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سرطان الرئة خطر يهدد حياتك.. 8 أعراض لا تتجاهلها

يجب التوقف في الحال عن التدخين، حتى لا تنتهي حياتك بمختلف أنواع السرطان، خاصة سرطان الرئة، مع ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، حتى لا يتبقى وقت للتدخين
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
سرطان الرئة
سرطان الرئة
في كل يوم، نجد العديد من الأبحاث والدراسات التي تحاول جاهدةً البحث عن طرق فعالة وسريعة للتخلص من السرطان، ولكن ما زال المرض ينتشر بقوة في جميع أنحاء العالم، ولا توجد قوة رادعة تستطيع أن توقفه. على الجانب الآخر، يمكن حماية نفسك من خلال اتباع بعض التوصيات من قبَل الأطباء. ومن أنواع السرطان الخطيرة، التي يغفل عنها العديد من الأشخاص، سرطان الرئة، فأعراضه خفية، وأسباب الإصابة به يجب التعرف عليها من أجل حماية نفسك من السرطان. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co.uk".
قد يبدأ سرطان الرئة في أي جزء من الرئة، أو في الممرات الهوائية، ويعد ثاني أخطر سرطان في العالم، ويؤثر فى مجموعة كبيرة من الأشخاص، حيث يتم تشخيص مجموعة كبيرة من الأشخاص تصل إلى 43.500 شخص كل عام به، كما أنه يصيب الرجال والنساء، فالنسبة تقريبا متساوية، ولكنه نادر الحدوث بالنسبة للأشخاص الأقل من 40 عامًا،
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