ضياء السيد: خطأ الجبلاية مع صلاح مقصود.. ووجود بركات حماية (حوار)

«استبعاد حسام البدرى لعمرو وردة قرار ذكي، ومعالجة أخطاء أجيرى صعبة، والأهلى "مش هيستنى" صالح جمعة، وإيمرى رفض رحيل محمد الننى، وطريقة لعب المنتخب "مخدمتش" كوكا»

تحرير:كريم مليم ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

«بدايته التدريبية كانت فى النادى الأهلى مع كل قطاعات الناشئين، وانتقل بعد ذلك لنادى إنبى، ومن ثم وصل لتدريب المنتخب الوطنى للشباب، وكان محظوظا كونه درب الجيل الذهبى من اللاعبين خلال عام 2011، مثل "أحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد الننى ومحمد إبراهيم»، هو ضياء السيد الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية بعد ظهور اسمه ضمن المرشحين للوجود داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد إقالة جهاز المكسيكى خافيير أجيرى عقب السقوط أمام السنغال فى كأس الأمم الإفريقية 2019، والخروج من الحزين من دور الـ16.

ديانج ميهر وسيكون مفاجأة الأهلى هذا الموسم.. ورمضان سيصنع الفارق مع فايلر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول.. وشيكابالا يحتاج إلى تعامل خاص مش عارف دفعت ثمن فاتورة انتخابات الأهلى ولا لأ! - فى البداية، من كان الأنسب لمصر، مدرب مصرى أم أجنبى؟ المشكلة ليست فى المدرب الأجنبى أو المصرى، ولكن الأهم ماذا

ديانج ميهر وسيكون مفاجأة الأهلى هذا الموسم.. ورمضان سيصنع الفارق مع فايلر



مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول.. وشيكابالا يحتاج إلى تعامل خاص



مش عارف دفعت ثمن فاتورة انتخابات الأهلى ولا لأ!



- فى البداية، من كان الأنسب لمصر، مدرب مصرى أم أجنبى؟

- هل تواصل اتحاد الكرة معك لقيادة المنتخب أو الوجود فى جهاز البدري؟

- ماذا عن معالجة أخطاء حقبة خافيير أجيرى؟

- كيف ترى تعيين حسام البدرى؟ وهل هو الأنسب للمرحلة الحالية؟

- تعليقك على أزمة التصويت لمحمد صلاح فى جائزة «ذا بيست»؟

المشكلة ليست فى المدرب الأجنبى أو المصرى، ولكن الأهم ماذا يحتاج المنتخب خلال المرحلة المقبلة، لذلك يجب أن يكون اختيار المدير الفنى للمنتخب الوطنى وفقًا لأسس ومعايير، ولا شك فى أن المدربين المصريين يتمتعون بخبرة كبيرة، وهو ما ينطبق أيضًا على المدرب الأجنبى.لم يتواصل معى أحد لقيادة الفراعنة، ولست مسؤولًا عن ابتعادى عن المشهد الذى كنت أتمنى أن أكون موجودا فيه، وعن الأنباء التى ترددت حول ترشيحى للعمل ضمن الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى، فأنا صاحب جائزة أكثر شخص يدخل ترشيحات الجهاز الفنى للفراعنة، ولكن أتمنى التوفيق للجهاز الفنى الجديد للفراعنة وأن ينجح فى تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة لإسعاد الشعب المصرى.الأمر صعب للغاية، لأنه توجد شروخ لدى اللاعبين، بسبب الفترة الماضية التى كانت معظمها اتهامات بالتخاذل وأيضًا الهجوم العنيف على بعض اللاعبين بسبب سوء المستوى داخل الملعب، بالإضافة لوجود بعض الأزمات التى ضربت الفراعنة خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، ومنها أزمة عمرو وردة واتهامه بالتحرش، كل ذلك يحتاج إلى جلسات وتحفيز للاعبين لكى يستطيع المنتخب الوطنى عودة قوته من جديد.الفترة المقبلة يحتاج جهاز المنتخب للعمل على تهيئة الجو العام للاعبين لكى يكون هناك شغف للانضمام لصفوف الفراعنة، لتعويض التقصير الذى ظهر من اللاعبين خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.تعيين حسام البدرى موفق، لأنه يملك الكثير من الخبرات، ولديه رصيد من البطولات مع النادى الأهلى، لكنها مرحلة صعبة، ولكن اتحاد الكرة يرى أنه الأنسب للمرحلة المقبلة، بسبب كفاءته الكبيرة.

ما حدث من اتحاد الكرة خطأ وخلل إدارى، وعلاج هذا الخلل هو البتر، لأنى أراه خطأ مقصودا، ويجب أن يكون هناك عقاب، وأتمنى أن لا تكون تصريحات عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، لتهدئة الشارع المصرى فقط.







- كيف ترى تعيين محمد بركات فى جهاز المنتخب؟

- هل تأخر محمد الننى فى الرحيل عن أرسنال؟

- ما تعليقك على استبعاد حسام البدرى لعمرو وردة وأحمد المحمدى من المنتخب؟

- كيف ترى رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك؟ وهل سيكون قادرا على استعادة بريقه مع المقاصة؟

- مستوى عمر جابر لغز فى الفترة الأخيرة سواء مع بيراميدز أو المنتخب.. كيف ترى ذلك؟

- ما تعليقك على تألق أحمد حسن "كوكا" فى الخارج، وظهوره بمستوى متواضع مع المنتخب؟

- ما رأيك فى تعيين السويسرى رينى فايلر مدربًا للأهلى، وتقييمك له خلال الفترة السابقة؟

- كيف يتعامل الأهلى مع صالح جمعة بعد غيابه عن التدريبات وعدم التزامه؟

- هل أضاف رمضان صبحى للأهلى فى الفترة الأخيرة؟ وكيف ترى قرار تمديد الإعارة؟

- ما تقييمك لمجلس محمود الخطيب؟ وهل دفعت ثمن موقفك من الانتخابات الماضية؟

وجود محمد بركات فى الجهاز الجديد لمنتخب مصر سيمثل حماية للمنتخب، لأنه نجم كبير، وبركات لا يملك خبرة كبيرة فى الجانب الإدارى لكن سيكون معه بعض الأفراد لمساعدته بجانب أن البدرى يملك خبرة فى هذا المجال بحكم عمله مديرًا للكرة فى الأهلى والجهاز الفنى الجديد يحتاج للمساندة والدعم من الجميع خاصة بعدما عانى المنتخب من عدة أخطاء الفترة الأخيرة ويحتاج للإصلاح.الننى كان يلعب مع أرسنال فى حقبة الفرنسى أرسين فينجر، لكن قدوم الإسبانى أوناى إيمرى أبعده عن الفريق، لأن إيمرى لديه قناعات بلاعبين آخرين، وكان الننى يريد الرحيل منذ يناير الماضى، لكن أوناى إيمرى كان يرفض.قرار حسام البدرى باستبعاد وردة ذكى لأنه يريد تهدئة الأجواء، خاصة بعد أزمات كأس الأمم الإفريقية الماضية، كما أن البدرى يتابع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ثم سيحدد قراره في ما بعد.محمد إبراهيم موهبة تستحق الاحترام والتقدير، ولكنه أهدر جزءا كبيرا منها، ولا بد أن يعمل بجدية خلال الفترة المقبلة، وأرى انتقاله إلى مصر للمقاصة جيدا لأنه سيبعده عن المشكلات التى كانت تلاحقه فى الزمالك.مسيرة اللاعب تتوقف على اختياراته، وعمر رحل إلى سويسرا عن طريق نادى بازل لكنه «زهق»، فقرر الرحيل إلى أمريكا، وهو دورى بعيد ومشاهدته أقل، واعترضت أنا وبوب برادلى مدرب منتخب مصر السابق، على هذه الخطوة ونصحته بالاستمرار فى أوروبا أفضل لكنه صمم، وعلى الرغم من اعتراضى على تلك الخطوة كنت راغبا فى أن يذهب إلى أمريكا.كوكا لاعب جيد جدا، ومهاجم "بوكس" صريح، ولديه الكثير من الإمكانيات، والدليل على ذلك أداؤه المميز مع ناديه، لكن حظه سيئ لأن طريقة لعب المنتخب "مخدمتهوش" خصوصًا مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الوطنى السابق.فايلر مدرب اختارته لجنة محترمة أثق بها، وممكن أن يفاجئنا وأن يكون مدربا كبيرا ويكبر مع النادى الأهلى، وفايلر أثبت نفسه بسرعة مع القلعة الحمراء، ويسير على الطريق الصحيح وأداؤه جيد جدا، واللاعبون جميعهم متحمسون للعب تحت قيادته، وهو يمتلك شخصية جيدة ومدرب ملتزم جدا، وفوزه بالسوبر، وأمام الزمالك، يمثل بداية مبشرة وجيدة جدا.الموضوع عند صالح جمعة نفسه، فلم يعد هناك الوقت لتقديم النصائح له، ويجب أن يعلم صالح ذلك جيدًا، الأهلى الآن يقدم أداء جيدا جدا ويسير بشكل رائع، والمارد الأحمر لن ينتظر صالح جمعة، لأنه يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين فى مركزه الآن، وعلى رأسهم محمد مجدى "قفشة"، ويجب أن يقف صالح جمعة مع نفسه، لكى يلحق بالفريق وتطوره.بداية رمضان صبحى هذا الموسم مبشرة جدا، ورمضان سيصنع الفارق مع الأهلى خلال الفترة المقبلة، وأرى أنه سيتطور بشكل أفضل مع السويسرى رينى فايلر، كما أن المدرب السويسرى سيعالج نواقص رمضان، خصوصًا اللمسة الأخيرة والتسديد على المرمى والتهديف، وعدم اعتماده على صناعة الأهداف فقط.

لا بد لمجلس محمود الخطيب من أن يأخذ فترته كاملة ومن غير الطبيعى الحكم على مجلس لم يكمل عامه الثانى، وبعد نهايته الأربع سنوات وولايته يتم التقييم بشكل عادل، لكن إلى الآن مجلس الخطيب يسير بشكل متوازن خصوصًا فى آخر 6 أشهر، وعلاقتى بالمجلس جيدة جدا وكنت أجلس معهم فى المقصورة فى لقاء السوبر أمام الزمالك، ولا أعلم هل أدفع ثمن الفواتير الانتخابية أم لا؟.







- كيف ترى بداية أليو ديانج مع الأهلى؟ وهل استعاد الشحات مستواه؟

- حدثنا عن فترة ميتشو القصيرة مع الزمالك؟

- فى النهاية، ما رسالتك لثنائى الزمالك مصطفى محمد والأباتشى شيكابالا؟

أليو ديانج سيكون مفاجأة الأهلى هذا الموسم، ديانج رائع وباهر ويمتلك رؤية جيدة ولاعب مثالى ويذكرنى بانطلاقة حسام عاشور مع المارد الأحمر، وحسين الشحات ما زال أمامه الكثير ليقدمه للقلعة الحمراء، وعليه أن يتحمل الضغوط.ميتشو مدرب جيد جدا وأداؤه جيد مع الزمالك، وأثبت نفسه بشكل كبير، ورسالتى للجماهير أنه من الصعب أن يفوز المدرب بكل شىء، لأنه لا يوجد مدرب يفوز دائمًا بالمباريات والبطولات، وأتمنى عدم التعامل معه بالمباراة، وعدم التأثر بالسقوط فى لقاء السوبر أمام الأهلى.مصطفى محمد استفاد كثيرًا من فترات إعارته خارج الزمالك، وهو مهاجم جيد جدا، وأتمنى أن يستمر فى تألقه، وأراه مهاجم منتخب مصر الأول، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب مميز جدا ويمتلك إمكانيات رائعة، لكنه يحتاج إلى تعامل خاص من ميتشو.