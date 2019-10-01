5 تحديات.. هل تغزو مصر صناعة السيارات الكهربائية؟

اتجهت غالبية شركات السيارات في العالم إلى توفير أجيال جديدة من السيارات صديقة البيئة «السيارات الكهربائية»، وظهرت حالة كبيرة من التنافس فيما بينها خلال الأشهر الأخيرة

تحرير:كريم ربيع ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

وتراهن الشركات على السيارات الكهربائية كونها مستقبل تلك الصناعة الضخمة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وأخطار التغيرات المناخية. وفطنت الحكومة المصرية لهذا المستقبل الكبير الذي ينتظر هذه التقنيات الحديثة وبدأت تخطو خطوات كبيرة نحو هذا المستقبل عبر نشر محطات شحن السيارات الكهربائية في ربوع المحروسة، وعقد شراكات مع شركات عالمية لتوطين الصناعة هنا، مع إصدار الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 419 لسنة 2018 بإعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدامها.. فهل تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة هذه السيارات؟ أم يظل الحلم حبرًا على ورق؟

تاريخ السيارة الكهربائية فى الوقت الذى تطورت فيه سيارات الاحتراق الداخلى التى تعمل بالبنزين أو السولار على قدم وساق خلال القرن الماضى، تراجعت عمليات تطور السيارة الكهربائية. وقد غير ذلك اختراع الترانزيستور خلال الأربعينيات من القرن العشرين، حيث بدأت إحدى الشركات عام 1947 فى إنتاج أول سيارة تعمل بالطاقة

تاريخ السيارة الكهربائية

طريقة عملها

فى الوقت الذى تطورت فيه سيارات الاحتراق الداخلى التى تعمل بالبنزين أو السولار على قدم وساق خلال القرن الماضى، تراجعت عمليات تطور السيارة الكهربائية. وقد غير ذلك اختراع الترانزيستور خلال الأربعينيات من القرن العشرين، حيث بدأت إحدى الشركات عام 1947 فى إنتاج أول سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، وباستخدام الترانزيستور استطاعت إنتاج سيارة سميت «هينى كيلوات Henney Kilowatt».ورغم نجاح «هينى كيلوات» كأول سيارة كهربائية، فإن سعرها كان مرتفعًا بالمقارنة بسعر السيارات التقليدية، الأمر الذى تسبب فى انتهاء إنتاجها سريعًا عام 1961 لعدم الإقبال عليها.وفى أعقاب عام 2000 صنعت بعض السيارات الكهربائية الاختبارية واستطاعت السير بسرعات تبلغ 210 كيلومتر/ساعة، وأخرى تستطيع السير مسافة 400 كيلومتر. ولكنها جميعًا كانت تجريبية ولا يقبل الناس على شرائها، لارتفاع أسعارها وثقل بطاريتها. كما أن إعادة شحن بطارية السيارة يستغرق 8 ساعات وهذا وقت طويل.

تعتمد تصميمات السيارة الكهربائية على محرك يعمل بالكهرباء، ونظام تحكم كهربائى، وبطارية قوية يمكن إعادة شحنها مع المحافظة على خفض وزنها وجعل سعرها فى متناول المشترى، وتعتبر السيارة الكهربائية أنسب من سيارات محرك الاحتراق الداخلى من ناحية المحافظة على البيئة حيث لا ينتج عنها مخلفات ضارة.

تعمل السيارة الكهربائية من خلال تشغيلها عن طريق الكهرباء المخزنة فى عدد كبير من بطاريات الليثيوم وهى بطاريات تشهد ارتفاعات كبيرة فى أسعارها منذ فترة وهو الأمر الذى يسهم فى رفع سعر السيارة كثيرة مقارنة بالسيارات التقليدية وهى العائق الأكبر فى سرعة انتشارها.

وللسيارة الكهربائية دواستان، إحداهما لتسارع السيارة والأخرى للفرملة، وعندما يدوس سائق السيارة على دواسة السرعة، فإنه يغير تردد التيار الكهربائى الخارج من الإنفرتر، فتزداد سرعة الموتور، وعندما يرفع السائق قدمه من على دواسة السرعة وضغط دواسة الفرامل، فإن السيارة تبطئ من سرعتها بالفعل، وحينها يعمل الموتور الكهربائى كمولد للكهرباء، فيساعد على شحن البطارية، وهو الاستغلال الأمثل لخواص الموتور الحثى.

300 محطة شحن

تعد شركة ريفولتا إيجيبت Revolta Egypt هى المسئولة عن تنفيذ البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية فى مصر، بأفضل تكنولوجيا فى العالم ومن الشركاء المعنيين بتنفيذ هذه التكنولوجيا شركة ABB – و شركة شنايدر.

وتنقسم مراحل إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية إلى ثلاث مراحل بإجمالى 300 نقطة شحن، تغطى ما يقرب من 90 % من مدن وطرق جميع المحافظات، تضم المرحلة الأولى والتى تم الانتهاء منها نحو 65 محطة بـسبع محافظات، والثانية تخص تركيب محطات شحن تغطى منطقة الدلتا بالكامل، وتنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة فى مارس 2020 لتغطية محافظات الصعيد.

90 جنيها تكلفة السفر للإسكندرية «رايح جاى»

هناك طريقتان لشحن السيارات الكهربائية، الأولى تتمثل فى "الشحن المنزلى" حيث يتوفر مع السيارة شاحن «220 ?ولت»، كأى جهاز منزلى داخل البيت، خلال مدة تتراوح بين ساعتين ونصف الساعة، حتى 3 ساعات ونصف، فى حال إن كانت البطارية فارغة. والطريقة الثانية هى «الشحن الخارجى» عبر محطات الشحن على الطرق، والتى أصبحت موجودة بالقاهرة وعدد من المحافظات، من خلال شواحن فائقة السرعة تشحن السيارة خلال نصف الساعة فقط حال كانت البطارية فارغة تمامًا.

ويبلغ متوسط تكلفة السفر بسيارة كهربائية ذهابا وعودة من «القاهرة إلى الإسكندرية» نحو 90 جنيهًا، ومن «القاهرة للعين السخنة» ذهابا وعودة 45 جنيهًا.

شراكة مصرية -صينية

وقعت مصر عبر مصنع 200 الحربى وشركة «إيموت» للتصميمات والاستشارات، فى أبريل الماضى، اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر، مع شركة فوتون الصينية لصناعة السيارات.

وأكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن اتفاقية الشراكة مع الجانب الصينى تتضمن تصنيعا مشتركا لـ2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، تبلغ نسبة المكون المصرى فيها 45%، على أن يتبعها مراحل قادمة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى أيضًا.

خبراء: هذا ما نحتاجه لغزو سوق السيارات الكهربائية

«عقد شراكات قوية مع كبريات شركات السيارات فى العالم هو أول خطوة فى طريق النجاح لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية فى مصر» هذا ما أكده اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات.

وأوضح مصطفى فى تصريحات لـ«التحرير» أن مصر تحتاج لتوافر مجموعة من العناصر الأخرى كى تنجح فى هذا التوطين، أولها انتشار محطات الشحن على كل الطرق، وثانيها تغيير ثقافة المستهلك ودعمه وتشجيعه على استخدام السيارات الكهربائية، لارتفاع ثمنها مقارنة بالسيارات التقليدية، وأن الفارق فى السعر سيعوضه تكلفة التشغيل المنخفضة.

فى المقابل يرى اللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السيارات الكهربائية ستفرض سيطرتها على سوق السيارات العالمى خلال 15 سنة من الآن.

وأكد درويش لـ«التحرير» أن مصر أمامها وقت طويل كى تصبح مركزًا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية، وهناك خطوات مهمة، فى مقدمتها تأسيس بنية تحتية قوية، بداية من مصانع مجهزة بخطوط إنتاج، ومحطات شحن منتشرة على كل الطرق، ومحطات صيانة، ومراكز أبحاث وأقسام بكليات الهندسة متخصصة فى السيارات الكهربائية.

تحديات تعرقل السيارات الكهربائية

تعتمد السيارات الكهربائية على بطاريات «ليثيوم أيون» تضم عنصر الليثيوم غالى الثمن، وكما هو الحال مع النفط، فإن مادة الليثيوم موجودة بكميات محدودة فى الطبيعة وهى غير متجددة، كما ترتفع أسعارها باستمرار بسبب الطلب المرتفع من شركات السيارات، وحتى يظهر بديل جيد عن هذه المادة فإن الأسعار مرشحة للارتفاع وهو ما سيزيد من سعر السيارات الكهربائية فى المستقبل. وتعد أستراليا أكبر مزود بمادة الليثيوم تتبعها تشيلى ثم الأرجنتين فالصين وزيمبابوى.

ويعد الليثيوم ليس المادة النادرة الوحيدة المستخدمة فى صنعها، فهنالك معادن الـ«ديسبورسيوم» و«اللانثانيوم» والـ«نيوجيميوم» والـ«براسيوديوم» أيضا.

مستقبل السيارات الكهربائية مرهون بإعادة تدوير بطارياتها، هذا ما كشفت عنه وكالة بلومبرج وحتمية الاعتماد على عملية إعادة التدوير كوسيلة للحصول على المعادن اللازمة لصناعة البطاريات المستخدمة فى السيارات الكهربائية. حيث سيقفز حجم البطاريات الكهربائية منتهية الصلاحية من صفر إلى 1.6 مليون طن سنويا.

مسافة السير.. لا تزال المسافة التى تستطيع السيارة الكهربائية قطعها عبر الشحنة الواحدة مسار قلق لدى البعض، حيث إن السير فى المناطق الصحراوية أو الطرق النائية سيسبب مزيدا من القلق لدى ملاكها، خوفًا من انتهاء شحن بطارية السيارة.

مصادر الطاقة الكهربائية ضارة بالبيئة.. صحيح أن هذه السيارات لا تنتج أى عوادم، لكن الطاقة الكهربائية عادة ما تنتج من مصادر ضارة بالبيئة وغير متجددة، وهذه أحد أبرز عيوب السيارات الكهربائية، ورغم محاولات الكثير من الحكومات الوصول إلى توفير طاقة من مصادر صديقة للبيئة فإن هذه العملية تسير ببطء شديد.