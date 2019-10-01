نواب: كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن مواجهة التحديات

برلماني: الله أكرم مصر بشعب عظيم كان له دوره الوطني في دعم مكانة بلده.. ورئيس مجلس النواب: دور الانعقاد الأخير رغم أنه قصير سيكون عنوانه الكبير المواطن المصري

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

أعلن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والجيش المصري، مطالبين الحكومة بالقيام بدورها ومساندة البرلمان للنهوض بالبلاد. وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة عليها مسئولية مشتركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر، جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

وقال عامر: "بداية نتقدم بالتهنئة لكم فى بداية دور الانعقاد الخامس، وعلى ما قدمتوه خلال الأدوار السابقة، وعلى العزيمة لأداء دور الانعقاد القادم والعمل الوطنى فى كل موقع ومكان"، متابعا: "تعلمون جميعا أن مصر تواجه تحديات متعددة، وكلنا علينا دور فى مواجهة هذه التحديات، والدور البارز لنا هو في مقدمة جهود

وقال عامر: "بداية نتقدم بالتهنئة لكم فى بداية دور الانعقاد الخامس، وعلى ما قدمتوه خلال الأدوار السابقة، وعلى العزيمة لأداء دور الانعقاد القادم والعمل الوطنى فى كل موقع ومكان"، متابعا: "تعلمون جميعا أن مصر تواجه تحديات متعددة، وكلنا علينا دور فى مواجهة هذه التحديات، والدور البارز لنا هو في مقدمة جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات، وجميعا كل في موقعه نستطيع أن نعمل جميعا لدعم مصر في كافة الاتجاهات حتى تواصل مواجهة التحديات بقوة".

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وأضاف: "الله سبحانه وتعالى أكرم مصر بقيادة مخلصة ووطنية، وشعب عظيم على مدى التاريخ كان له دوره الوطني في دعم مكانة بلده الإقليمية والعالمية، وكانت مصر الحضارة والسلام بأيديكم وجهودكم وجهود أبنائها الكرام لتتقدم مصر، بالعمل بشعار يد تبنى ويد تحمل السلاح في مواجهة الإرهاب والعناصر الكارهة في الخارج والعناصر الشريرة في الداخل، التى تحمل الأحقاد على المجتمع وتكيد كيدا عندما تتقدم مصر"، مختتما: "كلنا ثقة أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر مصر فى القرآن الكريم، فإنه سيحفظ مصر، وبفضل قواتها وشعبها المخلص".

فيما، قال اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الجميع يعلم حجم التحديات التي تواجه مصر وشعبها العظيم، والكل يعلم كيف تكاد المكائد من أجل تركيع هذا الشعب، لكن الشعب المصرى عظيم لا يقبل هذا، والدليل خروج الشعب يوم الجمعة الماضية لمساندة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وتابع أبو المجد: "بالإضافة لدورنا التشريعي والرقابي والخدمي، أطالب أن يكون لنا دور آخر لدعم الدولة المصرية، وهو الدور التوعوي، كلنا يعلم حجم الإنجازات العملاقة التي تحققت في عهد السيسي، لكن هناك من يشكك، وعلينا دور توعوى لنكون ضمن الإعلام البديل، لنلقي الضوء على هذه الإنجازات".

وذكر: "أؤكد دعم وتأييد حزب حماة الوطن للقيادة السياسية"، مؤكدا أن دور الانعقاد الأخير للبرلمان يجب أن يشهد تكثيف الجهد من أجل المواطن، وأن يواصل المجلس مسيرته برئاسة الدكتور على عبد العال، قائلا: "أطلب أن يكون هذا الدور لمصالح المواطن المصري".

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وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "بالفعل دور الانعقاد الأخير رغم أنه قصير سيكون عنوانه الكبير المواطن المصري"، داعيا النواب إلى عدم مغادرة الجلسة لإنهاء بعض المسائل الإجرائية الهامة التي يجب أن تعرض على المجلس باعتبار أن الجلسة الأولى إجرائية.

فيما وجه النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، التحية للرئيس السيسي، وللشعب على مساندته للدولة وتصديه للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

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