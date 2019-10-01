16 مليون دولار.. هدايا الحريري لعارضة جنوب إفريقية

قدرت مجلة "فوربس" ثروة الحريري الصافية في عام 2013 بنحو 1.9 مليار دولار، ويرجع الفضل في ذلك للأموال التي ورثها بعد اغتيال والده رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق

تحرير:أحمد سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

يبدو أن الأزمات مستمرة في ملاحقة لبنان، فبعد أزمتها السياسية الأخيرة عقب الانتخابات، يواجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أزمة أخرى كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أبعادها. حيث كشفت وثائق محكمة جنوب إفريقية حصلت عليها الصحيفة تقديم رئيس وزراء لبنان أكثر من 16 مليون دولار، لعارضة أزياء جنوب إفريقية، قالت إن بينهما علاقة رومانسية بعد أن التقيا في منتجع فاخر في سيشيل. ولم يكن الحريري في منصبه عندما أرسل الأموال منذ 2013، ولا يبدو أن التحويل قد انتهك أي قوانين في لبنان أو جنوب إفريقيا، لكن الكشف عن القضية يأتي خلال فترة صعبة للحريري.

حيث تراجعت إمبراطوريته المالية والسياسية، مما أدى إلى حرمان العديد من الموظفين من رواتبهم، وتوقفت مجموعة شركات "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلته، عن العمل في عام 2017، وتكافح القنوات المملوكة التابعة له لدفع الرواتب للعاملين بها. وفي الوقت نفسه، أثارت أزمة مالية تلوح في الأفق في لبنان احتجاجات مناهضة للحكومة،

حيث تراجعت إمبراطوريته المالية والسياسية، مما أدى إلى حرمان العديد من الموظفين من رواتبهم، وتوقفت مجموعة شركات "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلته، عن العمل في عام 2017، وتكافح القنوات المملوكة التابعة له لدفع الرواتب للعاملين بها.

وفي الوقت نفسه، أثارت أزمة مالية تلوح في الأفق في لبنان احتجاجات مناهضة للحكومة، حيث قال الحريري هذا الشهر، إن الحكومة اللبنانية ستعلن "حالة الطوارئ الاقتصادية" وتدفع بإجراءات التقشف.

ولم يرد الحريري على الأسئلة المرسلة إلى فريقه الإعلامي حول علاقته بالعارضة كانديس فان دير ميروي، أو تقديم أي هدايا لها.

ولا ترتبط هذه الهدايا بالأزمات الاقتصادية الحالية في لبنان، حيث إن الحريري، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، كان ثريا بما يكفي لدفع هذه الأموال بنفسه.

حيث قدرت مجلة "فوربس" ثروته الصافية في عام 2013 بنحو 1.9 مليار دولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى المصالح التجارية التي ورثها بعد اغتيال والده رفيق الحريري، الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء، في بيروت عام 2005.

منذ ذلك الحين، ظل الحريري الذي يعد واحدا من أصغر وأشهر الشخصيات السياسية في لبنان، ودائما ما يقوم بزيارات رسمية إلى باريس وواشنطن والرياض ويفضل السياسات الموالية للغرب، لكنه يرأس حكومة تتقاسم السلطة مع حزب الله.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه تمت التحويلات البنكية إلى فان دير ميروي بين فترتي ولايته كرئيس للوزراء، لكنه كان آنذاك رئيسا لحزبه السياسي، حركة المستقبل.

وكان الحريري يبلغ من العمر 43 عامًا عند أول عملية تحويل للأموال، في عام 2013، حيث كان يدير الشركات العائلية في مجالات البناء وغيرها من المجالات ويعيش بين فرنسا والسعودية.

حينها كانت فان دير ميروي تبلغ من العمر 20 عاما، وظهرت في إعلانات مشروبات الطاقة وعروض ملابس السباحة، لكن دخلها السنوي المعلن لم يتجاوز أبدا 5400 دولار.

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ثم في مايو 2013، ارتفعت أصولها فجأة، بفضل تحويل مبلغ 15 مليونا و300 ألف دولار من بنك لبناني، وهو ما دفع قاضٍ من جنوب إفريقيا إلى القول في عام 2015: "يبدو أن حظ السيدة ابتسم فجأة".

كان من المحتمل أن يظل التحويل سريا لو لم يثر المبلغ الكبير الشكوك بين السلطات المالية والضريبية في جنوب إفريقيا، التي حققت فيها واعتبرت أنها دخل يجب أن يخضع للضريبة.

وأصرت فان دير ميروي على أن هذه الأموال كانت هدية ولا تخضع للضريبة وفقا لقانون جنوب إفريقيا، وفي جلسات المحاكمة اللاحقة، أشارت إلى أن الأموال قد أعطيت لها دون شروط وحددت أن مقدمها هو الحريري.

"أحبك يا سعد" كان هذا هو نص رسالة بريد إلكتروني أرسلتها فان دير ميروي إلى الحريري، قدمت فيها تفاصيل حسابها المصرفي حتى يتمكن من تحويل الأموال لها، قائلة إنها من أجل شراء العقارات، ووصلت الأموال في حسابها بعد ذلك بوقت قصير.

في إفادة خطية ورد ذكرها في وثائق المحكمة، قالت فان دير ميروي إنها تم اختيارها عندما كانت في سن 19 عامًا للسفر إلى منتجع خاص في جزر سيشيل يدعى "بلانتيشن كلوب"، وأضافت أنه "كان يتردد عليه بعض أغنى الأفراد في العالم بما في ذلك المليارديرات، الذين لا يهتمون بالمال".

وتابعت فان دير ميروي أنها قضت أربعة أيام في المنتجع في عام 2012، وتواصلت مع أشخاص قابلتهم بسبب "نمط حياتها الصحي" وغيرها من الصفات.

بعد ذلك استمرت في السفر للخارج، وفي أول رحلتين لها، سافرت في الدرجة الاقتصادية، في وقت لاحق، بدأت في السفر على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.

خلال رحلة في مارس 2013، قالت، أخبرت أصدقاء لي بأن "سيارة أحلامها" كانت "أودي آر 8" بعد أن عادت إلى بلادها، تعرضت لحادث حطم سيارتها وهاتفها المحمول.

وسرعان ما اتصل بها تاجر سيارات لشراء سيارة جديدة من طراز "أودي آر 8"، جديدة، وتم دفع ثمنها وتسجيلها باسمها، كما استلمت هاتفين خلويين جديدين، أحدهما به خدمة التجوال الدولي، وسيارة "لاند روفر إيفوك".

بلغت قيمة السيارتين أكثر من ربع مليون دولار، وهو مبلغ تم إضافته إلى فاتورتها الضريبية، وهو ما دفع محاموها في عام 2015، إلى التأكيد أنها كانت هدايا من "رجل شرق أوسط غني للغاية" أرسل لها المال.

عندما سأل المحققون الحكوميون عن التحويلات البالغة 15 مليون دولار، قال مسؤول بالبنك إن "المرسل والمستفيد صديقان، وهما حاليا في سيشيل".

وتقول "نيويورك تايمز" إن فان دير ميروي اشترت عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار، بما في ذلك منزل في حي "فريسناي" الراقي في كيب تاون مع حوض سباحة خارجي وإطلالة على المحيط.

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وقالت إنها أقرضت 2.7 مليون دولار لشركة عقارية كان والدها متورطا فيها، وأجرت معاملات أخرى، ليتبقى 537 ألف دولار في حسابها.

واعتبرت سلطات الضرائب ادعاءها بأن المال كان هدية، أمرا غير معقول، واشتبهت في أن الأموال كانت لوالدها، جاري فان دير ميروي، وهو رجل أعمال خاض معارك قضائية متكررة مع سلطات الضرائب بشأن تعاملاته التجارية، وفرضت السلطات ضريبة الدخل على المبلغ، وجمدت أصول فان دير ميروي وعينت أمينة للإشراف عليها حتى تتم تسوية المسألة.

هنا تدخل الحريري مرة أخرى، وأرسل مبلغًا إضافيا لفان دير ميروي قدره مليون دولار للمساعدة في تغطية نفقاتها القانونية والمعيشية، وفقًا لوثائق المحكمة.

في المراسلات مع السلطات الضريبية، أقر محامو فان دير ميروي أنه من الصعب تصديق أن "هذه الهبة تم منحها لفتاة صغيرة" من قبل شخص كان لديه "علاقة عابرة معها"، لكن فان دير ميروي أصرت على أن المال والسيارات هدايا للاستخدام الشخصي دون أي شروط.

وتوصلت إلى تسوية مع سلطات الضرائب في عام 2016، بعد أن تقدمت بالتماس العام الماضي، قبل أن يرفض القاضي القضية هذا الشهر.

وفي يناير الماضي، رفعت دعوى قضائية على المسؤولين الحكوميين مقابل 65 مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها ملاحقة السلطات الضريبية لها، وهو ما تسبب في عودة ظهور اسم الحريري في القضية علانية هذا العام.

وتقول في الدعوى إنها اضطرت إلى بيع المنزل لأن تجميد الأصول منعها من دفع تكاليف الصيانة، كما تقول إن القضايا المعروضة على المحكمة والدعاية ذات الصلة تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها لحياتها المهنية وقطعت علاقتها بالحريري.

وتقول الدعوى: "تم إنهاء علاقة المدعي بالسيد الحريري، مما أدى إلى فقدان المزايا المالية التي كانت ستعود عليها من العلاقة إذا كان قد تم السماح لها بالاستمرار دون تدخل خارجي".