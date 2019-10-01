رياضة

صالح جمعة في الأهلي.. الموهوب الذي فقد زمنه

وسط التفاؤل الشديد بما سيقدمه صالح جمعة فوجئ الجميع بنشوب أزمة بين اللاعب والسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي الذى قرر استبعاده من حساباته بسبب عدم الالتزام
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
صالح جمعة
صالح جمعة
لا شك أن السفر عبر الزمن هو حلم مثير داعب خيال الكثيرين، بل كان موضوعًا رئيسيًا بُنيت عليه العديد من روايات الخيال العلمي التي تحولت إلى أفلام سينمائية أيضًا، لكن تبقى أشهرها على الإطلاق رواية «آلة الزمن» التي قام بتأليفها هيربرت ويلز. وربما تكون الموهبة التي يتمتع بها صالح جمعة نجم النادي الأهلي تحتاج إلى ركوب هذه الآلة من أجل العودة بالزمن للخلف، ليس لسنوات بعيدة جدًا، إنما هو يحتاج إلى النزول منها فى فترة السبعينيات والثمانينيات للوجود مع نجوم الزمن الجميل الذين كانوا يلعبون الكرة من أجل المتعة فقط بعيدا عن قيود الخطط الدفاعية
موهبة ترفض الالتزامصالح جمعة يمتلك موهبة لا يختلف عليها أحد فهو واحد من أهم اللاعبين الذين داعبوا بأقدامهم كرة القدم فى مصر، إلا أنه يرفض تمامًا فكرة اللعب فى مساحة محددة وبتكليفات وأدوار خاصة بالتغطية والواجب الدفاعى، ومن هنا يشعر هذا النجم بغربة شديدة وسط هذه التكتيكات المعقدة ويريد أن يعود سريعًا
اقرأ المزيد
ضياء السيد (3)

ضياء السيد: خطأ الجبلاية مع صلاح مقصود.. ووجود بركات حماية (حوار)

«بدايته التدريبية كانت فى النادى الأهلى مع كل قطاعات الناشئين، وانتقل بعد ذلك لنادى إنبى، ومن ثم وصل لتدريب المنتخب الوطنى للشباب، وكان محظوظا كونه درب الجيل الذهبى من اللاعبين خلال عام 2011، مثل "أحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد الننى ومحمد إبراهيم»، هو ضياء السيد الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية بعد ظهور اسمه ضمن المرشحين للوجود داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بعد إقالة جهاز المكسيكى خافيير أجيرى عقب السقوط أمام السنغال فى كأس الأمم الإفريقية 2019، والخروج من الحزين من دور الـ16.
كريستيانو رونالدو

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال

يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فى التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين. وصرح رونالدو في حوار مع موقع «SportBible»: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية، وفي آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟».
الزمالك-المقاصة (15)

مصر المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عدم إذاعة مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك، نهائيا سواء «تليفزيونيا أو فضائيا أو في الإذاعة»، في المباراة المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس على استاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري الممتاز، وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، وفقًا لبيان على الموقع الرسمي للنادي، أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية للدوري من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-الخطيب (4)

الخطيب في معسكر الأهلي: أمامكم تحد أكبر من السوبر

زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم السبت، معسكر فريق الكرة الأول، المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية، لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس، على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وأشاد رئيس القلعة الحمراء، خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق، بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتيجتها عشاق الأهلي فى كل مكان.
سباليتى

بيبو: التعاقد مع سباليتي لم يفشل بسبب المقابل المادي

نفى خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، فشل التعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، أو البرازيلي مانو مينيزيس، بسبب المقابل المادي. وأوضح بيبو، خلال تصريحات تليفزيونية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»: «لم يحدث من الأساس أن الأهلي رصد مليونى دولار سنويا للتعاقد مع أي مدرب جديد، وهذا الكلام لم يصدر عن أي مسؤول النادي، أؤكد أن المفاوضات لم تفشل بسبب المقابل المادي».
على-معلول (3)

علي معلول: مستمر مع الأهلى.. وغير قلق من فايلر

أعرب علي معلول، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، بعد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضي. وقال معلول، في تصريحاته لموقع «Foot24» التونسي: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».
حسين-الشحات (2)

حسين الشحات يخطف الأنظار في مران الأهلي

لفت حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه في تقسيمة الفريق الأحمر والمقامة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وخلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أحرز الشحات هدفًا بطريقة عالمية بعدما سدد الكرة بخلفية مزدوجة، وفي نهاية المران عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى جلسة منفردة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، ودخل «ميشيل» في حوار مع «الشناوي» بحضور عمرو محب، المترجم؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية؛ ومنحه بعض التوجيهات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]