ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

ساديو ماني- محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".

وتطرق ماني للحديث عن مشكلته السابقة مع زميله محمد صلاح في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي: "هذه هي كرة القدم، ترغب في تسجيل المزيد من الأهداف، انظر إلى مانشستر سيتي، لقد فاز 8- 0، وبالنسبة لنا، من المهم أن نسجل المزيد من الأهداف، ولم يرني صلاح، وشعرت بالإحباط، هذا أمر وارد حدوثه، نحن أصدقاء جيدون للغاية". وعبر