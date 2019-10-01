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16 مليون دولار.. هدايا الحريري لعارضة جنوب إفريقية

قدرت مجلة "فوربس" ثروة الحريري الصافية في عام 2013 بنحو 1.9 مليار دولار، ويرجع الفضل في ذلك للأموال التي ورثها بعد اغتيال والده رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق
تحرير:أحمد سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
سعد الحريري
سعد الحريري
يبدو أن الأزمات مستمرة في ملاحقة لبنان، فبعد أزمتها السياسية الأخيرة عقب الانتخابات، يواجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أزمة أخرى كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أبعادها. حيث كشفت وثائق محكمة جنوب إفريقية حصلت عليها الصحيفة تقديم رئيس وزراء لبنان أكثر من 16 مليون دولار، لعارضة أزياء جنوب إفريقية، قالت إن بينهما علاقة رومانسية بعد أن التقيا في منتجع فاخر في سيشيل. ولم يكن الحريري في منصبه عندما أرسل الأموال منذ 2013، ولا يبدو أن التحويل قد انتهك أي قوانين في لبنان أو جنوب إفريقيا، لكن الكشف عن القضية يأتي خلال فترة صعبة للحريري.
حيث تراجعت إمبراطوريته المالية والسياسية، مما أدى إلى حرمان العديد من الموظفين من رواتبهم، وتوقفت مجموعة شركات "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلته، عن العمل في عام 2017، وتكافح القنوات المملوكة التابعة له لدفع الرواتب للعاملين بها. وفي الوقت نفسه، أثارت أزمة مالية تلوح في الأفق في لبنان احتجاجات مناهضة للحكومة،
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يوسف-القرضاوى

بسبب الإجهاض.. السجن لابنة شقيق رئيس الاتحاد القطري العالمي

قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، الإثنين، بالسجن النافذ لابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب مؤخرا رئيسا للاتحاد القطري العالمي لاتحاد المسلمين، خلفا ليوسف القرضاوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحفية هاجر الريسوني بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة 500 درهم بتهمة "الإجهاض غير القانوني"، إلى جانب ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، كما قضت بالحكم ذاته في حق خطيبها السوداني. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بإلقاء الشرطة القبض على هاجر مع خطيبها بإحدى العيادات في الرباط بتهمة إجراء عملية إجهاض ممنوعة قانونا في البلاد.
جمال-خاشقجي

صلاح خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من وطني

أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للسعودية وقيادتها "كما كان جمال"، بحسب "سي إن إن عربية. وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي". وأضاف صلاح قائلا: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".
قايد-صالح

هل يتدخل الجيش الجزائري في اختيار خليفة بوتفليقة؟

رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع الجزائري، وبعد إلغاء موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو تحت ضغط الشارع، عاد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتحديد 12 ديسمبر كموعد جديد للانتخابات، لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية. ويواصل الجزائريون حراكهم من خلال مظاهرات حاشدة بالعاصمة ليجددوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة. ورفع المتظاهرون شعارات ضد رئيسي وزراء سابقين للرئاسة، هما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وعبدالمجيد تبون اللذين أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
محمد-بن سلمان

خاشقجي وإيران ولجين| أبرز رسائل بن سلمان في 60 دقيقة

رغم مرور عام على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه كان ضمن أبرز القضايا التي تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حواره الذي أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية. فقد رد ولي العهد السعودي على أسئلة تشغل الكثيرين في السعودية وخارجها خلال الحوار الذي بثته الشبكة الأمريكية، فجر اليوم الإثنين. ولم يقتصر الحديث خلال اللقاء حول مقتل خاشقجي، بل تطرق إلى التوتر المتصاعد بين المملكة وإيران وصولا للحرب في اليمن، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتجاز ناشطات سعوديات وسجن معارضين.
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مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا: حزب الله حرم من أموال طائلة بفضل العقوبات

قال مساعد وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي: إنه "لم يأت بلائحة جديدة لإدراج مصارف لبنانية على لائحة العقوبات الأمريكية خلال زيارته الحالية للبنان والتي تستمر يومين". وأشار بيلينغسلي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تابع مع المسؤولين اللبنانيين ملف "جمّال ترست بنك"، وكيفية التعامل مع ملف العقوبات على حزب الله. وتابع: "العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه".
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا تعلق على قصف لبنان بـ100 قذيفة: ندعم إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن على حزب الله وقف "أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه"، بحسب "العربية". واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية. وجددت الوزارة "دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها"، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب. وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها.
سامح-شكرى (1)

أول تحرك مصري بشأن تطورات الأحداث على حدود لبنان

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية سامح شكرى، تم خلاله التشاور في شأن آخر تطورات الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، عقب العملية التي نفذها حزب الله ضد مدرعة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، والرد العسكري الإسرائيلى عليها. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري مساء اليوم. وأجرى الحريري اتصالا برئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قام خلاله بوضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية التي أجراها، في سبيل إيقاف التدهور على الحدود.
لبنان-واسرائيل (3)

بعد هجوم لبناني.. إعلان الطوارئ في مستشفيات إسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن العملية التي نفذها حزب الله ضد قوات عسكرية إسرائيلية بالمنطقة الحدودية في وقت سابق اليوم الأحد، أسفرت عن وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي تلك المعلومة. من جهته، أوقف الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي الذي كان ينفذه على قرى جنوبية ردا على هجوم حزب الله، مع تكثيف إطلاق طائرات الاستطلاع من دون طيار في الأجواء اللبنانية. وأطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.
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