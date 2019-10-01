جريمة

رفض استئناف «فتاة العياط» وتأييد حبسها 45 يومًا

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
حبس_أرشيفية
حبس_أرشيفية
رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من دفاع أميرة أحمد عبد الله، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على قرار حبسها على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، مؤيدة حبسها مدة 45 يومًا بتهمة القتل، إذ قالت دينا المقدم دفاع أميرة لـ«لتحرير»، إن النيابة لم ترسل تقرير الطب الشرعي ضمن ملف القضية للمحكمة لتتطلع عليه، مشيرة إلى أنه مع تجديد حبس أميرة المتكرر ستظل حتى ميعاد الجلسة في 5 نوفمبر القادم، ونثبت براءتها من خلال المرافعة أمام المحكمة إلا إذا وردت جميع التقارير الطبية خلال الفترة القادمة من المعمل الجنائي والطب الشرعي حينها سنتقدم بالتماس.
وأضافت المقدم: «لا يوجد مبرر حبس موكلتي خاصة أنها طفلة وعنوان أهلها موجود ومعروف ومبررات الحبس الاحتياطي بأنها من الممكن أن تهرب أو تغير في الأدلة الموجودة»، مضيفة: «في جرائم القتل تكون فكرة إخلاء السبيل صعبة خاصة أن موكلتي كانت بمفردها ولا يوجد شاهد على صحة أقوالها إلا إذا انتفت جميع الاتهامات لها».وعن
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حرائق

بسبب حريق في نخيل.. تلاميذ يتركون مدارسهم بالمنيا

سيطرت حالة من الخوف والفزع الشديد على تلاميذ وأهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب خروج أدخنة كثيفة ناتجة من اندلاع حريق في عدد من النخيل والأشجار الموجودة داخل الوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي الملاصقة للمدارس الثلاث من الناحية الشمالية، وتسبب الحريق في ترك التلاميذ مدارسهم، وهرول الأهالي إلى المدارس لإنقاذ أبنائهم من الحريق، وتمكن الأهالي وسيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المدارس الثلاث.
جثث

مقتل أم وطفلتها.. وإلقاء نجلها من الشرفة بأبو النمرس

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، بذل جهود البحث والتحري لكشف غموض مذبحة أسرية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، إذ عثر الأهالي على ربة منزل وطفلتها مقتولتين، وتبين إلقاء نجل السيدة الثاني من شرفة المنزل، فيما أثارت الجريمة فزع الأهالي من بشاعتها، وعدم علمهم بهوية الفاعل ودوافعه، وبإخطار نيابة مركز الجيزة أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحادث، مع تكليف خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمانين لتحديد توقيت الوفاة، ووضع تصور لكيفية ارتكاب الجريمة.
قوات-الشرطة (3)

إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
تسمم

ضحايا الفسيخ.. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم في الشرقية

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها. وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة.
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محاكمة لجين

تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.
مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
محكمة-ارشفية

تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين قتلا محامِ في شبرا

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة جنايات برئاسة المستشار هانى مطاوع، تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر، أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية. وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بوجود حالة وفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
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