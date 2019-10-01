صالح جمعة في الأهلي.. الموهوب الذي فقد زمنه

وسط التفاؤل الشديد بما سيقدمه صالح جمعة فوجئ الجميع بنشوب أزمة بين اللاعب والسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي الذى قرر استبعاده من حساباته بسبب عدم الالتزام

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

لا شك أن السفر عبر الزمن هو حلم مثير داعب خيال الكثيرين، بل كان موضوعًا رئيسيًا بُنيت عليه العديد من روايات الخيال العلمي التي تحولت إلى أفلام سينمائية أيضًا، لكن تبقى أشهرها على الإطلاق رواية «آلة الزمن» التي قام بتأليفها هيربرت ويلز. وربما تكون الموهبة التي يتمتع بها صالح جمعة نجم النادي الأهلي تحتاج إلى ركوب هذه الآلة من أجل العودة بالزمن للخلف، ليس لسنوات بعيدة جدًا، إنما هو يحتاج إلى النزول منها فى فترة السبعينيات والثمانينيات للوجود مع نجوم الزمن الجميل الذين كانوا يلعبون الكرة من أجل المتعة فقط بعيدا عن قيود الخطط الدفاعية

موهبة ترفض الالتزامصالح جمعة يمتلك موهبة لا يختلف عليها أحد فهو واحد من أهم اللاعبين الذين داعبوا بأقدامهم كرة القدم فى مصر، إلا أنه يرفض تمامًا فكرة اللعب فى مساحة محددة وبتكليفات وأدوار خاصة بالتغطية والواجب الدفاعى، ومن هنا يشعر هذا النجم بغربة شديدة وسط هذه التكتيكات المعقدة ويريد أن يعود سريعًا

موهبة ترفض الالتزام

صالح جمعة يمتلك موهبة لا يختلف عليها أحد فهو واحد من أهم اللاعبين الذين داعبوا بأقدامهم كرة القدم فى مصر، إلا أنه يرفض تمامًا فكرة اللعب فى مساحة محددة وبتكليفات وأدوار خاصة بالتغطية والواجب الدفاعى، ومن هنا يشعر هذا النجم بغربة شديدة وسط هذه التكتيكات المعقدة ويريد أن يعود سريعًا إلى وطنه الحقيقى عبر آلة الزمن.



صالح جمعة يود أن يصرخ ويطالب الجميع بأن يتركوه يعود إلى حيث ينتمى، بعدما جاء عبر آلة الزمن إلى المستقبل بحثا عن المتعة، إلا أنه لم يستطع حتى الآن أن يحقق المعادلة الصعبة، فلم ينجح فى نيل رضا مدربيه أو الفوز بشعبية عريضة تعكس حجم الموهبة التى يتمتع بها، بل هو دائمًا يستيقظ من أحلامه على الكابوس ثقيل الظل الخاص بأزماته المتكررة التى ساهمت فى ابتعاده عن المباريات لفترات طويلة.





العديد من الأزمات دخلها اللاعب على مدى السنوات الماضية، فهو يرفض الالتزام داخل وخارج الملعب، خاصة فى ما يتعلق بالسهر، وهى أمور كان من الممكن أن يعيشها كما يحلو له لو عاصر فترة السبعينيات والثمانينيات، إذ كانت القيود أقل كثيرًا مما هى عليه الآن.



المشكلة أن الصدامات المتكررة للاعب تتبعها حالة تركيز شديد ووعود بالتغيير، وبالفعل يبدأ صالح فى كل مرة مشواره مع الالتزام، لكنه لا يستطيع أن يقطع فيه مسافة طويلة ويستيقظ على أزمة جديدة نتيجة عدم قدرته على البقاء تحت أى قيود فنية أو إدارية.



أول أزمة

اختتم صالح جمعة الموسم الماضى بشكل جيد بعدما عاش أطول فترات الالتزام الفنى والإدارى فى عهد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، بل وتوقع الكثيرون أن يؤدى اللاعب بشكل أفضل، وكان سببًا رئيسيا فى ترحيب إدارة الأهلى بإعارة ناصر ماهر إلى سموحة بعد فشل الأخير فى استغلال الفرص التى أتيحت له على مدار الموسم الماضى، كما تسبب فى بيع أحمد حمدى لنادى الجونة مقابل 7 ملايين جنيه، فى الوقت الذى تعاقد فيه النادى مع محمد مجدى (قفشة) من بيراميدز كى يتم الاعتماد عليهما، ويصبح هذا الثنائى أفضل من يلعب فى مركز (10).



وسط التفاؤل الشديد بما سيقدمه صالح جمعة فوجئ الجميع بنشوب أزمة بين اللاعب والسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للأهلى، الذى قرر استبعاده من حساباته الفنية بسبب عدم الالتزام بالتعليمات خلال التدريبات وتطور الأمر من جانب صالح جمعة الذى كان يرفض السفر مع الفريق إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت، ما دام ليس ضمن التشكيلة التى ينوى الاعتماد عليها المدرب.







وبعد السفر مع البعثة والعودة إلى مصر كان اللاعب يأمل فى الاعتماد عليه لكن التجاهل استمر من الجهاز الفنى الجديد، وبمجرد أن تم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق التى شاركت فى لقاء الإياب أمام كانو سبورت، قرر صالح جمعة الإعلان عن غضبه على طريقته المعتادة، فتغيب عن التدريبات الخاصة باللاعبين المستبعدين على مدار يومين متتاليين، خاصة أن عدم ضمه لهذه المواجهة أكد له أنه خارج حسابات فايلر الذى اصطحب كل اللاعبين المقيدين إفريقيًّا ومنح الكثير ممن لم يشاركوا فى المباريات الرسمية معه الفرصة للإعلان عن أنفسهم.



وكالعادة تم تغريم صالح جمعة وفقًا للائحة المالية للفريق، لكن يبقى السؤال الذى يطرح نفسه، هل سيواصل اللاعب تمرده على المدرب السويسرى أم سيعود مجددًا ويحاول الالتزام أملًا فى الحصول على فرصة المشاركة أساسيا، بعدما حجز "قفشة" مكانا أساسيا لنفسه مع المدرب السويسرى فى تشكيلة الأهلى خلال المرحلة المقبلة.



احتواء

صالح جمعة يحتاج إلى من يحتويه فى المرحلة المقبلة من داخل الجهاز الفنى للفريق، وهى مهمة فشل كثيرًا فيها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذى تفرغ لأمور أخرى مثل التصريحات والإفيهات التى تتحول إلى تريند عبر «تويتر»، فى وقت يجب على مدير الكرة فيه أن يراجع نفسه، لأن النادى الأهلى عندما قرر إعارة ناصر ماهر وبيع أحمد حمدى، كانت لجنة التخطيط ترى أن صالح جمعة له مكان مع الفريق وسيحصل على الفرصة، وإذا تم تجاهل احتواء الأزمة الحالية فلن يستفيد منه الفريق وحال إصابة قفشة سيواجه الأهلى مشكلة غياب البديل القادر على اللعب فى هذا المركز بنفس الكفاءة.



نقطة نظام

صالح جمعة بات مطالبا بالاستيقاظ من أحلامه سريعًا وأن يعود إلى أرض الملعب ليبحث عن أفضل خيارات تعيده إلى المكانة التى يتمنى بلوغها، ويجب أن يبذل جهدا أكبر بحثًا عن أشخاص يؤمنون به، وبقدراته المطلوب تطويعها كى يستفيد منها الفريق، ثم المنتخب الوطنى، خاصة أنه أكمل فى أغسطس الماضى عامه السادس والعشرين ولم يقدم بعد ما كان يتوقعه منه الكثيرون.







وإذا لم ينتبه صالح جمعة لما وصل إليه خلال هذه المرحلة فسيفقد كل شىء رغم أنه يمتلك الكثير ليقدمه للكرة المصرية وللأهلى، خاصة أن حسام البدرى المدير الفنى الذى تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى مؤخرًا، مقتنع بقدراته ومن الممكن أن يساعده على العودة من خلال منحه فرصة اللعب الدولى من جديد، فهل يفعلها صالح ويدخل فى تحدّ جديد أم يصيبه اليأس ويصر على العيش فى الزمن الذى فقده؟!

