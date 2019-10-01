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«واقعة جنة» تُعجل بتعديل قانون الأحوال الشخصية

البرلمان ينتفض لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. رشاد: تعديل وضع الأب ليصبح الحاضن بعد الأم.. وأبوحامد: قانون الطفل الحل.. والهواري: إنشاء مراكز لمتابعة الأطفال بعد الانفصال
تحرير:إسراء زكريا ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
تعذيب الأطفال - تعبيرية
تعذيب الأطفال - تعبيرية
حالة من الغضب وصدمة سيطرت على المجتمع المصري خلال الأيام القليلة الماضية، بعد وفاة الطفلة جنة محمد سمير ذات السنوات الخمس، إثر تعرضها للتعذيب على يد جدتها، وإصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمختلف انحاء الجسم، ما خلف حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي الجريمة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تتنافي مع القيم الإنسانية، والتعاليم الدينية، وطالب البعض أن تكون عقوبة الجدة والخال الإعدام، أملًا في الحد من تكرار تلك الوقائع المأساوية.
أحقية الحضانة لم تكن جنة الطفلة الوحيدة التي راحت حياتها ضحية للعنف الأسري، بل سبقها أطفال كثر قضو نحبهم في عمر الزهور بعد أن تعرّضوا للتعذيب على يد أقرب الناس لهم، وبكل تأكيد فإنها لن تكون الأخيرة في ظل وجود قوانين قديمة لاتتناسب مع تطورات العصر الراهن. ماحدث في القضية المأساوية دفع أعضاء مجلس النواب
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بلايستيشن

بنظام عالمي.. إقامة أول دوري عام للبلايستيشن في مصر

أعلن الاتحاد المصري "للألعاب الإلكترونية" عن إخطار الأندية بمواعيد بطولة الدوري المصري الأول لكرة القدم "الإلكترونية" الذي سيقام يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر الجاري فى لعبة" PES2020" والتى ستقام بنظام دوري المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل ناد. كما ستقام مع تلك البطولة، أول بطولة للجامعات في الكرة الإلكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبي الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة "PES 2020 " التي قرر الاتحاد الدولي أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام.
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رئيس البرلمان: الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلا: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، قائلا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المالي تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية، مؤكدا أن الجيش المصري أحد أوقى جيوش العالم".
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عبد العال عن «هتلر»: مُجرم والإشادة به غير منطقية

رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما زعمه البعض من إشادة عبد العال بهتلر قائد ألمانيا النازية، مؤكدًا على أنه شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به إطلاقا، وإشادته بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذج فريد في البنيات التحتية على مستوى العالم. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، مؤكدًا على أنه بجلسة الثلاثاء، تحدث عن البنية التحتية ضرورة مهمة فى بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذج في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ"هتلر".
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رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
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الطفلة سما

عمة الطفلة سما بالدقهلية: «والدتها عذبتها وجسمها كله حروق»

قالت منى عبد الظاهر، عمة الطفلة سما 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ضحية انفصال الأبوين بعد زواج 27 يومًا، إنهم تسلموا الطفلة منذ 10 شهور من والدتها بتسوية النزاعات في محكمة الأسرة بحالة سيئة، وأنهم تكفلوا بعلاج كسر ذراعها إذ أخبرتهم الطفلة أنه بسبب التدافع مع زملائها في المدرسة وأجري لها العناية اللازمة بمستشفى المنصورة العام الجديد، مضيفة: "تسلمنها من قبل بكسر في الذراع الأيمن وبها حرق عند الكوع، ولم نتهمها بتعذيبها أو إهمالها".
أثار تعذيب أماني شقيقة الطفلة جنة

بعد تعذيب جنة.. محامون يرفضون الدفاع عن «الجدة الشريرة»

رفض المحامون بمركز شربين بمحافظة الدقهلية تولي الدفاع عن "صفاء. ع"، 40 عامًا، من قرية بساط الدين دائرة المركز، جدة الطفلتين "جنة" 5 سنوات، و"أماني"، 6 سنوات، ضحايا تعذيبهما بالكي بالنار في أماكن حساسة وتشويه أعضائهم التناسلية ادعاء التبول اللإرادي وتأديبهم على شقاوتهم الطفولية، واتفقوا على رفض توليهم الدفاع عنها ومقاطعة كل من يوافق الحضور مع الجدة أو غيرها من المتهمين في القضية، باستثناء من انتدبته المحكمة لتصحيح الإجراءات.
مجلس-النواب

نائب يتسائل: لماذا لم يتم إحلال «البيجو 7 راكب»؟

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحه للمواطن، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لحصر لسيارات البيجو 7 ركاب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين.
مجلس-النواب

حماية الحكومة للصناعات المحلية في طلب إحاطة

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية، قائلا إن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قد قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلي.
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