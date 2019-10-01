اختيار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب

تحرير:أحمد جاد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها. وشغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال، قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي وقدم الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، قائلا: "أنا سعيد لأن المستشار فوزي تلميذي، ولأني من اكتشفته في لجنة وضع الدستور ووجدته ملما بأمانة بمبادئ القانون المدني والأمريكي".

وأضاف: "لو قيمنا مهارات المستشار فوزى بمقابل مادي لن يستطيع المجلس أن يدفع له المقابل"، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المستشارين يعملون مع المستشار فوزى ولهم دور كبير في إخراج عمل المجلس بهذا التميز.وجاء إخطار الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، باختيار المستشار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب، في