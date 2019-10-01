الجبلاية ترد على خطاب الكاف في أزمة الزمالك

تحرير:أحمد بركات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

اتحاد الكرة

أكد اتحاد الكرة المصري، على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسئولين في الدولة، وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب، بعد نجاحه في استضافة نهائي كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري.

وأضاف الاتحاد في بيانه: "تصادف أن تكون هذه الأندية عليها مواجهة منافسيها بالملاعب المصرية في توقيتات واحدة، وهو ما تفهمه الاتحاد الإفريقي فأصدر قراره بنقل مباراة الزمالك مع جينيراسيون بطل السنغال إلى برج العرب". وواصل: "كان من الصعب إقامة مباراتين يكون الأهلي والزمالك طرفًا في كل منهما في يوم واحد