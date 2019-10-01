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المركزي يبدأ العمل بمؤشر الحد المعياري لسعر الفائدة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزى المصري اليوم عن بدء العمل رسميا بمؤشر الحد المعيارى لسعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا" CONIA-. ويمثل مؤشر «كونيا» متوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة، وبلغ سعر المؤشر الجديد 13.336% فى تعاملات أمس الإثنين. وقال المركزي إن أول مراجعة لمنهجية مؤشر متوسط العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA، ستكون بعد 3 أشهر. وأشار البنك، في منشور خاص بالشروط المرجعية المستخدمة في احتساب الحد المعياري لمعدل العائد الخالي من المخاطر – كونيا، إلى أنه سيتم مراجعة المنهجية القائمة على الأقل مرة سنويا.
وأضاف البنك أنه عند إطلاق المؤشر للمرة الأولى، سيقوم المركزي بإجراء أول مراجعة بعد ثلاثة أشهر. وأوضح البنك المركزي أنه عند القيام بمراجعة منهجية المؤشر سيم الأخذ فى الاعتبار مراجعة الظروف المرتبطة بالسوق للوقوف على ما إذا كان السوق قد مر أو يمر حاليا بتغير هيكلي قد يستدعي إجراء تعديلات على منهجية احتساب
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التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته فى الدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
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أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

المالية: الصناديق الخاصة تتحمل أعباء تشغيلها

أكدت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
المهندسة هالة الجوهري والرحالة المصري على عبده

ايتيدا تدعم أطول رحلة عالمية لإنشاء أكبر مكتبة رقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن دعمها للرحالة والمغامر المصري على عبده لإنجاز أطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي بقضايا البيئة في المنطقة، وقالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستي والخبرات الفنية لعمليات التوثيق الرقمي للأماكن التي تشملها الرحلة والمساهمة في التجهيزات التقنية لإنشاء موسوعة مصر الحديثة، مشيرة إلى أن الرحلة تتضمن زيارات للمناطق التكنولوجية ومراكز التدريب والإبداع التابعة للهيئة.
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تعاملات بنكية (3)

البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

قرر عدد من البنوك العاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
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توقعات بخفض سعر الفائدة إلى 9.75% بنهاية 2020

توقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وقال «برايم» خلال تقرير له اليوم، الأحد: "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020". وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي، فما دامت ديناميكيات التضخم مستمرة وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم مصير الفائدة على الأوعية الادخارية

تبحث البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد، خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات ادخارية وحسابات التوفير وودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 13.75%.
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لماذا خفض المركزي أسعار الفائدة 3.5% في عام واحد؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، بينما قرر استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
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