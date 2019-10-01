أبرزهن فنانة.. منتدى المرأة يُكرم 30 سيدة مصرية

الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز جاءت على رأس المكرمات حيث أجمع الحضور على الإلهام الذي بثته من خلال أعمالها التي خاطبت المرأة، وعلى رأسها فيلم "أنا حرة"

تحرير:خالد وربي ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

منتدى المرأة المصرية

عقدت مؤسسة بهية لمكافحة سرطان الثدى، المنتدى الأول للمرأة المصرية والذى انطلق بالقاهرة لتكريم 30 قصة نجاح للمرأة المصرية. وأدارت نهاوند سرى الحلقة النقاشية الأولى ضمن حلقات النقاش بالمنتدى تضم نماذج لسيدات مصريات ناجحات. ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على قصص نجاح المرأة المصرية في مختلف المجالات العلمية والعملية والرياضية والانسانية والمال والاعمال واصحاب الهمم الخاصة والمسئولية الاجتماعية. وحضر المؤتمر عدد من السيدات المؤثرات في مجالاتهن، جاء على رأسهن النائبة البرلمانية أنيسة حسونة.

وجاءت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، على رأس المكرمات، حيث أجمع الحضور على الإلهام، الذي بثته من خلال أعمالها التي خاطبت المرأة، وعلى رأسها فيلم "أنا حرة"، الذي كان حاضراً في العديد من قصص النجاح في المنتدى. وكرم المنتدى أيضاً الكابتن ماجدة مالك، أول قائدة طائرة مصرية لطراز بوينج 777 إحدى أكبر طائرات