دراسة: اللحوم الحمراء ليست ضارة كما كنا نعتقد

تشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من 5000 شخص حول العالم يصابون بسرطان الأمعاء بسبب استهلاك اللحوم المصنعة كل عام، ولهذا يوصى بتناول ما لا يزيد على 70 جرامًا يوميا

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

أضرار اللحوم الحمراء

ينصح دائمًا بتناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، لأنها تسبب العديد من الأمراض، من بينها أمراض القلب، وزيادة معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وتغير رائحة الفم، وعند الحديث عن أي نظام غذائي أو عادات صحية يجب الالتزام بها، سنجد أن أول شيء هو تناول كميات قليلة من اللحوم، وبخاصة اللحوم المصنعة، ويمكن استبدال الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية بها، ولكن آخر الدراسات أوضحت أن من النصائح السيئة التركيز على استهلاك كميات قليلة من اللحوم، وذلك وفقًا لـ."nytimes".

وفقًا لبحث جديد، فإن الأدلة المتعلقة بتناول كميات قليلة من اللحوم ضعيفة للغاية، فمنذ عدة سنوات وضح مسؤولو الصحة العامة أنه يجب تحديد الاستهلاك من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة؛ بسبب المخاوف المتعلقة بأن مثل هذه الأطعمة مرتبطة بشكل كبير بأمراض القلب والسرطان، وبعض من الأمراض الأخرى ولكن الآن تغير كل