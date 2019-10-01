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5 تحديات.. هل تغزو مصر صناعة السيارات الكهربائية؟

اتجهت غالبية شركات السيارات في العالم إلى توفير أجيال جديدة من السيارات صديقة البيئة «السيارات الكهربائية»، وظهرت حالة كبيرة من التنافس فيما بينها خلال الأشهر الأخيرة
تحرير:كريم ربيع ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
مستقبل السيارات الكهربائية في مصر
مستقبل السيارات الكهربائية في مصر
وتراهن الشركات على السيارات الكهربائية كونها مستقبل تلك الصناعة الضخمة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وأخطار التغيرات المناخية. وفطنت الحكومة المصرية لهذا المستقبل الكبير الذي ينتظر هذه التقنيات الحديثة وبدأت تخطو خطوات كبيرة نحو هذا المستقبل عبر نشر محطات شحن السيارات الكهربائية في ربوع المحروسة، وعقد شراكات مع شركات عالمية لتوطين الصناعة هنا، مع إصدار الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 419 لسنة 2018 بإعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدامها.. فهل تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة هذه السيارات؟ أم يظل الحلم حبرًا على ورق؟
تاريخ السيارة الكهربائية فى الوقت الذى تطورت فيه سيارات الاحتراق الداخلى التى تعمل بالبنزين أو السولار على قدم وساق خلال القرن الماضى، تراجعت عمليات تطور السيارة الكهربائية. وقد غير ذلك اختراع الترانزيستور خلال الأربعينيات من القرن العشرين، حيث بدأت إحدى الشركات عام 1947 فى إنتاج أول سيارة تعمل بالطاقة
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التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته فى الدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
البنك-المركزى

المركزي يبدأ العمل بمؤشر الحد المعياري لسعر الفائدة

أعلن البنك المركزى المصري اليوم عن بدء العمل رسميا بمؤشر الحد المعيارى لسعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا" CONIA-. ويمثل مؤشر «كونيا» متوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة، وبلغ سعر المؤشر الجديد 13.336% فى تعاملات أمس الإثنين. وقال المركزي إن أول مراجعة لمنهجية مؤشر متوسط العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA، ستكون بعد 3 أشهر. وأشار البنك، في منشور خاص بالشروط المرجعية المستخدمة في احتساب الحد المعياري لمعدل العائد الخالي من المخاطر – كونيا، إلى أنه سيتم مراجعة المنهجية القائمة على الأقل مرة سنويا.
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أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

المالية: الصناديق الخاصة تتحمل أعباء تشغيلها

أكدت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
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دولجيتا

بروميتون: نصدر 500 ألف إطار شاحنات سنويا صنعت في مصر

«نشاط حركة التجارة في مصر، سيزيد حجم الطلب على الإطارات فى السوق المحلية بنسة 4% خلال العامين القادمين» هذا ما توقعته شركة بروميتيون العالمية لإنتاج إطارات الشاحنات والأتوبيسات والآلات الزراعية. وأوضح أنتونيو دولجيتا، العضو المنتدب للشركة، خلال مؤتمر صحفى، احتفالا بمرور 25 عاما على تواجدها فى السوق المصرية، أن الشركة استفادت كثيرا من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة السنوات القليلة الماضية، نظرًا لأن المناخ الاستثماري أصبح أكثر استقرارا وجاذبية، مطلقًا فئة إطارات جديدة 01 Series والتي تعطي الشاحنات أقصى درجات الأداء.
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18 مليون جنيه قيمة صادرات الملابس الداخلية في 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنحو 6% لتسجل ما قيمته 1.111 مليار دولار مقارنة بنحو 1.043 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن صادرات الملابس ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 134 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار خلال أغسطس 2018.
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إستراتيجية حكومية| مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، خلال اجتماعها أمس، ملامح إستراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، وذلك في ظل تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر (التجميع المحلي)، بنسبة تزيد على 39%، خلال آخر 10 سنوات، إذ سجل عام 2018 نحو 71 ألفًا و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، كما تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا، فما مستقبل هذه الصناعة؟ وما ملامح هذه الإستراتيجية الجديدة؟
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بعد 9 سنوات| لماذا تراجع إنتاج السيارات المحلية 39%؟

تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر -تجميع محلي- بنسبة تزيد على 39% خلال آخر 10 سنوات، حيث سجل عام 2018 نحو 71 ألفا، و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، ثم تراجع إلى 82 ألفا في 2011، ثم 57 ألفا في 2012، فـ31 ألف سيارة في 2013، ثم ارتفاع استثنائي في عام 2014 ليصل إلى 43 ألف سيارة، لكن عاد حجم الإنتاج إلى التراجع من جديد في 2015 بـ36 ألفا، ونفس الحال في 2016، وشهد العام التالي 2017 زيادة طفيفة ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة به 36.600 ألفا. في المقابل تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا.. فما مستقبل هذه الصناعة؟
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