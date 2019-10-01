إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

التأمين الصحي في بورسعيد - صورة أرشيفية

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.

وصرح الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي، أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة، والأرقام القومية للأولاد، أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون سن 18 عاما، ولم يستخرجوا بطاقة للرقم