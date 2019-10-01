المركزي يبدأ العمل بمؤشر الحد المعياري لسعر الفائدة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزى المصري اليوم عن بدء العمل رسميا بمؤشر الحد المعيارى لسعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا" CONIA-. ويمثل مؤشر «كونيا» متوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة، وبلغ سعر المؤشر الجديد 13.336% فى تعاملات أمس الإثنين. وقال المركزي إن أول مراجعة لمنهجية مؤشر متوسط العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA، ستكون بعد 3 أشهر. وأشار البنك، في منشور خاص بالشروط المرجعية المستخدمة في احتساب الحد المعياري لمعدل العائد الخالي من المخاطر – كونيا، إلى أنه سيتم مراجعة المنهجية القائمة على الأقل مرة سنويا.

وأضاف البنك أنه عند إطلاق المؤشر للمرة الأولى، سيقوم المركزي بإجراء أول مراجعة بعد ثلاثة أشهر. وأوضح البنك المركزي أنه عند القيام بمراجعة منهجية المؤشر سيم الأخذ فى الاعتبار مراجعة الظروف المرتبطة بالسوق للوقوف على ما إذا كان السوق قد مر أو يمر حاليا بتغير هيكلي قد يستدعي إجراء تعديلات على منهجية احتساب