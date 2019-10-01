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ديسمبر.. مصر تسترد مجموعة من آثارها المسروقة

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
آثار مصرية - صورة أرشيفية
آثار مصرية - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، مشيرا إلى أنه سيتم استرداد مجموعة من القطع الأثرية من الخارج شهر ديسمبر القادم، مضيفا أنه من المقرر افتتاح متاحف الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ خلال الـ 4 شهور المقبلة، وأن شركات السياحة بدأت وضع متحف الغردقة ضمن برنامجها السياحي، جاء ذلك في تصريح له، اليوم الثلاثاء، على هامش عرض التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" بمتحف الحضارة.
وأشار وزيري إلى أن متحف الغردقة هو الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم حوالي ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين.وكشفت وزارة الآثار، عن تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" من الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروض
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اختيار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب

أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها. وشغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال، قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي وقدم الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، قائلا: "أنا سعيد لأن المستشار فوزي تلميذي، ولأني من اكتشفته في لجنة وضع الدستور ووجدته ملما بأمانة بمبادئ القانون المدني والأمريكي".
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عبد العال يتوسط للسماح لنائب محبوس لحضور جنازة زوجته

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، أنه سيتواصل مع النائب العام، للسماح للنائب المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، صلاح عيسى، بحضور جنازة زوجته التي توفت اليوم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بناءً على طلب نواب الإسكندرية، وفد من البرلمان يتوجه لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة النائب المذكور، موضحا أنه القاضي جدد حبس النائب على ذمة القضية ولا يمكن التدخل في عمل القضاء.
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نواب: كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن مواجهة التحديات

أعلن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والجيش المصري، مطالبين الحكومة بالقيام بدورها ومساندة البرلمان للنهوض بالبلاد. وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة عليها مسئولية مشتركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر، جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
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إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
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تفاصيل استرداد تابوت «نچم عنخ».. والنائب العام يحقق

كشفت وزارة الآثار، عن تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" من الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وقال شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إن التابوت ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، لكن ناتج من الحفر خلسة، موضحا أن التابوت يمثل إضافة مهمة للمتاحف المصرية، ويرجع تاريخه لنهاية العصر البطلمي وهو مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، يبلغ طوله 2 متر.
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المتحف الكبير يستقبل 331 قطعة أثرية ومركب خوفو الثانية

استقبل المتحف المصري الكبير 331 قطعة أثرية، منها 42 قطعة خاصة بالملك توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، و27 قطعة من أخشاب مركب الملك خوفو الثانية المتواجدة بمعمل الترميم الخاص بها بالقرب من موقع العمل في منطقة آثار الهرم. وقال مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف الدكتور الطيب عباس، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن القطع الأثرية الخاصة بمجموعة الملك توت عنخ آمون تضم مجموعة من الصنادل المصنوعة من الحلفا والنسيج ونبات البردي، وصومعة من الخشب كانت تستخدم لحفظ الغلال والحبوب، وهي محفوظة في حالة جيدة.
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المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
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الآثار: الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع في سوهاج

كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره في أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي بالقرية أوائل الشهر الحالي. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أنه تم علي الفور وقف أعمال الحفر لمد مواسير الصرف الصحي في تلك البقعة، وتم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.
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