رفض استئناف «فتاة العياط» وتأييد حبسها 45 يومًا

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من دفاع أميرة أحمد عبد الله، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على قرار حبسها على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، مؤيدة حبسها مدة 45 يومًا بتهمة القتل، إذ قالت دينا المقدم دفاع أميرة لـ«لتحرير»، إن النيابة لم ترسل تقرير الطب الشرعي ضمن ملف القضية للمحكمة لتتطلع عليه، مشيرة إلى أنه مع تجديد حبس أميرة المتكرر ستظل حتى ميعاد الجلسة في 5 نوفمبر القادم، ونثبت براءتها من خلال المرافعة أمام المحكمة إلا إذا وردت جميع التقارير الطبية خلال الفترة القادمة من المعمل الجنائي والطب الشرعي حينها سنتقدم بالتماس.

وأضافت المقدم: «لا يوجد مبرر حبس موكلتي خاصة أنها طفلة وعنوان أهلها موجود ومعروف ومبررات الحبس الاحتياطي بأنها من الممكن أن تهرب أو تغير في الأدلة الموجودة»، مضيفة: «في جرائم القتل تكون فكرة إخلاء السبيل صعبة خاصة أن موكلتي كانت بمفردها ولا يوجد شاهد على صحة أقوالها إلا إذا انتفت جميع الاتهامات لها».وعن