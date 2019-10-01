إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
التأمين الصحي في بورسعيد - صورة أرشيفية
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
وصرح الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي، أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة، والأرقام القومية للأولاد، أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون سن 18 عاما، ولم يستخرجوا بطاقة للرقم
وصرح الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي، أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة، والأرقام القومية للأولاد، أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون سن 18 عاما، ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتسني بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته، وذلك من خلال 100 وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس موزعة كالتالي: 15 في الإسماعيلية، و11 في السويس، و23 في الأقصر، و62 بأسوان ، و7 في جنوب سيناء.
وأضاف السبكي أنه بالتوازي مع عملية التسجيل سيتم تطوير 156 وحدة ومركزاستعدادا لتشغيل المنظومة بها.