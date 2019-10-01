عبد العال يتوسط للسماح لنائب محبوس لحضور جنازة زوجته

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، أنه سيتواصل مع النائب العام، للسماح للنائب المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، صلاح عيسى، بحضور جنازة زوجته التي توفت اليوم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بناءً على طلب نواب الإسكندرية، وفد من البرلمان يتوجه لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة النائب المذكور، موضحا أنه القاضي جدد حبس النائب على ذمة القضية ولا يمكن التدخل في عمل القضاء.

جاء ذلك تعقيبا على طلب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، من رئيس البرلمان، بضرورة التدخل من أجل السماح للنائب بالحضور لجنازة زوجته وأخذ واجب العزاء، مشيرا إلى أن النائب المتهم على ذمة القضية منذ 3 شهور ولم يتم البت في أمره حتى الآن، قائلا: "هو زميل لنا ولم يتم إثبات التهمة الموجهة