رياضة

ضياء السيد: خطأ الجبلاية مع صلاح مقصود.. ووجود بركات حماية (حوار)

«استبعاد حسام البدرى لعمرو وردة قرار ذكي، ومعالجة أخطاء أجيرى صعبة، والأهلى "مش هيستنى" صالح جمعة، وإيمرى رفض رحيل محمد الننى، وطريقة لعب المنتخب "مخدمتش" كوكا»
تحرير:كريم مليم ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
ضياء السيد
ضياء السيد
«بدايته التدريبية كانت فى النادى الأهلى مع كل قطاعات الناشئين، وانتقل بعد ذلك لنادى إنبى، ومن ثم وصل لتدريب المنتخب الوطنى للشباب، وكان محظوظا كونه درب الجيل الذهبى من اللاعبين خلال عام 2011، مثل "أحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد الننى ومحمد إبراهيم»، هو ضياء السيد الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية بعد ظهور اسمه ضمن المرشحين للوجود داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد إقالة جهاز المكسيكى خافيير أجيرى عقب السقوط أمام السنغال فى كأس الأمم الإفريقية 2019، والخروج من الحزين من دور الـ16.
ديانج ميهر وسيكون مفاجأة الأهلى هذا الموسم.. ورمضان سيصنع الفارق مع فايلر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول.. وشيكابالا يحتاج إلى تعامل خاص مش عارف دفعت ثمن فاتورة انتخابات الأهلى ولا لأ! - فى البداية، من كان الأنسب لمصر، مدرب مصرى أم أجنبى؟ المشكلة ليست فى المدرب الأجنبى أو المصرى، ولكن الأهم ماذا
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صالح جمعة في الأهلي.. الموهوب الذي فقد زمنه

لا شك أن السفر عبر الزمن هو حلم مثير داعب خيال الكثيرين، بل كان موضوعًا رئيسيًا بُنيت عليه العديد من روايات الخيال العلمي التي تحولت إلى أفلام سينمائية أيضًا، لكن تبقى أشهرها على الإطلاق رواية «آلة الزمن» التي قام بتأليفها هيربرت ويلز. وربما تكون الموهبة التي يتمتع بها صالح جمعة نجم النادي الأهلي تحتاج إلى ركوب هذه الآلة من أجل العودة بالزمن للخلف، ليس لسنوات بعيدة جدًا، إنما هو يحتاج إلى النزول منها فى فترة السبعينيات والثمانينيات للوجود مع نجوم الزمن الجميل الذين كانوا يلعبون الكرة من أجل المتعة فقط بعيدا عن قيود الخطط الدفاعية
كريستيانو رونالدو

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال

يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فى التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين. وصرح رونالدو في حوار مع موقع «SportBible»: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية، وفي آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟».
الزمالك-المقاصة (15)

مصر المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عدم إذاعة مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك، نهائيا سواء «تليفزيونيا أو فضائيا أو في الإذاعة»، في المباراة المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس على استاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري الممتاز، وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للنادي، أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية للدوري من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.
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طه إسماعيل

طه إسماعيل: لم أتقاض أجرًا من عملي في الأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي أنه لم يتقاض، أي أموال نظير عمله في القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: "كنت أعمل بشكل تطوعي من أجل النادي الأهلي، الذي أعرف جيدًا قيمه ومبادئه، وأطبقها بصورة عملية بعيدًا عن الشعارات، لم أحصل على مليمًا واحدًا خلال السنوات الأخيرة في الأهلي عندما استعان بي محمود طاهر الرئيس السابق رئيسًا للجنة الكرة، أو عندما استعان بي محمود الخطيب الرئيس الحالي كرئيس للجنة التخطيط ".
محمد-صلاح (4)

مفاجأة.. محمد صلاح يقبل تحدي «الطفلة المعجزة»

أعلن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قبوله تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، والتي حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية، عقب تغلبها في النهائي أمام فرح عبد العزيز، لاعبة نادي الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية إفريقيا. ووجهت بطلة الجمهورية في تنس الطاولة رسالة إلى محمد صلاح، طالبته خلالها بإقامة مباراة في تنس الطاولة، وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".
عمرو جمال‎

عمرو جمال يتعرض للطرد للمرة الأولى في مسيرته

تعرض عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، والمعار من صفوف الأهلي، لحالة طرد، خلال مواجهة فريقه ونظيره إنبي، التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، بقيادة الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكمًا رابعًا، حيث حصل عمرو على البطاقة الصفراء الثانية، وتعد هذه هي أول بطاقة حمراء في مسيرة عمرو جمال الكروية، الذي انتقل مع بداية الموسم لفريق طلائع الجيش.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
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