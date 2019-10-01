سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته فى الدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم. وكان الرئيس عبد الفتاح
اقرأ المزيد
البنك-المركزى

المركزي يبدأ العمل بمؤشر الحد المعياري لسعر الفائدة

أعلن البنك المركزى المصري اليوم عن بدء العمل رسميا بمؤشر الحد المعيارى لسعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا" CONIA-. ويمثل مؤشر «كونيا» متوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة، وبلغ سعر المؤشر الجديد 13.336% فى تعاملات أمس الإثنين. وقال المركزي إن أول مراجعة لمنهجية مؤشر متوسط العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA، ستكون بعد 3 أشهر. وأشار البنك، في منشور خاص بالشروط المرجعية المستخدمة في احتساب الحد المعياري لمعدل العائد الخالي من المخاطر – كونيا، إلى أنه سيتم مراجعة المنهجية القائمة على الأقل مرة سنويا.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

المالية: الصناديق الخاصة تتحمل أعباء تشغيلها

أكدت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
المهندسة هالة الجوهري والرحالة المصري على عبده

ايتيدا تدعم أطول رحلة عالمية لإنشاء أكبر مكتبة رقمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن دعمها للرحالة والمغامر المصري على عبده لإنجاز أطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي بقضايا البيئة في المنطقة، وقالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستي والخبرات الفنية لعمليات التوثيق الرقمي للأماكن التي تشملها الرحلة والمساهمة في التجهيزات التقنية لإنشاء موسوعة مصر الحديثة، مشيرة إلى أن الرحلة تتضمن زيارات للمناطق التكنولوجية ومراكز التدريب والإبداع التابعة للهيئة.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي (2)

ملتزمون بحقوقكم.. السيسي يطمئن على محدودي الدخل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين، موضحًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها، أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».
بطاقات-تموين

حقيقة حذف غير المستحقين للسلع من منظومة الخبز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة التموين حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وأنه لا نية لحذف أي مواطن من المنظومة، مُوضحةً أن المحددات التي وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على أثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز.
قمة السيسي ورئيسي الصومال وكينيا 1

بوساطة مصرية.. لجنة ثنائية لتسوية الخلافات بين كينيا والصومال

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كل من محمد عبد الله فارماجو، رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب الصومال وكينيا، انطلاقا من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بفضل جهود الحكومة

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة توافر أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مُشددا في هذا الصدد على أهمية قيام الجهات المعنيّة بالمتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار، في حضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]