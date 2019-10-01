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عبد العال يتوسط للسماح لنائب محبوس لحضور جنازة زوجته

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، أنه سيتواصل مع النائب العام، للسماح للنائب المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، صلاح عيسى، بحضور جنازة زوجته التي توفت اليوم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بناءً على طلب نواب الإسكندرية، وفد من البرلمان يتوجه لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة النائب المذكور، موضحا أنه القاضي جدد حبس النائب على ذمة القضية ولا يمكن التدخل في عمل القضاء.
جاء ذلك تعقيبا على طلب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، من رئيس البرلمان، بضرورة التدخل من أجل السماح للنائب بالحضور لجنازة زوجته وأخذ واجب العزاء، مشيرا إلى أن النائب المتهم على ذمة القضية منذ 3 شهور ولم يتم البت في أمره حتى الآن، قائلا: "هو زميل لنا ولم يتم إثبات التهمة الموجهة
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اختيار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب

أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها. وشغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال، قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي وقدم الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، قائلا: "أنا سعيد لأن المستشار فوزي تلميذي، ولأني من اكتشفته في لجنة وضع الدستور ووجدته ملما بأمانة بمبادئ القانون المدني والأمريكي".
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نواب: كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن مواجهة التحديات

أعلن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والجيش المصري، مطالبين الحكومة بالقيام بدورها ومساندة البرلمان للنهوض بالبلاد. وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة عليها مسئولية مشتركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر، جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
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إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
تهريب آثار

ديسمبر.. مصر تسترد مجموعة من آثارها المسروقة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، مشيرا إلى أنه سيتم استرداد مجموعة من القطع الأثرية من الخارج شهر ديسمبر القادم، مضيفا أنه من المقرر افتتاح متاحف الغردقة وشرم الشيخ وكفر الشيخ خلال الـ 4 شهور المقبلة، وأن شركات السياحة بدأت وضع متحف الغردقة ضمن برنامجها السياحي، جاء ذلك في تصريح له، اليوم الثلاثاء، على هامش عرض التابوت الذهبي للكاهن "نچم عنخ" بمتحف الحضارة.
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جماعات-ارهابية

إحالة قانوني المرور والكيانات الإرهابية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، عددا من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
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عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.
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عبد العال: مواجهة المشكلات تحتاج تكاتف الجميع حول الوطن

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لم يدخر جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلف لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطي، مجددا تعهده للنواب وشعب مصر وقيادته أن تكون قاعة مجلس النواب منبرا حرا للجميع، أغلبية وأقلية ومستقلين، وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر، مضيفا أنه لن يصادر رأي ولن تحجب رؤية، طالما كانت مصر المناط، ومصلحة شعبها الهدف والغاية، بإيمان كامل بأن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرا شخصيا يهدر الجهد والوقت، لكنها تحاور موضوعي، وحين ذلك لن يقال إن الأغلبية نجحت، أو الأقلية نجحت، وإنما سيقال إن مجلس النواب نجح.
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برلماني يطالب بجلسة عاجلة بشأن وفاة «طفل البلاعة»

طالب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بعقد جلسة عاجلة بلجنة الإدارة المحلية، بشأن أزمة وفاة الطفل ياسين في بالوعة صرف صحي، وبحث أسباب تقاعس الحكومة عن تنفيذ توصيات البرلمان، وما يستجد من مناقشة في إطار الحد من ظاهرة وفيات البلاعات، قائلا: "لا يخفي عليكم واقعة وفاة الطفل ياسين عماد المتداولة إعلاميا منذ فترة، وهو ضحية الإهمال والاستهتار، فقدناه بسبب غرقه في بالوعة صرف صحي بعمق تجاوز 8 أمتار أمام نادي الطالبية بحي العمرانية".
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