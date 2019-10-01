ديسمبر.. مصر تسترد مجموعة من آثارها المسروقة

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

آثار مصرية - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، مشيرا إلى أنه سيتم استرداد مجموعة من القطع الأثرية من الخارج شهر ديسمبر القادم، مضيفا أنه من المقرر افتتاح متاحف الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ خلال الـ 4 شهور المقبلة، وأن شركات السياحة بدأت وضع متحف الغردقة ضمن برنامجها السياحي، جاء ذلك في تصريح له، اليوم الثلاثاء، على هامش عرض التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" بمتحف الحضارة.

وأشار وزيري إلى أن متحف الغردقة هو الأول من نوعه الذي تتعاون فيه وزارة الآثار مع مستثمر من القطاع الخاص ويضم حوالي ألف قطعة أثرية، وسيتم بموجب التعاقد توزيع عائد التذاكر بالنصف بين الجانبين.وكشفت وزارة الآثار، عن تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" من الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروض