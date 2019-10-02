سرطان الرئة خطر يهدد حياتك.. 8 أعراض لا تتجاهلها

يجب التوقف في الحال عن التدخين، حتى لا تنتهي حياتك بمختلف أنواع السرطان، خاصة سرطان الرئة، مع ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، حتى لا يتبقى وقت للتدخين
في كل يوم، نجد العديد من الأبحاث والدراسات التي تحاول جاهدةً البحث عن طرق فعالة وسريعة للتخلص من السرطان، ولكن ما زال المرض ينتشر بقوة في جميع أنحاء العالم، ولا توجد قوة رادعة تستطيع أن توقفه. على الجانب الآخر، يمكن حماية نفسك من خلال اتباع بعض التوصيات من قبَل الأطباء. ومن أنواع السرطان الخطيرة، التي يغفل عنها العديد من الأشخاص، سرطان الرئة، فأعراضه خفية، وأسباب الإصابة به يجب التعرف عليها من أجل حماية نفسك من السرطان. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co.uk".
قد يبدأ سرطان الرئة في أي جزء من الرئة، أو في الممرات الهوائية، ويعد ثاني أخطر سرطان في العالم، ويؤثر فى مجموعة كبيرة من الأشخاص، حيث يتم تشخيص مجموعة كبيرة من الأشخاص تصل إلى 43.500 شخص كل عام به، كما أنه يصيب الرجال والنساء، فالنسبة تقريبا متساوية، ولكنه نادر الحدوث بالنسبة للأشخاص الأقل من 40 عامًا،
قد يبدأ سرطان الرئة في أي جزء من الرئة، أو في الممرات الهوائية، ويعد ثاني أخطر سرطان في العالم، ويؤثر فى مجموعة كبيرة من الأشخاص، حيث يتم تشخيص مجموعة كبيرة من الأشخاص تصل إلى 43.500 شخص كل عام به، كما أنه يصيب الرجال والنساء، فالنسبة تقريبا متساوية، ولكنه نادر الحدوث بالنسبة للأشخاص الأقل من 40 عامًا، وتشير إرشادات الخدمات الصحية والوطنية إلى أن معدلات الإصابة بسرطان الرئة تزداد بسرعة مع تقدم العمر، وهي شائعة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عامًا، ولكن ما العلامات الثماني الرئيسية وأعراض سرطان الرئة التي يجب ألا تتجاهلها؟
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لا شك أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة، وبالتالي كلما ازداد عدد السجائر المدخنة في اليوم الواحد، زادت فرصة الإصابة بالمرض، وليس ذلك فقط، ولكن التدخين السلبي أيضًا يزيد من خطورة تعرض الشخص لسرطان الرئة، كما أن التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الرئة، أو تاريخ الإصابة بالسرطان بشكل عام، جميعها عوامل تزيد من الخطورة أيضًا. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض للهواء الملوث أو غاز الرادون، والمواد الكيميائية الأخرى، يزيد من خطورة تطور الأمراض الأخرى.
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لذا ينصح دائمًا بتقليل التدخين أو على الأقل تقليل عدد السجائر في اليوم الواحد، من أجل تقليل خطورة الإصابة بسرطان الرئة، وفي ما يلي أعراض سرطان الرئة:
وجود سعال معظم الوقت
قلة التنفس
بلغم مع وجود علامات دم فيه
ألم في الصدر
ألم فى الكتف
فقدان الشهية
تعب
خسارة الوزن
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كما توجد بعض الأعراض غير الشائعة على الإطلاق، ولكنها مرتبطة بمرحلة متقدمة من المرض، بما في ذلك الصوت الأجش، والصعوبة في البلع، والألم تحت الضلوع، أو في الصدر أو الكتف، كما يعد تدخين السجائر أحد العوامل الخطيرة المؤدية لسرطان الرئة، والتي يصنفها العلماء بمفردها، نظرًا لخطورتها البالغة، فهي مسؤولة عن ما يقرب من 85% من الحالات المصابة، وذلك وفقًا للخدمات الصحية والوطنية، حيث يحتوي تبغ السجائر على أكثر من 60% من مختلف المواد الكيميائية السامة، التي تؤدي إلى تطور مرض السرطان.
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تعرف هذه المواد بأنها مسببة للسرطان، وبالتالي كلما زاد معدل السجائر، زادت الخطورة، فوفقا لبعض التقارير، فإن نحو 9 من كل 10 أشخاص يتم تشخيصهم بسرطان الرئة، كانوا في الأصل مدخنين، أو مدخنين سابقين.
يميل سرطان الرئة إلى أن يكون شائعًا بشكل كبير بين كبار السن، وبناءً على ذلك، يجب التوقف في الحال عن التدخين، حتى لا تنتهي حياتك بمختلف أنواع السرطان، خاصة سرطان الرئة، كما يجب اتباع عادات صحية؛ مثل تناول أطعمة غذائية غنية بالمعادن والفيتامينات، وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، حتى لا يتبقى وقت للتدخين. احمِ نفسك من السرطان، حتى لا تندم بعد فوات الأوان.
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