلات، وبعد سنوات طويلة، نحتاج إلى تقليل استهلاكنا من اللحوم؛ للحفاظ على معدلات الكوليسترول في الدم، إضافة إلى التحكم في نسبة السكر، وبالتالي فإن عمر الـ40 يحتاج أيضًا إلى تجنب تناول بعض الأطعمة، نقلًا عن "timesofindia".
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