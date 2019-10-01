التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته فى الدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم. وكان الرئيس عبد الفتاح