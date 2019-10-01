دراسة: اللحوم الحمراء ليست ضارة كما كنا نعتقد

تشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من 5000 شخص حول العالم يصابون بسرطان الأمعاء بسبب استهلاك اللحوم المصنعة كل عام، ولهذا يوصى بتناول ما لا يزيد على 70 جرامًا يوميا
ينصح دائمًا بتناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، لأنها تسبب العديد من الأمراض، من بينها أمراض القلب، وزيادة معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وتغير رائحة الفم، وعند الحديث عن أي نظام غذائي أو عادات صحية يجب الالتزام بها، سنجد أن أول شيء هو تناول كميات قليلة من اللحوم، وبخاصة اللحوم المصنعة، ويمكن استبدال الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية بها، ولكن آخر الدراسات أوضحت أن من النصائح السيئة التركيز على استهلاك كميات قليلة من اللحوم، وذلك وفقًا لـ."nytimes".
وفقًا لبحث جديد، فإن الأدلة المتعلقة بتناول كميات قليلة من اللحوم ضعيفة للغاية، فمنذ عدة سنوات وضح مسؤولو الصحة العامة أنه يجب تحديد الاستهلاك من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة؛ بسبب المخاوف المتعلقة بأن مثل هذه الأطعمة مرتبطة بشكل كبير بأمراض القلب والسرطان، وبعض من الأمراض الأخرى ولكن الآن تغير كل
وفقًا لبحث جديد، فإن الأدلة المتعلقة بتناول كميات قليلة من اللحوم ضعيفة للغاية، فمنذ عدة سنوات وضح مسؤولو الصحة العامة أنه يجب تحديد الاستهلاك من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة؛ بسبب المخاوف المتعلقة بأن مثل هذه الأطعمة مرتبطة بشكل كبير بأمراض القلب والسرطان، وبعض من الأمراض الأخرى ولكن الآن تغير كل شيء، توصل تعاون دولي من الباحثين إلى سلسلة من التحليلات التي توصلت إلى أن مثل هذه النصائح لا تدعمها أدلة علمية جيدة.
إضافة إلى ذلك، لو كانت توجد فوائد من تناول كميات قليلة من اللحوم، فتعد صغيرة للغاية، كما قام بعض من العلماء بتحليل الدراسات السابقة فيما يتعلق بتأثير تناول اللحوم على الصحة، لأكثر من 4 ملايين شخص، فوجدوا أنه لا توجد أدلة على أن تناول اللحوم يزيد من معدلات الأمراض التي ذكرناها مسبقًا، بجانب السكتات الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.
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كما قال فريق البحث إنهم لم يجدوا ما يجعلنا نتوقف عن استهلاك اللحوم الحمراء، إضافة إلى ذلك حاول المسئولون دائمًا البحث عن تغييرات في الأنظمة الغذائية، فاقترحت الخدمات الصحية والوطنية، أن الأشخاص يجب أن يقللوا استهلاكهم اليومي من اللحوم الحمراء إلى 70 جراما، وفي تعليق على ذلك، وضح العلماء أنها من النصائح الجيدة، ولكن كانوا يشعرون بالتردد بشأن إخبار الآخرين بالتوقف عن استهلاك اللحوم، وذلك وفقًا لـ dailymail.co.uk.
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كانت الدراسة عبارة عن سلسلة من خمس مراجعات للبحوث السابقة، قام بها علماء من جامعتي Dalhousie وMcMaster في كندا بالإضافة إلى مراكز أبحاث Cochrane في إسبانيا وبولندا، تم النظر في 6 دراسات راقبت صحة أكثر من أربعة ملايين شخص، وكذلك 12 دراسة حاولت تغيير الأنظمة الغذائية، وجد الفريق أن نتائج الأبحاث السابقة كانت سيئة للغاية لتقديم أي اقتراحات حول الطريقة التي عاش بها الأفراد حياتهم، ونتيجة لذلك قالت لجنة مكونة من 14 خبيرا من سبع دول أنه ينبغي مواصلة تناول متوسط كمية اللحوم الحمراء الحالية، مع تجنب الإفراط.
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كما حاول الباحثون في الهند التوقف عن إجراء الدراسات، لمحاولة اكتشاف آثار اللحوم عند استهلاكها بشكل عملي، وقالوا إن السبب في ذلك، هو أن النتائج السابقة كانت ضعيفة للغاية لأن الدراسات لم تكن واضحة بشكل كافٍ، ولا توجد وسيلة لإثبات وجود صلة مباشرة بين اللحوم والصحة، وعلى الجانب الآخر، قال البروفيسور تيم كي من جامعة أكسفورد: "هناك أدلة قوية على أن اللحوم المصنعة يمكن أن تسبب سرطان الأمعاء، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية قد صنفته على أنه مادة مسرطنة منذ عام 2015".
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كما تشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من 5000 شخص حول العالم يصابون بسرطان الأمعاء بسبب استهلاك اللحوم المصنعة كل عام ولهذا السبب توصي الحكومة الأشخاص بتناول ما لا يزيد على 70 جرامًا يوميا.
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