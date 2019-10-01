رياضة

خبير لوائح: الجهل والمجاملات سبب أزمة مباراة الزمالك

تسبب الإتحاد الإفريقى لكرة القدم فى أزمة كبيرة بعد خطابة الذى أعلنه عقب لقاء الزمالك وبطل السنغال بعدم احتساب نتيجة المباراة التى اقرها حكم اللقاء عقب انسحاب جينراسيون
تحرير:أحمد ثروت ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
الزمالك وجينراسيون
الزمالك وجينراسيون
قرر المالى محمدو كيتا، حكم مباراة الزمالك وجينراسيون فوت احتساب نتيجة مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا لصالح الزمالك بنتيجة (3-0)، وجاء القرار بعدما رفض فريق جينراسيون فوت السفر إلى برج العرب، وتمسكهم بخوض المواجهة فى «بتروسبورت» السبت رغم قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، وذلك برفقة طاقم التحكيم المالى المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية ، أنهى محمدو كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينراسيون.
بالرغم من أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على حساب بطل السنغال، فإن الاتحاد الإفريقى فاجأ الجميع بتغيير موقفه، وأرسل خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم يخطره خلاله بأنه لم يحسم بعد نتيجة اللقاء. «التحرير» تواصلت مع محمد بيومى خبير
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مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.
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الاتحاد السوداني يرد على تكذيب «فيفا»: صوتنا لصلاح

أكد نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريقه، صوت للدولي المصري محمد صلاح كخيار أول في تصويت جائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يشارك في التصويت هذا العام، ورغم ذلك ظهر اسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.
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جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

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خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
عبد المنعم شطة (2)

شطة: مسؤولون بالكاف وراء أزمة الزمالك وجينيراسيون

أكد عبدالمنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي، أن هناك بعض المسؤولين داخل الكاف يلعبون دورًا بارزًا في الأزمة القائمة بين نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، موضحًا أن نادي الزمالك لم يخطئ حتى الآن وأن بعثة الفريق السنغالي كان هدفها واضحًا من البداية بعدما رفضوا السفر إلى برج العرب وطالبوا بإقامة اللقاء في بتروسبورت، في الوقت الذي نقل الكاف بشكل رسمي اللقاء من القاهرة إلى الإسكندرية نظرًا لإقامة اللقاء بحضور جماهيري. وكشف شطة أن استناد بعثة جينيراسيون فوت السنغالي على إقامة بعض المباريات المحلية في الدوري غير منطقي بالمرة.
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون مفتعلة

تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مباراة فريقه التى ألغيت بعدما قرر فريق جينيراسيون عدم الحضور إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث ضمن الفريق الأبيض التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما قرر طاقم تحكيم المباراة إعلان انسحاب الفريق الضيف وفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة (3- 0)، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: "طبقنا قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بنقل المباراة إلى برج العرب بدلا من استاد بتروسبورت، بعدما رفضت الجهات الأمنية إقامة المباراة فى القاهرة بحضور جماهيري".
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مفاجأة..الكاف لم يحسم نتيجة لقاء الزمالك وجينيراسيون

فجر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة جديدة بعدما أرسل خطابًا للإتحاد المصرى حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت التى انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات. ووفقا لصالح قدري مراقب المباراة، تأهل الفريق الأبيض رسميًّا لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة 3- 0، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.
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