رياضة

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
ساديو ماني- محمد صلاح
ساديو ماني- محمد صلاح
تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
وتطرق ماني للحديث عن مشكلته السابقة مع زميله محمد صلاح في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي: "هذه هي كرة القدم، ترغب في تسجيل المزيد من الأهداف، انظر إلى مانشستر سيتي، لقد فاز 8- 0، وبالنسبة لنا، من المهم أن نسجل المزيد من الأهداف، ولم يرني صلاح، وشعرت بالإحباط، هذا أمر وارد حدوثه، نحن أصدقاء جيدون للغاية". وعبر
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مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.
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الاتحاد السوداني يرد على تكذيب «فيفا»: صوتنا لصلاح

أكد نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريقه، صوت للدولي المصري محمد صلاح كخيار أول في تصويت جائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يشارك في التصويت هذا العام، ورغم ذلك ظهر اسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.
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جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

تحدث أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسبانى عن مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو فى إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، وأشار الدولى الفرنسي خلال تصريحاته إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من كونها على ملعب الفريق الكتالونى. وقال الفرنسي جريزمان عن بطولة دوري أبطال أوروبا: "البطولة دائمًا ما تكون مهمة، لكن الأهم الآن هو تحقيق الفوز على الإنتر والحصول على نقاط المباراة وتقديم أفضل أداء".
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ليفربول يبدأ خطواته لضم بديل محمد صلاح

وضع نادي ليفربول الإنجليزي عينه على لاعب جديد، لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن المهاجم المطلوب في الريدز، هو ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اهتمام النادي الإنجليزي باللاعب البرازيلي، يعزز من شائعات رحيل الدولي المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الحالي.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يتبرأ من أزمة محمد صلاح

أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المصريين المحترفين، أنه غير مسؤول عن خسارة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لنقاط في سباق جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، جاء ذك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب: "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم كلام عارٍ تماما من الصحة.. جمعية اللاعبين المحترفين هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها إلى الاتحاد الدولي".
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صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.
محمد صلاح (1.) (1)

ماني يقترب من تجريد محمد صلاح في ليفربول

اقترب النجم السنغالي ساديو ماني من تجريد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من لقب اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، فوفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب ليفربول في تجديد عقد ماني حتى صيف عام 2025، من أجل إنهاء الجدل المثار حول إمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، وسبق أن جدد السنغالي تعاقده مع الريدز في شهر نوفمبر الماضي، إذ يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023، ويحصل بموجبه على أجر أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، بينما من المنتظر أن يحصل بموجب العقد الجديد على 220 ألف جنيه إسترليني.
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