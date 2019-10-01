ايتيدا تدعم أطول رحلة عالمية لإنشاء أكبر مكتبة رقمية

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

رئيس هيئة ايتيدا

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن دعمها للرحالة والمغامر المصري على عبده لإنجاز أطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي بقضايا البيئة في المنطقة، وقالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستي والخبرات الفنية لعمليات التوثيق الرقمي للأماكن التي تشملها الرحلة والمساهمة في التجهيزات التقنية لإنشاء موسوعة مصر الحديثة، مشيرة إلى أن الرحلة تتضمن زيارات للمناطق التكنولوجية ومراكز التدريب والإبداع التابعة للهيئة.

وأضافت الجوهري أن الرحالة والمغامر المصري على عبده سيقوم بزيارة حوالي 75 مدينة خلال رحلته، مما يتيح فرصة للترويج لبرامج الهيئة المتنوعة الموجهة للشباب من مختلف الفئات العمرية. وتستهدف الرحلة التي ستستغرق 100 يوم متصلة توجيه الأنظار لعدد من المعالم المصرية وتسليط الضوء على التاريخ والتراث المصري وإنشاء