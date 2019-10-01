رياضة

الجبلاية ترد على خطاب الكاف في أزمة الزمالك

تحرير:أحمد بركات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أكد اتحاد الكرة المصري، على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسئولين في الدولة، وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب، بعد نجاحه في استضافة نهائي كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري.
وأضاف الاتحاد في بيانه: "تصادف أن تكون هذه الأندية عليها مواجهة منافسيها بالملاعب المصرية في توقيتات واحدة، وهو ما تفهمه الاتحاد الإفريقي فأصدر قراره بنقل مباراة الزمالك مع جينيراسيون بطل السنغال إلى برج العرب". وواصل: "كان من الصعب إقامة مباراتين يكون الأهلي والزمالك طرفًا في كل منهما في يوم واحد
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ريال مدريد 1

مفاجأة فى تشكيلة ريال مدريد أمام كلوب بورج

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، والتى يواجه فيها فريق كلوب بورج البلجيكي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو (معقل المرينجي)، وتأتى المباراة فى إطار دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويقع ريال مدريد فى المجموعة الأولى، محتلا المركز الأخير بعد الخسارة أمام باريس سان جيرامان بثلاثة أهداف نظيفة فى أول مشوار الملكى على ملعب حديقة الأمراء.
الفيفا‎

الاتحاد السوداني يرد على تكذيب «فيفا»: صوتنا لصلاح

أكد نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لفريقه، صوت للدولي المصري محمد صلاح كخيار أول في تصويت جائزة "ذا بيست" لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأثير جدل كبير بعدما أكد المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الخاص به تم تغييره، كما قال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يشارك في التصويت هذا العام، ورغم ذلك ظهر اسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.
جريزمان‎ (1)

جريزمان : لم أقدم كل ما لدى ومواجهة الإنتر صعبة

تحدث أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسبانى عن مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو فى إطار دور المجموعات من البطولة الأوروبية، وأشار الدولى الفرنسي خلال تصريحاته إلى أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من كونها على ملعب الفريق الكتالونى. وقال الفرنسي جريزمان عن بطولة دوري أبطال أوروبا: "البطولة دائمًا ما تكون مهمة، لكن الأهم الآن هو تحقيق الفوز على الإنتر والحصول على نقاط المباراة وتقديم أفضل أداء".
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: جينيراسيون راهن على الخيار الصعب

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن أسفه من أزمة مباراة فريقه وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفارس الأبيض ليس طرفًا في الأزمة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، قائلا: "أرسلنا ملعب استاد القاهرة، أو بتروسبورت أو برج العرب، إلى الاتحاد الإفريقي، وأن تغيير الملعب يتم حسب الظروف.. اتحاد الكرة هو المسؤول عن مخاطبة الأمن لتحديد الملعب وبحث إمكانية حضور الجمهور، كل هذه الخطوات تمت ولكن الأمن رفض خوض أي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة".
جينيراسيون فوت

جينيراسيون يغيب عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، وحضر مندوب الفارس الأبيض الاجتماع الفني، بينما غاب عنه ممثل الفريق السنغالي، وحضر المراقب التشادي قدري صالح، إلى جانب الحكم المالي محمدو كيتا، وسجل مراقب المباراة غياب مندوب الفريق الضيف عن الاجتماع الفني، كما تم الاتفاق على ارتداء الزمالك اللون الأبيض بشكل طبيعي، وأن يحضر الفريق فى الملعب في تمام الساعة السادسة مساءً.
جينيراسيون فوت

جينيراسيون: الأهلي يدعم موقفنا في أزمة الزمالك

ما زالت أزمة موقعة فريق الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، تتصاعد بعدما أصدر النادي السنغالي بيانا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن "كاف" وافق على طلب الأمن، وأرسل إليه خطابًا يوم الجمعة 27 سبتمبر، قبل يوم من الموعد المحدد لإقامة المباراة، ورد النادي على الخطاب بأن أمر الدواعي الأمنية الذي تم الاستناد إليه لتغيير ونقل موعد المباراة وهمي.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

الزمالك يتحدى جينيراسيون فوت في موقعة المصير المجهول

يعد مصير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مجهولًا حتى الآن، وأصبح قريبًا من إلغاء المباراة، بعدما فشلت جميع المحاولات مع الجانب السنغالي، وفي حالة إقامة اللقاء بشكل طبيعي، يلعب الفارس الأبيض أمام الفريق السنغالي، في الثامنة مساءً على أون سبورت، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بقيادة الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزو كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.
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