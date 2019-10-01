أبرزهن فنانة.. منتدى المرأة يُكرم 30 سيدة مصرية

الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز جاءت على رأس المكرمات حيث أجمع الحضور على الإلهام الذي بثته من خلال أعمالها التي خاطبت المرأة، وعلى رأسها فيلم "أنا حرة"
عقدت مؤسسة بهية لمكافحة سرطان الثدى، المنتدى الأول للمرأة المصرية والذى انطلق بالقاهرة لتكريم 30 قصة نجاح للمرأة المصرية.
وأدارت نهاوند سرى الحلقة النقاشية الأولى ضمن حلقات النقاش بالمنتدى تضم نماذج لسيدات مصريات ناجحات.
ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على قصص نجاح المرأة المصرية في مختلف المجالات العلمية والعملية والرياضية والانسانية والمال والاعمال واصحاب الهمم الخاصة والمسئولية الاجتماعية. وحضر المؤتمر عدد من السيدات المؤثرات في مجالاتهن، جاء على رأسهن النائبة البرلمانية أنيسة حسونة.
وجاءت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، على رأس المكرمات، حيث أجمع الحضور على الإلهام، الذي بثته من خلال أعمالها التي خاطبت المرأة، وعلى رأسها فيلم "أنا حرة"، الذي كان حاضراً في العديد من قصص النجاح في المنتدى.
وكرم المنتدى أيضاً الكابتن ماجدة مالك، أول قائدة طائرة مصرية لطراز بوينج 777 إحدى أكبر طائرات
وجاءت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، على رأس المكرمات، حيث أجمع الحضور على الإلهام، الذي بثته من خلال أعمالها التي خاطبت المرأة، وعلى رأسها فيلم "أنا حرة"، الذي كان حاضراً في العديد من قصص النجاح في المنتدى.
وكرم المنتدى أيضاً الكابتن ماجدة مالك، أول قائدة طائرة مصرية لطراز بوينج 777 إحدى أكبر طائرات الركاب في العالم.
وقالت ماجدة خلال كلمتها، إن ثاني قائدة طائرات بمفردها في العالم كانت مصرية، وهي الكابتن لطفية النادي، وأن هذا التاريخ للمرأة المصرية كان هو الملهم لها في مشوارها.
وأضافت مالك، أن تراث المرأة المصرية وتاريخها من أهم مصادر قوتها، وأن انفصال الأجيال الحالية عن هذا التاريخ والمكاسب التي تحققت، يعود بالمرأة إلى الوراء ويضعفها.
وجاءت من ضمن المكرمات، قصص نجاح لمصريات نجحن في قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والعقارات، بالإضافة إلى وزيرات ومحافظات وعضوات بمجلس النواب.
وشاركت ايضا شركة جهينه للصناعات الغذائية في منتدى المرأة المصرية 2019 المنصة الأولي في ريادة الاعمال والمسئولية الاجتماعية للمرأة المصرية، تحت عنوان: "30 قصة نجاح للمرأة المصرية".
خلال المؤتمر تم تكريم بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمجموعة جهينه للصناعات الغذائية، كما شاركت في جلسة تحت عنوان "رموز نجاح نسائية في عالم المسئولية الاجتماعية والمصارف" والتي استعرضت خلالها استراتيجيتها البناءة فيما يتعلق بخلق قيمة مشتركة “Creating Shared Value” التي تقدم من خلالها مبادرات مجتمعية هادفة تركز على النهوض بالمجتمعات خاصة في مجال دعم وتمكين المرأة.
وأثنت فؤاد على تنظيم المؤتمر الذي يهدف إلى تكريم المرأة المصرية، وهو ما جاء في إطار رؤية مصر 2030 وإيمانها بأن التقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فعالة للمرأة في كافة مجالات الحياة.
وأضافت، أن شركة جهينه تعمل من خلال استراتيجيتها التي تولي اهتماما خاصا بدعم وتمكين المرأة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لافتة أن جهينه داخليا تهدف إلى تحقيق مساواة نوعية من خلال تمكين المرأة داخل بيئة العمل، حيث تشغل الإناث نسبة 7.7% من المناصب القيادية في مختلف الإدارات بالشركة، أما خارجيا فتعد جهينه الراعي الأول والرئيسي لمؤسسة بهية على مدار الأربعة أعوام السابقة بهدف المساهمة في الارتقاء بصحة المرأة إيمانا منها بضرورة تحسين سبل العيش والطموحات المستقبلية لهن.
ونجحت بهية في الوصول إلى معدلات شفاء مرتفعة، كما تمكنت من زيادة وعي السيدات المصريات حول أهمية الكشف المبكر والذي وصل العدد الإجمالي للحالات التي تم فحصها إلى مائة ألف حالة.
كما منح منتدى المرأة المصرية هايدي النحاس، مدير قطاع الاتصال المؤسسي لبنك القاهرة، قلادة المرأة المصرية 2019، وذلك ضمن مبادرة تكريم 30 قصة نجاح للمرأة المصرية.